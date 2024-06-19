Как ресторатор Алексей Алексеев прямо сейчас строит азиатский Itameshi, видовой средиземноморский ресторан и гостиницу в Пушгорах

«Я называю нашу еду нарядным комфорт-фудом. Да, подача современная и красивая, но не громоздкая: такую кухню ты можешь есть хоть каждый день. Решение не уходить в концептуальность — результат тяжелой борьбы Алексеева-­ресторатора и Алексеева-шефа. Когда ты не наемный повар, а владелец, думаешь о математике: у меня же нет зарплаты — доход будет только с прибыли. Эксперименты, которые я мог позволить себе раньше, рискованны. Плюс не думаю, что необходимы гостям: уже есть, скажем, BoBo, и одного файндайнинга в Петербурге как будто достаточно для выхода под особый повод. В свой Futurist я могу прийти в обед, на завтрак, поужинать: просто вкусно поесть и кайфануть — не перегружая ни голову, ни рецепторы. Креатив присутствует, но содержимое тарелки не ставит в тупик. Драники из порея с печенью трески — это гастрономичный апгрейд привычных всем популярных оладьев из цукини с лососем. Узбекским томатам характера добавляет песто из брокколи с анчоусами, зеленому салату с авокадо и карпаччо из говядины — соуса из васаби и из кимчи. Гости творческий прием Алексеева оценили: прошлым летом через Futurist проходило по 500 человек в день.

В Inner мы пошли дальше Futurist: позволяем себе больше полета фантазии — но тоже на понятном базисе. Кенийскую фасоль заправляем соусом из пармезана и боттаргой, крудо делаем из сельдерея с яблоком, фундуком и пекорино, мясной соус к стейку пиканья освежаем рубленым корнем васаби. Оба моих ресторана находятся на соседних улицах, идти 10 минут: конечно, мы не хотим перетягивать гостей у себя же. Важную роль в Inner сыграет камерный кабинет на 14 человек, где я буду проводить тематические ужины с сет-меню. Название переводится как «внутренний, сокровенный», и рестораном про мое личное его делают не флэшбеки из детства, а моя мечта — здесь все в точности так, как мне всегда хотелось. Совершенная открытая кухня с передовым оборудованием. Куполоподобный потолок и вековые балки — такая храмовость отзывается мне как человеку верующему. Роспись кабинета тоже аппелирует к душе: среднерусский пейзаж с борщевиками. На чувственном уровне, конечно: я городской и рос не на природе, а в Петербурге — в абсолютно обычной для постсоветского пространства семье.