Гусь, гата и теплая свекла с солью: новогодние семейные традиции петербургских шеф-поваров

Спросили у шефов Петербурга — героев печатного гида «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты» — об их семейных гастрономических традициях на Новый год. Дмитрий Богачев (Mr. Bo), Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi), Карапет Ваганян (Faces, Taste, Taste bistro), Павел Циклинский (Jerome), Андрей Ковалев (Tartarbar, Recolte) и Вячеслав Кучеренко (Four Seasons Lion Palace) — о гусях, гате и теплой свекле с солью.
Дмитрий Богачев (Mr. Bo)
«Помню, как я приезжал к бабушке, которая меня всегда встречала классной клюквой в сахарной пудре — это было в самое сердечко. Как-то даже воспроизводил блюдо у себя в ресторане. Еще на праздники всегда был студень, который готовила моя мама. И до сих пор я его делаю по маминому рецепту. А селедку под шубой, кажется, она вообще собирала из нескольких тысяч слоев. Культовое блюдо!»
Павел Циклинский (Jerome)
«Воспоминание из детства: к новогоднему столу всегда подавали свеклу.Бабушка с мамой всегда готовили ее в различных вариациях, но мой самый любимый и простой рецепт — теплая свекла с солью, чесноком и сметаной. Мне казалось в тот момент, что лучше просто ничего не существует. Наверное, с тех пор у меня особая связь с этим продуктом»
Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi)
«Одна из бабушек, которая проживала в деревне, под Новый год всегда отправляла нам гостинцы — козлятину, домашнюю птицу, соленья, варенье и всякие разные заготовки из продуктов со своего огорода. Вторая моя бабушка очень любила печь пирожки, которые я в свою очередь очень любил есть. И как-то так получилось, что вторая бабушка приготовила пирог из гуся от первой бабушки и это вошло в традицию. Всегда думал, что помогал в готовке, но на самом деле я просто бегал, пил детское шампанское раскидывал муку, создавал хаос в предновогодней суете. И сейчас мы продолжаем этот обычай: мои дети активно участвуют в процессе готовки пирога под просмотр советских фильмов, а под бой курантов начинаем его есть»
Карапет Ваганян (Faces, Taste, Taste bistro)
«Каждый новый год моя бабушка пекла армянское печенье под названием гата и в одно из них подкладывала монетку. Тому, кому она попадалась, в следующем году мог рассчитывать на невероятное счастье и радость»
Андрей Ковалев (Tartarbar, Recolte)
«Я до сих пор помню вкус того мяса по-французски, которое готовила моя мама: яйца, фаршированные утиной печенью и сливочным маслом. И никак не могло обойтись без такой классики, как селедка под шубой, оливье, запеченная курица с яблоками или утка»
Вячеслав Кучеренко (Four Seasons Lion Palace)
«В детстве с бабушкой я готовил медовики на гречишном меде. Вспоминаю это время очень тепло, потому что ароматы, которые исходят, въедаются в память навсегда. С теплотой вспоминаю это время, как бабушка очень трепетно собирала торт, а потом мы вместе с ней его ели. И теперь почти каждый Новый год я готовлю его для своих близких»
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