Октоберфест и рыба пинджало: ресторанный дайджест

Где пить пиво, а где — вино? В каком ресторане проводят безлимитный игристый бранч, а в каком — кормят мюнхенскими колбасками в курином бульоне? Ответы ищите в нашем традиционном дайджесте.
Tandoor
Достойно уважения! 30 (!) лет исполняется индийскому ресторану 27 сентября. На празднике обещают музыку ситара, традиционные танцы, пан-шоты и десерты в качестве угощения, мехенди, благовония и даже возможность попасть на обложку специального выпуска местной газеты.
Адмиралтейский проспект, 10
Dreamteam
В ресторанах группы широко отмечают Oktoberfest до 6 октября. В «Пивной Карте» (ул. Восстания, 55) и Smoke BBQ (ул. Рубинштейна, 11) разливают фестивальные сорта в нарядные керамические кружки и готовят куриные колбаски вайсвурст с капустой и горчичным соусом, и, конечно, брецели! В Blackchops (наб. Фонтанки, 5/2) делают настоящие мюнхенские колбаски в курином бульоне и баварские колбаски Meatsiders с фри.
«Винный склад»
В эту субботу встречаемся на фестивале итальянских вин CIAO RAGAZZI FEST.Для тех, кто еще не доехал до Тосканы и Сицилии, Абруццо и Лигурии команда главных винных патимейкеров дает круговую дегустацию на весь день.
В программе: 3 сессии, 4 корнера (разные для каждого временного слота), 10 регионов и 36 ручных вин — классика и авангард, 300 гостей и лучшие сомелье, спецпрайс на все фестивальные образцы. А еще диджей-сеты от Shinder и Hamlet и итальянский буфет с аранчини, коппой и тостами с мортаделлой прямо среди винных полок. 28 сентября с 15:00 до 23:00.
Инструментальная, 3В
Ivory Garden
28 сентября Ivory Garden со своими булками отмечает двухлетие. Будет торт, DJ-сет и много игристого. Начало вечеринки — раннее — в 12:00.
8-я Советская ул., 9-13
Ciao!
В это воскресенье в итальянском Ciao! бистро на Петроградской стороне пройдет дружеский бранч с Nil`s Deli — новым проектом, вдохновленным «нью-йоркским переосмыслением итальянского культа сэндвичей», от бывшего генерального менеджера Fresa's Group Игоря Мудрака. Будет четыре авторских сэндвича на основе фокаччи, которую будут выпекать в дровяной печи в самом Ciao! бистро: шницель, тунец, овощи и прошутто Котто.
Ординарная ул., 19
INKI
Перуанский бранч с безлимитным игристым — лучшая идея для этого воскресенья. Шеф приглашает Валерий Горинов (с 12:00 до 16:00) для открытого стола приготовит кукурузный хлеб, редкую рыбу пинджало и севиче из снэппера. За музыку в ответе оперный певец Якуб Суворов, который выступит со своим диджей-сетом.
Конногвардейский бульвар, 21
Коктейльное бюро «Авангард»
В баре появился новый шеф-повар Илья Корейш — работал в бистро «Гребешки», ресторанах «Сад» и Theobroma, а еще победил в кулинарном шоу «Молодые Ножи» на телеканале «Пятница». Уже можно идти на его меню: лепёшку роти с рваной говядиной и томатами, вителло тоннато с маринованным папоротником и тартар из говядины с чипсами из моркови и свеклы.
ул. Жуковского, 33
«Культура»
На Петроградской открылся новый магазин конфетной фабрики «Культура». Создатель проекта Дима Рязанов пригласил для оформления пространства Олю Найденову — дизайнера и основательницу Eburet, локального бренда мебели из переработанного пластика, за которым охотятся все галеристы и архитекторы. Вместе ребята придумали вот такие красивые желтые сиденья, сделанные с помощью 3D печати.
Большой проспект П.С., 69
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