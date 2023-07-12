«Бутербродная» от «Богемы Ленинград»: крыша для лежания, гараж и сэндвичи, за которыми приходит Сокуров

Завтраки «Богемы Ленинград»

Ваня Бойко, Глеб Костин и Ваня Акура, основатели ТО «Богема Ленинград» и изобретатели собственного постметапанк-стиля, теперь отвечают за завтраки на Петроградском острове. Летняя терраса у гаража в 37 кв. метров, «крыша для лежания» напротив, кокосовая овсянка и сэндвич с пастрами — вот наш летний виш-лист!

Что такое «Бутербродная»

Андеграундный творческий коллектив, наконец, полностью развиртуализировался (интернет не всесилен!) и открыл место встреч во дворах киностудии «Ленфильм» — гараж, о котором если не знаешь, никогда туда не зайдешь. Из заброшенного помещения в 37 кв. м по соседству с редакцией нашего любимого журнала о кино «Сеанс» парни сделали «Бутербродную», задумав ее как пространство для завтраков с летним двором. В итоге все получилось! За их овсянкой на кокосовых сливках с домашним вишневым вареньем и бриошью приходят работники киностудии «СТВ» Балабанова, а Сокуров ждет свой заказ за столиком на улице у распахнутых стеклянных дверей. Наш же выбор — «крыша для лежания» напротив входа, куда всю первую половину дня светит солнце, и бутылка холодного нефильтрованного сидра из каштановых бочек с берегов Кантабрийского моря.