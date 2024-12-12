20 сэндвичей в Петербурге: экстремально сырные, с копченым ребром и мармеладом из бекона

«Футура»

Каждый будний день, но по очень сложному расписанию (с 12:30 до 13:00 и с 17:00 до 18:00) в бистро готовят грилд-чиз на тартине с щедрой порцией сыра и гастрономичными начинками вроде трюфельного омлета, камамбера с луковым джемом или песто с индейкой.

наб. Pеки Карповки, 5