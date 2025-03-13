Выпускник Ленинградского мореходного училища Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти, а в 2019 году открыл «Переработкинскую» и вместе с супругой Таней запустил экотакси в разгар пандемии. В 2023 году Александр открыл лабораторию Yebio, которая экспериментирует над получением материалов из растительных отходов: от очистков овощей и фруктов (абажуры из хурмы!) до древесного угля, хвойных иголок и винных пробок. Собака.ru поговорила с ним о проекте, сложностях работы с органикой и планах.
Я окончил Ленинградское мореходное училище (сегодня: Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) по специальности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт холодильно-компрессорных машин и установок на судах дальнего плавания». Правда, по профессии никогда не работал. В разное время был журналистом, менеджером по продаже рекламы, арт-директором, фотографом, пит-стопщиком и даже поваром-шашлычником.
В 2010 году после длительного дауншифтинга я остался без работы. Мой брат в то время работал с металлоломом на полигоне твердых бытовых отходов и предложил выйти к ним хотя бы на пару недель. В итоге я закрепился в сфере на несколько лет и прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти.
Как появилась «Переработкинская»
Весной 2017-го я поехал в США в рамках одной обменной программы изучать опыт зарубежных проектов по обращению с отходами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приема вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. Пару лет я вынашивал эту идею, пытался «выпрыгнуть» из найма с хорошей зарплатой в непонятное, но свое. Так в 2019 году появилась «Переработкинская». Примерно через год мы вместе с моей женой Таней запустили экотакси в самый разгар пандемии коронавируса. Спустя некоторое время проект вырос до экоцентра в «Севкабель Порту» и пункта приема вторсырья в ДК Газа. Это были интересные, но некоммерческие проекты: спустя два года нам пришлось из закрыть.
Основным достижением «Переработкинской» стало вовлечение тысяч людей в зеленую повестку через нашу философию ненасильственного общения: никто не обязан разделять отходы, брать кофе только в многоразовый стакан или драить ненавистный тетрапак. Не делаешь этого — ок, делаешь — молодец. И такой подход работает — мы видим это, общаясь с пользователями нашего экотакси. Только за год мы совершили несколько тысяч вывозов и приняли 140 тонн вторсырья. Увеличили средний чек в два раза — с 860 до 1559 рублей. А вырученные средства решили вкладывать в новые направления.
Картхолдер из опавших кленовых листьев от Yebio. Материал пахнет корицей, на ощупь напоминает смятую крафт-бумагу.
Хорошо подходит для изготовления аксессуаров и абажуров.
Как Александр запустил экспериментальную лабораторию для работы с органикой
Осенью 2023 года мы с Таней путешествовали по Европе. В одном из магазинов во Франции обратил внимание на многоразовые стаканы, сделанные из апельсиновых корок и подумал: «как круто, почему бы не повторить?» Вернувшись в Петербург, стал изучать опыт зарубежных проектов и решил поэкспериментировать над новыми материалами из растительных отходов. В одном из помещений бывшего экоцентра в «Севкабель Порту» начал проводить опыты. Все выглядело буквально так, будто вы готовите на кухне: стол, блендер, печь. Первый опыт я провел с кофейным жмыхом, смешав его с водой и мальтодекстрином (сахарозаменителем — Прим. Ред.). Полученный состав разлил по формам и поставил сушиться. Но ничего не вышло: смесь была аморфной и не принимала нужный объем. Снова и снова я продолжал создавать различные версии и ничего не получалось.
Прошлой весной я суперплотно начал работать в этом направлении, экспериментировал с ингредиентами и пропорциями. Методом проб и ошибок в качестве натуральных связующих стал использовать крахмал, соевый казеин, экстракты водорослей, смолы и прочие компоненты. Из кофейного жмыха удалось произвести твердый материал, из которого для дальнейших тестов сделал цветочные горшки. Многие промежуточные результаты я выкладывал в свои соцсети, получал положительные отклики и решил, что пора увлечению вылиться в отдельное направление.
Так появился проект Yebio. Название произошло от английского восклицания «yeah!» и слова «bio». Я сразу решил, что в составе создаваемых материалов не будет ингредиентов животного происхождения и вредных веществ, чтобы каждый продукт в конце своего жизненного цикла мог быть компостирован или переработан во что-то новое и такое же безопасное.
