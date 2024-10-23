Бартендеры, которых надо знать

Совместная ночь — не повод для знакомства, но не в этом случае! Может быть, нам ни с кем так хорошо и не было, как с ними! Лучшие бартендеры города, номинанты премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, точно знают, что и с чем смешать, чтобы довести нас до нужной кондиции. Еще не по одному голосу этим джентельменам и леди, пожалуйста!
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
Фото: Артем Шагалкин и архивы героев
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