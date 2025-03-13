Я окончил Ленинградское мореходное училище (сегодня: Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) по специальности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт холодильно-компрессорных машин и установок на судах дальнего плавания». Правда, по профессии никогда не работал. В разное время был журналистом, менеджером по продаже рекламы, арт-директором, фотографом, пит-стопщиком и даже поваром-шашлычником.

В 2010 году после длительного дауншифтинга я остался без работы. Мой брат в то время работал с металлоломом на полигоне твердых бытовых отходов и предложил выйти к ним хотя бы на пару недель. В итоге я закрепился в сфере на несколько лет и прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти.

Как появилась «Переработкинская»

Весной 2017-го я поехал в США в рамках одной обменной программы изучать опыт зарубежных проектов по обращению с отходами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приема вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. Пару лет я вынашивал эту идею, пытался «выпрыгнуть» из найма с хорошей зарплатой в непонятное, но свое. Так в 2019 году появилась «Переработкинская». Примерно через год мы вместе с моей женой Таней запустили экотакси в самый разгар пандемии коронавируса. Спустя некоторое время проект вырос до экоцентра в «Севкабель Порту» и пункта приема вторсырья в ДК Газа. Это были интересные, но некоммерческие проекты: спустя два года нам пришлось из закрыть.

Основным достижением «Переработкинской» стало вовлечение тысяч людей в зеленую повестку через нашу философию ненасильственного общения: никто не обязан разделять отходы, брать кофе только в многоразовый стакан или драить ненавистный тетрапак. Не делаешь этого — ок, делаешь — молодец. И такой подход работает — мы видим это, общаясь с пользователями нашего экотакси. Только за год мы совершили несколько тысяч вывозов и приняли 140 тонн вторсырья. Увеличили средний чек в два раза — с 860 до 1559 рублей. А вырученные средства решили вкладывать в новые направления.