Новая якутская волна, Вим Вендерс и лучшие анимации «Союзмульфильма» за 10 лет: объявлены участники 13 (!) спецпрограмм кинофестиваля «Послание к человеку»

Они призваны расширить интеллектуальное пространство фестиваля, ядром которого остается документальное кино. Рассказываем о том, какие ленты (их более 130!) вошли в рекордные 13 программ.
Программа «Панорама.DOC» продюсера и куратора Наталии Пылаевой познакомит с самыми успешными документальными лентами, вышедшими за последние пару лет. Ее фильмами-участниками стали:
- «Агент счастья» — режиссеры Арун Бхаттараи и Дороттья Зурбо. Бутан, Венгрия, 2024 год.
- «Ансельм. Шум времени» — Вим Вендерс. Германия, Франция, 2023 год.
- «Изгоняющая любовниц» — режиссер Элизабет Ло. США, 2024 год.
- «Ненастоящий детектив» — режиссер Крис Касик. США, 2023 год.
- «Ноктюрны» — режиссеры Анирбан Дутта и Анупама Сринивасан. Индия, США, 2024 год.
- «Пирополис» — режиссер Николас Молина. Чили, 2024 год.
- «Семь зим в Тегеране» — режиссер Штеффи Нидерцолль. Германия, Франция, 2023 год.
«В программе — 7 ярких документальных фильмов сезона, участники Каннского фестиваля, Берлинале, Сандэнса и других. Среди них — новая картина Вима Вендерса “Ансельм. Шум времени” о творчестве немецкого художника и скульптора Ансельма Кифера и хит Венецианского кинофестиваля этого года “Изгоняющая любовниц” Элизабет Ло», — прокомментировала куратор программы Наталия Пылаева.
«Универсальный язык»
Одной из новинок стала программа «Двойные вершины» (вольный перевод сюрреалистического сериала Twin Peaks Дэвида Линча). Фильмы, представленные в ней, о двойственной природе кино. Одновременно фильмы становятся более реалистичными и абсурдистскими.
- «MMXX» — режиссер Кристи Пую. Бутан, Румыния, Молдова, Франция, 2023 год.
- «Животное» — режиссер София Экзарху. Греция, Австрия, Румыния, Кипр, Болгария, 2023 год.
- «Универсальный язык» — режиссер Мэттью Рэнкин. Непал, Франция, Норвегия, Гонконг, Турция, Тайвань, США, Катар, 2024 год.
«Мусорщик
В традиционной программе «Новые голоса» кинокритика Михаила Ратгауза, посвященной кино между знакомыми формами артхауса, мейнстрима, авангарда:
- «Апрель, зеленое, желтое» — режиссер Сантьяго Аулисино. Аргентина, 2023 год.
- «Вечерняя песня (для трех голосов)» — режиссер Грэм Свон. США, 2023 год.
- «Вот камень» — режиссер Тацунари Ота. Япония, 2022 год.
- «Кемпинг у озера» — режиссер Элеонор Сантаньян. Франция, 2023 год.
- «Море и его волны» — режиссеры Лиана и Рено. Франция, Ливан, 2023 год.
- «Мусорщик» — режиссер Ахмад Бахрами. Иран, 2024 год
- «Наоборот» — режиссер Хонас Труэба. Франция, Испания, 2024 год.
Программа «Это не должно было произойти» редактора и директора по спецпроектам кинотеатра «Пионер» Егора Сенникова и кинокритика Никиты Смирнова представит фильмы, рефлексирующие о посттравматическом опыте.
- «Вечная память» — режиссер Майте Альберди. Испания, 2023 год.
- «Дочери Ольфы» — режиссер Каутер Бен Ханья. Франция, Тунис, Германия, Саудовская Аравия, 2023 год.
- «Зимний вой» — режиссер Матиас Рохас Валенсия. Чили, Колумбия, Аргентина, 2023 год.
- «Мой злейший враг» — режиссер Мехран Тамадон. Франция, 2023 год.
