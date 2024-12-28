Мичелада на петнате и русско-французский бар от команды El Copitas: что где есть на новогодних каникулах

Cafe de Paris

Поп-ап первого русского-французского бара от команды Follow The Rabbits — Cafe de Paris — уже заработал в «Пассаже» на мостике над центральной зоной променада под стеклянной крышей. Выбор местоположения не случаен: в XIX веке здесь находился ресторан с одноименным названием. В меню: бутерброд с тремя видами икры, картофельный хлеб с копченной уткой или омулем, пирожок с цесаркой и лесными грибами.

Cafe de Paris будет работать в течение трех дней до Нового года (до 29 декабря) и трех дней после (5-7 января) с 18:00 до полуночи.

Невский пр., 48