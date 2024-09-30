Как Собака.ru следит за честностью голосования «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Номинантам премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, озабоченным резким отрывом одного участника номинации относительно других, не стоит волноваться. Собака.ru имеет все инструменты для проведения честного голосования.

Техническая служба сайта sobaka.ru проверяет результаты и видит всю подозрительную активность на странице. После окончания голосования 7 октября все накрученные — увеличенные автоматически или коммерческими способами — голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от недобросовестной конкуренции!

Напоминаем, что одного победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет премии.

Подробнее о том, как проходит голосование ресторанной премии читайте по ссылке.