- «Я не знаю, где вы будете завтра» — режиссер Эммануэль Руа. Франция, 2023 год.
«”То, чего не должно было произойти” — так зовут травмирующие события народы адиваси. Невыразимый опыт часто обозначают как “это”. “Это” рушит связность людской истории. Программа показывает, как травма с трудом поддается репрезентации, идет ли речь о насилии (“Мой злейший враг”), о жизни внутри культа (“Зимний вой”) или распаде семьи (“Дочери Ольфы”)», — рассказывают кураторы программы.
«Ленинград»
Без искусственного интеллекта не обошелся и фестиваль кино — в цикле программ появился «Киберглаз» от режиссера, куратора международного конкурса экспериментальных фильмов In Silico кинофестиваля «Послание к человеку» Михаила Железникова и координатора программ фестиваля Катерины Пархоменко. Помимо смотров, в рамках программы будут представлены лекции и мастер-классы философов, режиссеров и медиа-художников. Основная задача «Киберглаза» — создание оригинального коллективного фильма участниками Лаборатории нейросетевого фильма имени Дзиги Вертова под кураторством итальянского режиссера Андреа Гатопулоса.
- «ecocalypse» — режиссер Яна Черкасова. Россия, 2024 год.
- «Jizai» — режиссер Майко Эндо. Япония, 2024 год.
- «Алгоритмы красоты» — режиссер Милена Тривье. Бельгия, 2022 год.
- «Бездна» — режиссер Йеппе Ланге. Дания, 2022 год.
- «Ленинград 1976. Год Дракона» — режиссер Владислав Румянцев. Россия, 2024 год.
- «С Новым годом, Джим» — режиссер Андреа Гатопулос. Италия, 2022 год
- «Чувствительные ко времени» — режиссер Корали Гурдон. Франция, 2024 год.
- «Эсхатон ролик» — режиссер Андреа Гатопулос. Италия, 2023 год.
«Там, где нет фонарей»
Российские экспериментальные фильмы, далекие от канонов классического неигрового кино покажут в программе «Футурум» Михаила Железникова.
- «plemya» — режиссер Саша Козьма. Россия, Молдова, 2024 год.
- «Интенция» — режиссер Валерия Подбельцева. Россия, 2024 год.
- «Ленинград» — режиссер Ксения Бурдинова. Россия, 1999-2024 года.
- «пространство между» — режиссер Ирина Кофова. Россия, 2023 год.
- «Путешествие в удивительный мир» — режиссер Лола Палмер. Россия, 2023 год.
- «Смирнов Федот» — режиссер Миша Кетов. Россия, 2023 год.
- «Снова в Копенгагене» — режиссер Вероника Пит. Великобритания, 2023 год.
- «Там, где нет фонарей» — режиссер Елизавета Жарикова. Россия, 2024 год.
«Танго, Гардель в изгнании»
В параллельной программе также покажут ретроспективу аргентинского кино «Тангедия». Куратор Алексей Артамонов подобрал 5 фильмов из золотого фонда национального кино и 2 артхаусных картины. Покажут:
- «Вторжение» — режиссер Уго Сантьяго. Аргентина, 1969 год.
- «Пицца, пиво и сигареты» — режиссер Бруно Стагнаро. Аргентина, 1998 год.
- «Танго, Гардель в изгнании» — режиссер Фернандо Соланас. Аргентина, Франция, 1985 год.
- «Тренке-Лаукен» — режиссер Лаура Ситарелла. Аргентина, Германия, 2022 год.
- «Хауха» — режиссер Лисандро Алонсо. Дания, Мексика, Франция, Аргентина, Германия, Нидерланды, 2014 год.
- «Человек, глядящий на Юго-восток» — режиссер Элисео Субьела. Аргентина, 1986 год
- «Хуан Морейра» — режиссер Леонардо Фавио. Аргентина, 1973 год.
