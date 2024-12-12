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Что Где Есть

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20 сэндвичей в Петербурге: экстремально сырные, с копченым ребром и мармеладом из бекона

Сэндвичи — новый черный! Отмечаем ревайвл сытных (и очень гастрономичных!) бутербродов. Вот 20 вариантов в ресторанах Петербурга: экстремально сырные, с огромной порцией пастрами внутри или с копченым ребром и мармеладом из бекона.

Предоставлено пресс-службой Pig Out

Pig Out

В новом бистро от команды рюмочных «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит» сэндвичи готовят в 6 вариантах: от яичного салата до арахисовой пасты с джемом. Наш краш — этот мегабутерброд с мортаделлой (на фото — одна порция!) под безлимитный фильтр.

Садовая, 7-9-11 

Предоставлено пресс-службой Saro

Saro

На завтрак шеф-повар Мария Дементьева (каждый день с 10:00 до 14:00) готовит самый соблазнительный сэндвич: обжаренный до хрустящей корочки тартин, сыр чеддер, карамелизированный лук, сладкая горчица и пармезан.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой заведений MEAT MAKERS x PROSTOVINO

MEAT MAKERS x PROSTOVINO

В винно-мясном кафе, что находится в Андреевском дворе, готовят сэндвич (ремесленный хлеб на закваске!) с удивительной порцией пастрами. Запекается в гриле и подается с салатом коул-слоу и соленым огурцом 

6-я линия Васильевского острова, 9

Предоставлено пресс-службой «Бутербродной»

«Бутербродная»

«Б» for buterbrod! В кафе на задворках Ленфильма сэндвичи — специалитет. Выбираем любой, но тот, что с беконом и яйцом навсегда останется в вашем сердце. Уверенный омлет, интенсивный бекон, зеленый лук — и вы великолепны. 

Каменноостровский проспект, 10Б

Предоставлено пресс-службой Blackchops

Blackchops

Вновь проснувшаяся тяга к сэндвичам у прогрессивных фуди продиктовала наличие в меню крышесносных завтраков Blackchops экстремально (серьезно!) сырного гриль-чиза.

наб. реки Фонтанки, 5/2

Предоставлено пресс-службой Probka

Probka

Роскошный завтрак выходного дня: сэндвич с крабом, домашним майонезом и зеленью в воздушной булочке бриошь и бокал шампани в Probka.

Зоологический переулок, 2-4

Предоставлено пресс-службой Zoe

Zoe

Между кусочками хрустящего тартина собственного производства кладут прошутто, сыр маасдам и луковый мармелад (идеальный связующий компонент!).

ул. Радищева, 29

Предоставлено пресс-службой Tour Coffee

Tour Coffee

Бодрая спешелти-кофейня неподалеку от метро «Технологический институт». Готовят грилд-чиз, но предлагают честный выбор: съесть половинку или проглотить целиком. Внутрь кладут пастрами из индейки, фермерские сыры, скрэмбл или копченую ветчину из свинины.

7-я Красноармейская ул., 5Д

Предоставлено пресс-службой «Футуры»

«Футура»

Каждый будний день, но по очень сложному расписанию (с 12:30 до 13:00 и с 17:00 до 18:00) в бистро готовят грилд-чиз на тартине с щедрой порцией сыра и гастрономичными начинками вроде трюфельного омлета, камамбера с луковым джемом или песто с индейкой. 

наб. Pеки Карповки, 5

Предоставлено пресс-службой «Подписных булочек»

«Подписные булочки»

После прочтения — съесть! Под очередной номер самиздата о кино «К!» берите сэндвич на бриоши с говяжьим беконом, моцареллой, базиликом и сельдереем. 

Литейный проспект, 57

Предоставлено пресс-службой Eggsellent

Eggsellent

Сытнейший бутерброд делают из двух обжаренных кусочков бриоши, горчичного соуса с карри, капусты, малосольных огурцов, чеддера, глазуньи и большого слоя пастрами из индейки. Помимо этого могут сделать сэндвич из круассана с докторской колбасой.

наб. реки Мойки, 102

Предоставлено пресс-службой Nil’s Deli

Nil’s Deli

Отметил ревайвл сэндвичей и Игорь Мудрак, бывший генеральный менеджер Fresa's Group, который открыл свое дело: корнер Nil’s Deli на Василеостровском рынке, вдохновленный «нью-йоркским переосмыслением итальянского культа сэндвичей».  В хрустящую фокаччу пульезе укладывают томленую телятину или салями милано с сальсой, прошутто котто со страчателлой или ветчину из индейки с капонатой из баклажанов. Есть и вег-варианты! 

Большой проспект В.О., 16/14б

Предоставлено пресс-службой verle

verle

Образцовые сэндвичи с образцовым кофе — мэтч, который никогда не бывает лишним. Выбираем между уткой конфи с грушей и кремом из горгонзолы или печеным перцем со страчателлой и соусом ромеско. 

Каменноостровский пр., 25

Предоставлено пресс-службой «Прошуттерии»

«Прошуттерия»

Самосборный сэндвич, а если точнее — панини — с мортаделлой, страчателлой и вялеными томатами. Союз, заключенный на небесах, не иначе!

Озерной пер.,  7

Предоставлено пресс-службой Sight

Sight

Мы знаем, что вы делали прошлым летом и что будете делать следующим! Сидеть на террасе в закрытом зеленом дворе за бокалом игристого (пусть и с утра) и сэндвичем с мортаделлой и омлетом.

Большая Зеленина ул., 24

Предоставлено пресс-службой Futurist

Futurist

В Петербурге новые завтраки — в ресторане Futurist. Каждый день с 10 утра готовят, к примеру, гриль-сэндвич с копченым ребром, сливочным соусом с корнишонами, маасдамом и мармеладом из бекона и красного лука.  

Барочная ул., 6, с.1 (вход с Б. Зелениной)

Предоставлено пресс-службой Charlie

Charlie

На месте бывшей репетиционной площадки «Музгаража» завтрак можно есть целый день, а к нему просить комплиментарный бокал игристого. Если легендарные сырники уже опробованы, переходите к тяжелой артиллерии — сэндвичу с тунцом, томатами и шпинатом. 

наб. канала Грибоедова, 54

Предоставлено пресс-службой ресторана «Мона»

«Мона»

Очень красивый сэндвич готовят из японского хлеба хоккайдо (который пекут в ресторане Flori из той же ресторанной группы «Комитет»). Внутри песто, страчателла и итальянская мортаделла. 

Каменноостровский пр., 47

Предоставлено пресс-службой заведения Charlie

Nola

Стоит присмотреться к новоорлеанскому сэндвичу муффулетта в Nola: такого нет нигде (фото сделано для совместных завтраков-коллаборации Nola и Charlie). Это многоэтажный бутерброд с прошутто котто и соусом из печеного чеснока, который подается с куриным бульоном и соленым огурцом. 

Волынский пер., 2

Предоставлено пресс-службой «Сада»

«Сад»

В самом светском ресторане под треск камина по утрам сервируют сэндвич с пастрами или с индейкой.

Большая Зеленина ул., 23А

Предоставлено пресс-службой кофейни «Институт»

«Институт»

Новая кофейня в пяти минутах от «Ленинградского зоопарка» (из окон — Александровский парк!): «Институт» открыл второй корпус. Сэндвич с мортаделлой готовят на бриоши и сдабривают красным песто и сырным соусом. 

Съезжинская ул., 37

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