Бартендеры, которых надо знать

Совместная ночь — не повод для знакомства, но не в этом случае! Может быть, нам ни с кем так хорошо и не было, как с ними! Лучшие бартендеры города, номинанты премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, точно знают, что и с чем смешать, чтобы довести нас до нужной кондиции. Еще не по одному голосу этим джентельменам и леди, пожалуйста!