20 сэндвичей в Петербурге: экстремально сырные, с копченым ребром и мармеладом из бекона

Сэндвичи — новый черный! Отмечаем ревайвл сытных (и очень гастрономичных!) бутербродов. Вот 20 вариантов в ресторанах Петербурга: экстремально сырные, с огромной порцией пастрами внутри или с копченым ребром и мармеладом из бекона.
Pig Out
В новом бистро от команды рюмочных «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит» сэндвичи готовят в 6 вариантах: от яичного салата до арахисовой пасты с джемом. Наш краш — этот мегабутерброд с мортаделлой (на фото — одна порция!) под безлимитный фильтр.
Садовая, 7-9-11
Saro
На завтрак шеф-повар Мария Дементьева (каждый день с 10:00 до 14:00) готовит самый соблазнительный сэндвич: обжаренный до хрустящей корочки тартин, сыр чеддер, карамелизированный лук, сладкая горчица и пармезан.
наб. Адмирала Лазарева, 22
MEAT MAKERS x PROSTOVINO
В винно-мясном кафе, что находится в Андреевском дворе, готовят сэндвич (ремесленный хлеб на закваске!) с удивительной порцией пастрами. Запекается в гриле и подается с салатом коул-слоу и соленым огурцом
6-я линия Васильевского острова, 9
«Б» for buterbrod! В кафе на задворках Ленфильма сэндвичи — специалитет. Выбираем любой, но тот, что с беконом и яйцом навсегда останется в вашем сердце. Уверенный омлет, интенсивный бекон, зеленый лук — и вы великолепны.
Каменноостровский проспект, 10Б
Blackchops
Вновь проснувшаяся тяга к сэндвичам у прогрессивных фуди продиктовала наличие в меню крышесносных завтраков Blackchops экстремально (серьезно!) сырного гриль-чиза.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Probka
Роскошный завтрак выходного дня: сэндвич с крабом, домашним майонезом и зеленью в воздушной булочке бриошь и бокал шампани в Probka.
Зоологический переулок, 2-4
Zoe
Между кусочками хрустящего тартина собственного производства кладут прошутто, сыр маасдам и луковый мармелад (идеальный связующий компонент!).
ул. Радищева, 29
Tour Coffee
Бодрая спешелти-кофейня неподалеку от метро «Технологический институт». Готовят грилд-чиз, но предлагают честный выбор: съесть половинку или проглотить целиком. Внутрь кладут пастрами из индейки, фермерские сыры, скрэмбл или копченую ветчину из свинины.
7-я Красноармейская ул., 5Д
«Футура»
Каждый будний день, но по очень сложному расписанию (с 12:30 до 13:00 и с 17:00 до 18:00) в бистро готовят грилд-чиз на тартине с щедрой порцией сыра и гастрономичными начинками вроде трюфельного омлета, камамбера с луковым джемом или песто с индейкой.
наб. Pеки Карповки, 5
«Подписные булочки»
После прочтения — съесть! Под очередной номер самиздата о кино «К!» берите сэндвич на бриоши с говяжьим беконом, моцареллой, базиликом и сельдереем.
Литейный проспект, 57
Eggsellent
Сытнейший бутерброд делают из двух обжаренных кусочков бриоши, горчичного соуса с карри, капусты, малосольных огурцов, чеддера, глазуньи и большого слоя пастрами из индейки. Помимо этого могут сделать сэндвич из круассана с докторской колбасой.
наб. реки Мойки, 102
Nil’s Deli
Отметил ревайвл сэндвичей и Игорь Мудрак, бывший генеральный менеджер Fresa's Group, который открыл свое дело: корнер Nil’s Deli на Василеостровском рынке, вдохновленный «нью-йоркским переосмыслением итальянского культа сэндвичей». В хрустящую фокаччу пульезе укладывают томленую телятину или салями милано с сальсой, прошутто котто со страчателлой или ветчину из индейки с капонатой из баклажанов. Есть и вег-варианты!
Большой проспект В.О., 16/14б
verle
Образцовые сэндвичи с образцовым кофе — мэтч, который никогда не бывает лишним. Выбираем между уткой конфи с грушей и кремом из горгонзолы или печеным перцем со страчателлой и соусом ромеско.
Каменноостровский пр., 25
«Прошуттерия»
Самосборный сэндвич, а если точнее — панини — с мортаделлой, страчателлой и вялеными томатами. Союз, заключенный на небесах, не иначе!
Озерной пер., 7
Sight
Мы знаем, что вы делали прошлым летом и что будете делать следующим! Сидеть на террасе в закрытом зеленом дворе за бокалом игристого (пусть и с утра) и сэндвичем с мортаделлой и омлетом.
Большая Зеленина ул., 24
Futurist
В Петербурге новые завтраки — в ресторане Futurist. Каждый день с 10 утра готовят, к примеру, гриль-сэндвич с копченым ребром, сливочным соусом с корнишонами, маасдамом и мармеладом из бекона и красного лука.
Барочная ул., 6, с.1 (вход с Б. Зелениной)
Charlie
На месте бывшей репетиционной площадки «Музгаража» завтрак можно есть целый день, а к нему просить комплиментарный бокал игристого. Если легендарные сырники уже опробованы, переходите к тяжелой артиллерии — сэндвичу с тунцом, томатами и шпинатом.
наб. канала Грибоедова, 54
«Мона»
Очень красивый сэндвич готовят из японского хлеба хоккайдо (который пекут в ресторане Flori из той же ресторанной группы «Комитет»). Внутри песто, страчателла и итальянская мортаделла.
Каменноостровский пр., 47
Nola
Стоит присмотреться к новоорлеанскому сэндвичу муффулетта в Nola: такого нет нигде (фото сделано для совместных завтраков-коллаборации Nola и Charlie). Это многоэтажный бутерброд с прошутто котто и соусом из печеного чеснока, который подается с куриным бульоном и соленым огурцом.
Волынский пер., 2
«Сад»
В самом светском ресторане под треск камина по утрам сервируют сэндвич с пастрами или с индейкой.
Большая Зеленина ул., 23А
«Институт»
Новая кофейня в пяти минутах от «Ленинградского зоопарка» (из окон — Александровский парк!): «Институт» открыл второй корпус. Сэндвич с мортаделлой готовят на бриоши и сдабривают красным песто и сырным соусом.
Съезжинская ул., 37
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