«Программа “Тангедия” — это слепок не только истории аргентинского кино, но и трудной судьбы страны с ее поисками собственного пути, с военной диктатурой, политической эмиграцией и экономическим кризисом. Про все это рассказывают знаковые фильмы разных лет: от борхесовского параноидального триллера — “Вторжение” 1969 года — до современных аргентинских картин, заслуженно получивших международное признание: “Хауха” одного из главных минималистов современности Лисандро Алонсо и “Тренке-Лаукен” Лауры Ситареллы, артхаусная сенсация 2022 года», — комментирует куратор.
«Путешествие»
Другой новинкой станет программа «Разговоры на проселочной дороге», собранная 20-летними киноманами — командой петербургского самиздата «К!», среди которых Диана Абу Юсеф, Света Ланг, Ира Ломакина, Никита Лопатин, Наташа Прудникова, Варя Смирнова, Полина Трубицына, Даша Чернова.
- «Кайлийская меланхолия» — режиссер Би Гань. Китай, 2015 год.
- «Облако-рай» — режиссер Николай Досталь. Россия, 1991 год.
- «Путешествие» — режиссер Фернандо Соланас. Аргентина, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, 1992 год.
- «Путешествие на Китеру» — режиссер Тео Ангелопулос. Греция, Германия, Италия, Великобритания, 1984 год.
«В последнее время мы чувствуем себя в постоянной дороге. Парадоксально, но это состояние — вненаходимости и непрерывного пути — может помочь нам нащупать точки опоры. Кинопрограмма исследует состояние человека в путешествии, начиная с робкого фильма Николая Досталя “Облако-рай”, где герой насильно отправляет себя в утопическое будущее, заканчивая “Путешествием на Китеру” Тео Ангелопулоса — о человеке, который долгое время странствовал и наконец вернулся домой», — коммертирует команда самиздата «К!».
«Непрошенный постоялец»
Программа «Молодое кино Южной Кореи» с дебютными фильмами режиссеров, показывающими повседневность далекой страны.
- «Непрошенный постоялец» — режиссер Ли Чонхон. Южная Корея, 2022 год.
- «Миман» — режиссер Ким Тхэян. Южная Корея, 2023 год.
- «Сестра Ючжон» — режиссер Чон Хэиль. Южная Корея, 2024 год.
- «Холм секретов» — режиссер Ли Чиын. Южная Корея, 2022 год.
«В массовых корейских сериалах, популярных на стримингах, представлен довольно узкий спектр тем. Поклонение деньгам, насилие, отчаяние и месть — не единственное, что происходит в моей стране. Но мне кажется важным посмотреть на разные стороны жизни в Корее теплым взглядом», — говорит куратор программы Сун Мун.
«Кукушка»
Программа «Якутское кино: здесь и сейчас» представит жизнь Республики Саха глазами якутских режиссеров нового поколения. Фильмы собрала исследовательница якутского кино и автор Discover Sakha Cinema — единственного медиа о кино в регионе — Алина Тимофеева.
- «Кукушка» — режиссер Евгений Николаев. Россия, 2024 год.
- «Там, где танцуют стерхи» — режиссер Михаил Лукачевский. Россия, 2024 год.
- «Тимир» — режиссер Айдын Ате. Россия, 2023 год.
- «Якутия — между мирами» — режиссер Владимир Кочарян. Россия, Армения, 2024 год.
«Два трамвая»
Режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Михаил Алдашин подготовил программу «Союзмультфильм: лучшее ща десять лет».
- «7 козлят» — режиссер Марина Карпова. Россия, 2020 год.
- «А как наши космонавты» — режиссер Галина Голубева. Россия, 2018 год.
- «Апорт» — режиссер Денис Воронин. Россия, 2016 год.
- «Баба-яга и малышка» — режиссер Евгения Голубева. Россия, 2020 год.
- «Бельчонок и санки» — режиссер Олеся Щукина. Россия, 2016 год.
- «Виват, мушкетеры!» — режиссер Антон Дьяков. Россия, 2017 год.
- «Два трамвая» — режиссер Светлана Андрианова. Россия, 2016 год.