Материал создан из иголок русской ели и натуральных связующих. Подходит для изготовления твердых предметов: в Yebio придумали из него делать лампы
Сегодня мы используем разные органические наполнители — очистки овощей и фруктов, побочные продукты пищевых производств, хвойные иголки, опавшую листву и многое другое. Все на выходе имеют разные свойства. Например, материал из хурмы хорошо гнется и пропускает свет, поэтому мы решили делать из него абажуры. Выбираем подпорченные фрукты, отправляем в компост совсем непригодные части, а остальное измельчаем в блендере. Добавляем в пюре волокна (бывшую в употреблении хлопковую ткань или перемолотые джутовые мешки из-под кофе), чтобы укрепить материал; лимонную кислоту, соевые экстракты. Полученную субстанцию выкладываем в форму и отправляем сушиться на 4-7 дней — в зависимости от качества сырья и погодных условий. Далее следуют выкройка, склейка, шлифовка, электроработы: в течение дня светильник готов.
Мне важно протестировать все самые распространенные растительные отходы, которые образуются у большинства из нас. Из винных пробок удалось всего за пару дней получить прочный резиноподобный материал — из него можно шить ремни и делать подошвы. После достижения желаемого результата записываем рецептуру, делаем снимки для собственной базы данных и отправляем образцы на стенд. А с некоторыми ингредиентами работаем регулярно и всегда находим что-нибудь новое. С июля 2024 года мы создаем разные типы биотканей и биокожи, например, на основе переработанных джинсовых волокон, древесного угля и водорослей — этот материал и предметы из него изучаем сегодня. Один из любимых продуктов — апельсиновая кожура. Она мягкая, хорошо высушивается, практически не плесневеет, ее легко перемолоть в муку, из которой по сути можно делать любые предметы и зачатую даже без добавления натурального клея.
Биокожа из городских яблок
Сейчас мы формируем библиотеку материалов в Yebio. Информацию буквально ищем по крупинкам, но зачастую основываемся на собственном опыте, тестируем десятки и сотни раз. Например, материал из опавшей листвы поначалу плесневел при высокой влажности. Этот вопрос мы научились решать двумя способами. Самый быстрый — дегидрирование, удаление лишней воды; еще один — включение в смесь природных добавок на основе природных смол или растительных восков.
Главный минус в работе с органикой — непредсказуемое поведение не использованных ранее ингредиентов. Полутвердые материалы на основе фруктов требуют в рецептуре лимонную кислоту в качестве стабилизатора. Еще мы применяем ее для уменьшения смолистости при использовании хвои, опилок и других древесных отходов. Если добавить натуральный лимонный сок в рабочую смесь и передержать, при нагревании все может расслоиться и не смешаться нужным образом. А с использованием лимонной кислоты этого не происходит. Такие сюрпризы мы тоже исследуем. Преимуществ гораздо больше: доступность и безопасность ингредиентов, циркулярность, а главное — отсутствие отходов и продуктов животного происхождения в производстве.
Лампа из хурмы. На ощупь материал напоминает кожу
О планах
«Переработкинская» продолжает работать в формате экотакси, в планах запуск сервиса по приему и переработки органики. Таня открыла и развивает свою апсайкл-мастерскую Pererabotala, а я все больше погружаюсь в работу над новыми материалами в Yebio. В ноябре 2024-го мы заняли соседние помещения в одном из зданий завода «Арсенал». Таня шьет картхолдеры, обложки для документов, косметички, сумки из неперерабатываемой упаковки: кофейных пачек, мячей, велосипедных камер и даже пожарных рукавов. Недавно из переработанного пластика воссоздала кнопки для «Справочной» в Музее советских игровых автоматов. И сегодня принимает заказы на мерч для компаний, разрабатывает собственные коллекции.
В Yebio нарабатываем портфель собственных рецептур, чтобы заняться устойчивым производством и продажей изделий. Уже есть стабильные предзаказы. Весной хочу организовать небольшую выставку. В будущем планируем расшириться и выделить отдельные помещения для работы с грибным мицелием и SCOBY (симбиотической культура бактерий и дрожжей, из которой делают комбучу. — Прим. Ред.): из них планируем производить кожи, строительные и отделочные материалы. Но особо не спешим: я обожаю медленный рост и привык все доводить до идеала.
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