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Что Где Есть

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Лапша с вафлями и холодец с пастилой из хрена: готовый гастромаршрут для уикэнда в Нижнем Новгороде

Где искать гуся в медовых яблоках и бургер с окунем, у кого пить Шампань, а кто готовит утку со свекольными пельменями? Встречайте гастрономический гайд по Нижнему Новгороду! 

Лучшие новые рестораны
Фаст-кэжуал рестораны
Бартендеры, которых надо знать
Русская кухня
Сомелье, ради которых стоит съездить в Нижний

Лучшие новые рестораны Нижнего Новгорода

Архивы пресс-служб

Кто-то делает себе имя, составляя коктейли с цветами фиалки, кто-то – купая стерлядь в игристом, иные сочиняют десерты по рецептам позапрошлого века. Переосмысляют прежние традиции и имеют амбиции создавать собственные. Новичкам важно сразу зарекомендовать себя, вскоре выясним, кому это удалось. Дебютанты гастроcцены в шорт-листе премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024 вашему вниманию! Номинация «Лучший новый ресторан».

Лучшие фаст-кэжуал рестораны Нижнего Новгорода

Архивы пресс-служб

Если нужно сделать это по-быстрому, но хорошо, вам к ним. Они не про еду между делом, про стрит-фуд от высокой кухни – так точнее. Гастроспринтеры умеют бургеры с окунем, конопляный хумус, прессованные суши и рамен от амбассадора японской кухни. Лидеры гонки за тех, у кого всегда нет времени на неспешную трапезу, в коротком списке номинации «Лучший фаст-кэжуал ресторан» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024.

Нижегородские бартендеры, которых надо знать

Вячеслав Ким, «Медные трубы»
Артем Шагалкин

Вячеслав Ким, «Медные трубы»

Совместная ночь — не повод для знакомства, но не в этом случае! Может быть, нам ни с кем так хорошо и не было, как с ними! Лучшие бартендеры города, номинанты премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, точно знают, что и с чем смешать, чтобы довести нас до нужной кондиции. Еще не по одному голосу этим джентельменам и леди, пожалуйста!

Где есть русскую кухню в Нижнем Новгороде

Архивы пресс-служб

Здесь русский дух и здесь пахнет широким застольем. Русскость в гастрономии каждый из наших любимых ресторанов чувствует по-своему. Но это всегда не дословное воспроизведение кулинарных памятников, скорее новая история национальной кухни, основанная на реальных событиях. И совпадения могут быть как случайными, так и намеренными. По велению щучьих котлет, гуся в медовых яблоках и оливье из камчатского краба разрешите вам отрекомендовать номинацию «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024 и ее номинантов.

Сомелье, ради которых стоит съездить в Нижний

Юлия Ложкина, YALE

Юлия Ложкина, YALE

С одной ноты распознают сорт, год и терруар. Найдут подходящие слова всем тихим и игристым, чтоб захотелось затеряться в их омуте. Сразу определят, чем наполнить наш бокал (и сколько именно таких бокалов нам необходимо сегодня). Представляем вам шорт-лист номинации «Прорыв года среди сомелье» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024!

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