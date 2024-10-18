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Что Где Есть

Несладкий сырник, десерт из лисичек и ньокки из батата: ресторанный дайджест

Крошево для серых щей, кьянти-сет, гастроли самого молодого шеф-повара со звездой Michelin в России: что готовит нам эта гастрономическая неделя?

Предоставлено пресс-службой «Послание к человеку»

«Послание к человеку»

В Петербурге стартовал фестиваль «Послание к человеку». В основе программы — 10 дней кинопоказов, лекций, мастер-классов, встреч с режиссёрами, актёрами и кинокритиками, а после сеансов — бары! Вот список мест, где для гостей и участников «Послания к человеку» будет действовать скидка с 18 по 27 октября. 

• «Нарядная», Белинского, 8
• «Фонтанка, 69», набережная Фонтанки, 67/69
• Glad,  Караванная, 14/16
• «Косуля»,  Караванная, 24
• Brimborium,  Маяковского, 22-24
• «Залив», Басков переулок, 17Б
•  Кафе «Дома кино», улица Караванная, 12
• «Луч», улица Некрасова, 50 — скидку могут получить все зрители, показав билет на сеанс фестиваля
• Apotheke Bar, улица Кирочная, 12

А в кафе «Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11) можно попробовать специальный сет, посвященный аргентинскому кино (на него тоже действует скидка для участников).

Предоставлено пресс-службой Récolte en France Х Особняк Мясникова

Récolte en France Х Особняк Мясникова

С 18 по 21 октября в особняке XIX века пройдет винтажный маркет Récolte en France. В парадных залах разместятся ключевые локальные проекты Петербурга: платья из коллекции Valentin Yudashkin, украшения, селективная парфюмерия, антиквариат со всего мира, редкие книги о моде и дизайне (более 30 резидентов!). А в саду — гастрономические участники: фермеры, устричный бар от Par Michele Gastronomie и Шампань от À La Volée. Здесь же пройдет поп-ап капустного фестиваля «Крошево» — вместе будем готовить серые щи.

Восстания, 45

Предоставлено пресс-службой midl

midl  

Бар midl  на «Петроградской» закрывается, проработав там меньше года. Но не спешим расстраиваться: команда Imbibe crew планирует его переоткрыть в другой локации. В пятницу и субботу, 18 и 19 октября, едем на Ординарную на вечеринку-закрытие: будут песни, танцы и море  коктейлей.

Ординарная ул., 4

Предоставлено пресс-службой «Барслона»

«Барслона»

Sweet Sixteen (16 лет!) отмечает тапас-бар на Большой Конюшенной 18 октября. Обещают велком каждому, праздничный торт,  молодой и амбициозный кавер-проект AMENS BAND с интерактивным шоу.

Большая Конюшенная улица, 1

Предоставлено пресс-службой ресторана Teplo

Teplo

Команда решила совместить свой фестиваль согревающих напитков и экскурсию в окрестностях Коломны с культурным пространством «Где бабуля?». Тыквенный пунш и нескучный маршрут по литературному Петербургу — это ли не рецепт идеальной субботы? 

Старт 19 октября во двор Teplo. С 13:00 готовят пряные горячие коктейли, дедушкины настойки, тыквенный суп с огня, бейглы на гриле и жареный зефир; с 14:00 до 15:00 — поэтический перформанс Лили Волжиной и открытый микрофон для гостей; в 15:00 отправимся на экскурсию и литературный квест о Достоевском и Набокове. Если хотите прогуляться самостоятельно, к кружке пунша просите куар-код, который поведет по маршруту.

Большая Морская, 45

Предоставлено пресс-службой Angel Cakes

Angel Cakes

Несладкий сырник с лососем и ньокки из батата — где еще найти такой завтрак? В ЗОЖ-бистро полностью обновили меню. Идем на суп из корнеплодов с чипсами из дайкона, ленивые вареники с грибами и трюфельным маслом и буррату, которую подают с бобами, томатами и зеленым маслом.

наб. Адмиралтейского канала, 2И

Шеф Евгений Викентьев
Предоставлено пресс-службой ресторана Regions

Шеф Евгений Викентьев

Regions

Авторский ужин от Евгения Викентьева (самый молодой шеф России со звездой Michelin, начавший свою карьеру в Петербурге!) и его друга — шеф-повара Максима Ражева пройдет в ресторане Regions 24 октября. Евгений и Максим представят 8 курсов — все о современной русской кухне. 

ул. Жуковского, 10

Предоставлено пресс-службой Cast

Cast

Ресторан современной ближневосточной кухни Cast решил познакомить нас с Кьянти новой волны (сейчас в регионе к управлению приходит молодое поколение виноделов) и ввел специальный сет. В пару к каждому из четырех бокалов (а внутри — аромат фиалок, привкус вишневой косточки и легкий тон растертых в ладонях томатных листьев) пойдет свой курс: тартар из ягненка с костным мозгом и айоли из аджики; карпаччо из говядины с томатной сальсой; лепешка с тапенадом из оливок.

Каменноостровский пр. 10А

Anna Breath

all Seasons

Новый сет в ресторане с фантасмагоричными подачами: запеченная устрица с рокфором и топинамбуром, утка конфи с кремом из цветной капусты и ягодами морошки, стейк бавет с белыми грибами и картофелем — выступают кульминацией. На сладкое — десерт из лисичек с голубикой и сметаной.

Большая Морская ул. 34

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