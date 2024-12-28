Мичелада на петнате и русско-французский бар от команды El Copitas: что где есть на новогодних каникулах

Еда в темноте, гастрономический сет-игра и самые красивые рождественские ярмарки! Готовый гайд, где есть и выпивать в Петербурге на январских каникулах.
Cafe de Paris
Поп-ап первого русского-французского бара от команды Follow The Rabbits — Cafe de Paris — уже заработал в «Пассаже» на мостике над центральной зоной променада под стеклянной крышей. Выбор местоположения не случаен: в XIX веке здесь находился ресторан с одноименным названием. В меню: бутерброд с тремя видами икры, картофельный хлеб с копченной уткой или омулем, пирожок с цесаркой и лесными грибами.
Cafe de Paris будет работать в течение трех дней до Нового года (до 29 декабря) и трех дней после (5-7 января) с 18:00 до полуночи.
Невский пр., 48
«Гранд Отель Мойка 22»
1 января встречаемся на большом бранче с сифуд-баром, безлимитный шампанским и видом на Дворцовую площадь. Ресторан Bellevue на крыше «Гранд Отеля Мойка 22» накроет столы закусками и горячими блюдами от Николая Хвалынского, а главное – с потофё (pot-au-feu), живительный французский суп-рагу из бычьих хвостов с разварной грудинкой и овощами.
набережная реки Мойки, 22
Óckam bistrot
Не сосчитать, сколько праздничного и воскрешающего меню можно найти в ресторанах Петербурга прямо сейчас. Мы выбрали самый любопытный вариант: мичелада на петнате, лактоферментированных томатах и мескале в Óckam bistrot. Разливают ее каждый выходные в рамках похмельных бранчей. С 14:00 до 18:00 к коктейлю предлагают томатный суп с томлёной щекой и зелёным песто и кашу из киноа с трубачом.
Казанская, 22
«Мечтатели»
Шеф гастрономического кафе Виталий Папп придумал праздничный сет из восьми курсов. До 9 декабря сервируют тюиль из батата с трюфельным кремом (широкий чипс нужно разбивать специальным молотком — интерактив!), тартар из оленины с копченой брусникой и ажурным брокколи, тарталетку с крабом и белым шоколадом (да!). За икру отвечает картофельный гратен с соусом морне, украшенный побегами редиса.
наб. реки Фонтанки, 11
Особняк Мясникова
Тысячи веток пушистого лапника, километры гирлянд и 60 нарядных ёлок: рождественский маркет Marché de Noë в особняке проходит о 8 января. В программе: концерты под открытым небом, ярмарка с 35 локальными проектами (винтажная посуда, крафт, керамика, парфюмерия), рождественские гадания и репетиция балета. В саду будут ждать гастрорезиденты: ресторан FRESA, «Трдельники», ватрушки от Ivory Garden, мексиканская кухня от Juan, а также ZAZAZU и Par Michele Gastronomie.
ул. Восстания, 45
Bourgeois Bohemians
К братьям Гребенщиковым — на рождественский сет с хитами прошедших лет. Так сюда вернулись желе из яблок, пате с жемчугом малины, твист на «мимозу», том ям, а также утка с кремом из чёрного чеснока и томлёная мраморная говядина с черной смородиной и сморчками.
Финалом сета будет сорбет из бархатцев и яблок, мороженое из корицы и новые конфеты ручной работы.
Виленский переулок, 15
El Copitas Bar
Совершенно новый El Copitas Bar откроется уже 2 января! Будьте в числе первых, кто увидит темный интерьер от Da Bureau: команда принимает резервы по номеру 8 (812) 941 71 68 (звоните с 12:00).
Колокольная, 2
Café Claret
Шеф-повар всех проектов отеля Александр Богданов разработал сет-игру «FoodГик» — черное сукно на столе, белые листы для записей, звук гонга, одна минута на обсуждение – по средам в 19:00 все желающие группами от 2 до 8 человек могут проверить глубину своих знаний о еде.
Отдельный респект за посуду! Напечатанный на 3D-принтере черный ящик-головоломка для закусок, керамика с авторской росписью, ложки из дерева и литой бронзы.
Марата, 11
«Гранд Отель Европа»
Это уже традиция! В ресторан «Европа» пройдут легендарные новогодние бранчи 1 и 7 января. Живая музыка, икра, игристое, морепродукты и мясные деликатесы, культовые блюда отеля, бар без ограничений и десертный стол с миниатюрами от шеф-кондитера — в отеле со 150-летней историей.
Михайловская ул., 1/7
KOI
Во-первых, это красиво! До 9 января в азиатском ресторане Антонио Фреза проходит выставка работ петербургской художницы Александрины Бранши, резидента галереи современного искусства Eggz Gallery. Это серия масок «Югэн», символизирующих японскую эстетику, которая понимается как таинственная красота. Все маски могут быть приобретены по предзаказу после окончания выставки.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Palace Bridge
Ресторан Dans le Noir подготовил специальный новогодний сет, который будут подавать только три дня: со 2 по 5 января. Есть придется в полной темноте (что? да!) под звуки живой гитары.
Биржевой пер., 4 литера А
Animals
В доме Бассейного товарищества на Некрасова до 31 января по бокалам льют сразу три суперкрутых вина от винного дома Henri Giraud, история которого началась ещё в XVII веке. Такое шампанское — само по себе очень редкая штука, а у «зверей» — дегустация сетом из трех бокалов еще и по уникальной цене. За такой подарок спасибо номинанту премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 — сомелье Александру Ломака.
ул. Некрасова, 60
Новогодний базар Новой Голландии
15 киосков с подарками и едой, а также еще 12 торговых точек в Павильоне на Главной аллее. Представляют классическое ярмарочное: от посуды и винтажных украшений до книг и игрушек. Для гурманов приготовят хот-доги, чуррос, имбирное печенье, глинтвейн и какао. Среди участников: ресторан Oggi, «Уста к устам», лавка «Зеленогорск», «Время перемен», Imagine club, «Тепло» и многие другие.
наб. Адмиралтейского канала, 2. Во дворе «Бутылки»
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