Несладкий сырник, десерт из лисичек и ньокки из батата: ресторанный дайджест

«Послание к человеку»

В Петербурге стартовал фестиваль «Послание к человеку». В основе программы — 10 дней кинопоказов, лекций, мастер-классов, встреч с режиссёрами, актёрами и кинокритиками, а после сеансов — бары! Вот список мест, где для гостей и участников «Послания к человеку» будет действовать скидка с 18 по 27 октября.

• «Нарядная», Белинского, 8

• «Фонтанка, 69», набережная Фонтанки, 67/69

• Glad, Караванная, 14/16

• «Косуля», Караванная, 24

• Brimborium, Маяковского, 22-24

• «Залив», Басков переулок, 17Б

• Кафе «Дома кино», улица Караванная, 12

• «Луч», улица Некрасова, 50 — скидку могут получить все зрители, показав билет на сеанс фестиваля

• Apotheke Bar, улица Кирочная, 12

А в кафе «Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11) можно попробовать специальный сет, посвященный аргентинскому кино (на него тоже действует скидка для участников).