Несладкий сырник, десерт из лисичек и ньокки из батата: ресторанный дайджест

Крошево для серых щей, кьянти-сет, гастроли самого молодого шеф-повара со звездой Michelin в России: что готовит нам эта гастрономическая неделя?
«Послание к человеку»
В Петербурге стартовал фестиваль «Послание к человеку». В основе программы — 10 дней кинопоказов, лекций, мастер-классов, встреч с режиссёрами, актёрами и кинокритиками, а после сеансов — бары! Вот список мест, где для гостей и участников «Послания к человеку» будет действовать скидка с 18 по 27 октября.
• «Нарядная», Белинского, 8
• «Фонтанка, 69», набережная Фонтанки, 67/69
• Glad, Караванная, 14/16
• «Косуля», Караванная, 24
• Brimborium, Маяковского, 22-24
• «Залив», Басков переулок, 17Б
• Кафе «Дома кино», улица Караванная, 12
• «Луч», улица Некрасова, 50 — скидку могут получить все зрители, показав билет на сеанс фестиваля
• Apotheke Bar, улица Кирочная, 12
А в кафе «Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11) можно попробовать специальный сет, посвященный аргентинскому кино (на него тоже действует скидка для участников).
Récolte en France Х Особняк Мясникова
С 18 по 21 октября в особняке XIX века пройдет винтажный маркет Récolte en France. В парадных залах разместятся ключевые локальные проекты Петербурга: платья из коллекции Valentin Yudashkin, украшения, селективная парфюмерия, антиквариат со всего мира, редкие книги о моде и дизайне (более 30 резидентов!). А в саду — гастрономические участники: фермеры, устричный бар от Par Michele Gastronomie и Шампань от À La Volée. Здесь же пройдет поп-ап капустного фестиваля «Крошево» — вместе будем готовить серые щи.
Восстания, 45
midl
Бар midl на «Петроградской» закрывается, проработав там меньше года. Но не спешим расстраиваться: команда Imbibe crew планирует его переоткрыть в другой локации. В пятницу и субботу, 18 и 19 октября, едем на Ординарную на вечеринку-закрытие: будут песни, танцы и море коктейлей.
Ординарная ул., 4
«Барслона»
Sweet Sixteen (16 лет!) отмечает тапас-бар на Большой Конюшенной 18 октября. Обещают велком каждому, праздничный торт, молодой и амбициозный кавер-проект AMENS BAND с интерактивным шоу.
Большая Конюшенная улица, 1
Teplo
Команда решила совместить свой фестиваль согревающих напитков и экскурсию в окрестностях Коломны с культурным пространством «Где бабуля?». Тыквенный пунш и нескучный маршрут по литературному Петербургу — это ли не рецепт идеальной субботы?
Старт 19 октября во двор Teplo. С 13:00 готовят пряные горячие коктейли, дедушкины настойки, тыквенный суп с огня, бейглы на гриле и жареный зефир; с 14:00 до 15:00 — поэтический перформанс Лили Волжиной и открытый микрофон для гостей; в 15:00 отправимся на экскурсию и литературный квест о Достоевском и Набокове. Если хотите прогуляться самостоятельно, к кружке пунша просите куар-код, который поведет по маршруту.
Большая Морская, 45
Angel Cakes
Несладкий сырник с лососем и ньокки из батата — где еще найти такой завтрак? В ЗОЖ-бистро полностью обновили меню. Идем на суп из корнеплодов с чипсами из дайкона, ленивые вареники с грибами и трюфельным маслом и буррату, которую подают с бобами, томатами и зеленым маслом.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Шеф Евгений Викентьев
Regions
Авторский ужин от Евгения Викентьева (самый молодой шеф России со звездой Michelin, начавший свою карьеру в Петербурге!) и его друга — шеф-повара Максима Ражева пройдет в ресторане Regions 24 октября. Евгений и Максим представят 8 курсов — все о современной русской кухне.
ул. Жуковского, 10
Cast
Ресторан современной ближневосточной кухни Cast решил познакомить нас с Кьянти новой волны (сейчас в регионе к управлению приходит молодое поколение виноделов) и ввел специальный сет. В пару к каждому из четырех бокалов (а внутри — аромат фиалок, привкус вишневой косточки и легкий тон растертых в ладонях томатных листьев) пойдет свой курс: тартар из ягненка с костным мозгом и айоли из аджики; карпаччо из говядины с томатной сальсой; лепешка с тапенадом из оливок.
Каменноостровский пр. 10А
all Seasons
Новый сет в ресторане с фантасмагоричными подачами: запеченная устрица с рокфором и топинамбуром, утка конфи с кремом из цветной капусты и ягодами морошки, стейк бавет с белыми грибами и картофелем — выступают кульминацией. На сладкое — десерт из лисичек с голубикой и сметаной.
Большая Морская ул. 34
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