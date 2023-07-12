«Бутербродная» от «Богемы Ленинград»: крыша для лежания, гараж и сэндвичи, за которыми приходит Сокуров

Все во двор! Задворки «Ленфильма» — главный хотспот сезона! В «Бутербродной» от модного андеграундного творческого объединения «Богема Ленинград» бранчуют режиссер Александр Сокуров и мастера кинокомпании «СТВ» Сергея Сельянова.
«Богема Ленинград» — теперь андердоги не только от петербургской моды, но и от бутербродов! Ваня Бойко проводит экскурсию по их первому гастрономическому проекту.
Завтраки «Богемы Ленинград»
Ваня Бойко, Глеб Костин и Ваня Акура, основатели ТО «Богема Ленинград» и изобретатели собственного постметапанк-стиля, теперь отвечают за завтраки на Петроградском острове. Летняя терраса у гаража в 37 кв. метров, «крыша для лежания» напротив, кокосовая овсянка и сэндвич с пастрами — вот наш летний виш-лист!
Что такое «Бутербродная»
Андеграундный творческий коллектив, наконец, полностью развиртуализировался (интернет не всесилен!) и открыл место встреч во дворах киностудии «Ленфильм» — гараж, о котором если не знаешь, никогда туда не зайдешь. Из заброшенного помещения в 37 кв. м по соседству с редакцией нашего любимого журнала о кино «Сеанс» парни сделали «Бутербродную», задумав ее как пространство для завтраков с летним двором. В итоге все получилось! За их овсянкой на кокосовых сливках с домашним вишневым вареньем и бриошью приходят работники киностудии «СТВ» Балабанова, а Сокуров ждет свой заказ за столиком на улице у распахнутых стеклянных дверей. Наш же выбор — «крыша для лежания» напротив входа, куда всю первую половину дня светит солнце, и бутылка холодного нефильтрованного сидра из каштановых бочек с берегов Кантабрийского моря.
Еда, за которой нужно прийти
Внутри тесного гаража с красным потолком, ретросветильниками и складными стульями тоже можно съесть положенное. Например, местную суперзвезду — сэндвич «Рубен» с добротной порцией пастрами, чеддером и соленым огурчиком, завершающим этот прекрасный ансамбль. Скрэмбл с лососем, сливочно-лимонным соусом и гуакамоле компенсируйте самым соблазнительным бататом фри — держимся в балансе. Иван Бойко, идеолог «Бутербродной», обещает скорое появление в меню гриль-чизов, премьеру которых команда дает на нескольких летних фестивалях (но пока держит в секрете).
Ваня Бойко с тарелкой «Черный бутерброд» из совместной коллекции «Бутербродной» и проекта y.object.
На Ване: жилет, брюки и рубашка HIS STORY
Гастрономическая геймификация
В своих соцсетях «Бутербродная» показывает 8‑битные мультики — о том, как художников разгоняет важный чиновник, стоя на тракторе, или про реального Эдика, ставшего многоруким поваром-кондитером и придумавшего здешний кислый лимонный пудинг, за которым набежала толпа. Рестотейминг высшего уровня — вендинговый автомат, куда засовываешь 300 рублей и получаешь случайные пластиковые кольца и коробки, в которых спрятаны кепки, серебряные украшения, толстовки «Богемы» или фирменные тарелки, созданные совместно с фотографом Яной Давыдовой (она сделала эти снимки Вани Бойко и «Бутербродной»!) и ее апсайкл-проектом y.object — винтажной керамической посудой, преобразованной с помощью фотографий.
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Яна Давыдова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Николай Балясников Skypoint
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