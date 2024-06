Как ресторатор Алексей Алексеев прямо сейчас строит азиатский Itameshi, видовой средиземноморский ресторан и гостиницу в Пушгорах

Чего ждать? Азиатский Itameshi, пекарни Inner Bakery, видовой средиземноморский ресторан и гостиницу в Пушгорах: горшочек Алексеева, вари

В 2017 Nordic действительно наделал шуму —и не только из-за экстравагантной локации на Пулковских высотах. Быстро разнесся слух, что in the middle of nowhere за аэропортом некий повар-­кудесник мастерит снег из хрена, взбивает хрустящую молочную пену, тартар из оленины подает со мхом из свеклы. Успех и резонанс был заслуженный — и такой, что Алексееву через пару лет Дмитрий Блинов отдал в распоряжение кухню в своем эстетском (и самом любимом!) Recolte. Там Алексей снова нашел чем изумить: выдал рафинированный и элегантный haute cuisine — устрицы с малиновым уксусом и ­черной икрой, гребешок с сорбетом из кумквата с шисо, мороженое из копченой стружки тунца на бриоши. В 2023 тандем Блинов — Алексеев распадается, и из Recolte Алексей переезжает уже в свой собственный ресторан Futurist. Где мы немедленно влюбляемся в нового Алексея: тот самый нарядный комфорт-фуд — шакшука с мармеладом из бекона на завтрак, буррата с базиликовым дрессингом в обед и крабкейк с цукини с соусом из саке на ужин. Резюмируя my way Алексеева, в первую очередь респектуем умению переизобрести себя. И надеемся, что Алексей расчехлит все накопленные скилы. Согласитесь, любопытно было бы посмотреть, например, на стейк-хаус by Алексеев — с таким‑то стажем в мясной гастрономии? А вот насколько шеф хорош в азиатской кухне, узнаем уже совсем скоро: в планах третий ресторан Itameshi — собирается открыть двери в августе 2024‑го. Еще одно направление роста — пекарни. При Inner было свободное помещение, в нем разместили кафе-пекарню Inner Bakery c датским тартином, маковой бабкой и круассанами. Теперь думаем масштабировать и запустить сеть на 300 точек. У растущей как на дрожжах ресторанной группы пока нет названия. Однако у ее главы, Алексея Алексеевича Алексеева, говорящие инициалы ААА — так в мире обозначают самый высокий из возможных уровень кредитоспособности без рисков: кажется, кредит доверия к шефу в Петербурге действительно бесконечный.