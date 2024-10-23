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Герои

Бартендеры, которых надо знать

Совместная ночь не повод для знакомства, но не в этом случае! Может быть, нам ни с кем так хорошо и не было, как с ними! Лучшие бартендеры города, номинанты премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, точно знают, что и с чем смешать, чтобы довести нас до нужной кондиции. Еще не по одному голосу этим джентельменам и леди, пожалуйста!

Вячеслав Ким

«Медные трубы»

Павел Желтухин

Franky

Екатерина Князева

Travnik

Алина Вахромова

«Парк Культуры»

Павел Климов

«Портер»

Алексей Гриценко

«Юность»

Максим Волков

Rozas

Юрий Тихомиров

«Авиатор»

Иван Иванников

ÖÖ

Юрий Крымов

«Тихуана»

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

Фото: Артем Шагалкин и архивы героев

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