- «Джек простак» — режиссер Александр Черногоров. Россия, 2015 год.
- «Заговор» — режиссер Андрей Кузнецов. Россия, 2021 год.
- «Козлы» — режиссер Екатерина Филиппова. Россия, 2016 год.
- «Кокоша» — режиссер Татьяна Мошкова. Россия, 2017 год.
- «Коровка» — режиссер Марина Карпова. Россия, 2015 год.
- «Кстати о птичках» — режиссер Алла Вартанян. Россия, 2022 год.
- «Курица» — режиссер Василий Бедошвили. Россия, 2014 год.
- «Мой друг тигр» — режиссер Татьяна Киселева. Россия, 2021 год.
- «Морошка» — режиссер Полина Минченок. Россия, 2015 год.
- «Очень одинокий петух» — режиссер Леонид Шмельков. Россия, 2015 год.
- «Питон и сторож» — режиссер Антон Дьяков. Россия, 2015 год.
- «Плевое дело» — режиссер Екатерина Ганах. Россия, 2022 год.
- «Посох» — режиссер Алексей Алексеев. Россия, 2016 год.
- «Привет, Бубульник» — режиссер Наталья Мирзоян. Россия, 2020 год.
- «Пык-пык-пык» — режиссер Дмитрий Высоцкий. Россия, 2014 год.
- «Снежные зайчики» — режиссеры Лизавета Манохина и Полина Манохина. Россия, 2014 год.
- «Теплая звезда» — режиссеры Анна Кузина. Россия, 2020 год.
- «Хоботенок» — режиссеры Екатерина Филиппова. Россия, 2017 год.
"Призраки за моей спиной"
Внеконкурсная программа короткого метра «Мультиверс» уже второй год будет представлена на фестивале. В этом году 21 фильм от режиссеров из Германии, Франции, Испании, США, Ирана и других стран отбирали Диана Абу Юсеф, Катерина Белоглазова, Мария Готлиб и Василий Степанов.
«"Мультиверс" — расширение конкурса, три цикла, собранных, прямо по Станиславскому, в три "круга внимания": “дальний”, “ближний” и “внутренний”. Станиславский учил актеров техникам концентрации. В “Мультиверсе” мы выделяем три зоны внимания внутри потока жизни: каждый из нас одновременно вглядывается в большой мир, в общество и заглядывает внутрь себя. 21 фильм «Мультиверса» прочерчивает эти круги жизни внутри каждого сеанса. Вы увидите картины, кардинально разных стилистик. Среди них есть фильмы, собравшие коллекцию призов на крупнейших кинофестивалях. Мы не хотели их терять и с радостью делимся ими с вами», — один из кураторов программы Василий Степанов.
«Аня, смотри»
Также в прошлом году впервые представили программу «Российское молодое. Продолженное настоящее». В этот раз покажут сеанса с работами, отобранными Международным и Национальным конкурсами. Покажут 10 фильмов:
- «Casta Diva» — режиссер Ирина Тарунтаева. Россия, 2024 год.
- «Аня, смотри» — режиссер Антон Агафонов. Россия, 2024 год.
- «Беглец» — режиссер Саломе Кинтцурашвили. Россия, Грузия, 2023 год.
- «Весна, привет» — режиссер Анна Ульянская. Россия, 2024 год.
- «Путь» — режиссер Меген Тарба. Россия, Абхазия, 2024 год.
- «Судя по всему, я слишком долго смотрел в окно» — режиссер Геннадий Лебедев. Россия, 2022 год.
- «Такой именно день» — режиссер Клавдия Коршунова. Россия, 2024 год.
- «Тихий ход» — режиссер Илья Пилипенко. Россия, 2024 год.
- «Точка росы» — режиссер Александра Громова. Россия, 2024 год.
"Моя девочка"
Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 18 по 27 октября. Во главе программы этого года — три конкурса: международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico. Ее дополняют тематические внеконкурсные показы, ретроспективы, дискуссии и мастер-классы с профессионалами индустрии на актуальные и важные темы.
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