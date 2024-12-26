Гусь, гата и теплая свекла с солью: новогодние семейные традиции петербургских шеф-поваров

Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi)

«Одна из бабушек, которая проживала в деревне, под Новый год всегда отправляла нам гостинцы — козлятину, домашнюю птицу, соленья, варенье и всякие разные заготовки из продуктов со своего огорода. Вторая моя бабушка очень любила печь пирожки, которые я в свою очередь очень любил есть. И как-то так получилось, что вторая бабушка приготовила пирог из гуся от первой бабушки и это вошло в традицию. Всегда думал, что помогал в готовке, но на самом деле я просто бегал, пил детское шампанское раскидывал муку, создавал хаос в предновогодней суете. И сейчас мы продолжаем этот обычай: мои дети активно участвуют в процессе готовки пирога под просмотр советских фильмов, а под бой курантов начинаем его есть»