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Что Где Есть

Как Собака.ru следит за честностью голосования «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Номинантам премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, озабоченным резким отрывом одного участника номинации относительно других, не стоит волноваться. Собака.ru имеет все инструменты для проведения честного голосования.

Техническая служба сайта sobaka.ru проверяет результаты и видит всю подозрительную активность на странице. После окончания голосования 7 октября все накрученные — увеличенные автоматически или коммерческими способами — голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от недобросовестной конкуренции!

Напоминаем, что одного победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет премии.

Подробнее о том, как проходит голосование ресторанной премии читайте по ссылке.

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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