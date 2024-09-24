Новая якутская волна, Вим Вендерс и лучшие анимации «Союзмульфильма» за 10 лет: объявлены участники 13 (!) спецпрограмм кинофестиваля «Послание к человеку»

Программа «Это не должно было произойти» редактора и директора по спецпроектам кинотеатра «Пионер» Егора Сенникова и кинокритика Никиты Смирнова представит фильмы, рефлексирующие о посттравматическом опыте.

«Вечная память» — режиссер Майте Альберди. Испания, 2023 год.

«Дочери Ольфы» — режиссер Каутер Бен Ханья. Франция, Тунис, Германия, Саудовская Аравия, 2023 год.

«Зимний вой» — режиссер Матиас Рохас Валенсия. Чили, Колумбия, Аргентина, 2023 год.

«Мой злейший враг» — режиссер Мехран Тамадон. Франция, 2023 год.

«Я не знаю, где вы будете завтра» — режиссер Эммануэль Руа. Франция, 2023 год.

«”То, чего не должно было произойти” — так зовут травмирующие события народы адиваси. Невыразимый опыт часто обозначают как “это”. “Это” рушит связность людской истории. Программа показывает, как травма с трудом поддается репрезентации, идет ли речь о насилии (“Мой злейший враг”), о жизни внутри культа (“Зимний вой”) или распаде семьи (“Дочери Ольфы”)», — рассказывают кураторы программы.