Октоберфест и рыба пинджало: ресторанный дайджест

«Винный склад»

В эту субботу встречаемся на фестивале итальянских вин CIAO RAGAZZI FEST.Для тех, кто еще не доехал до Тосканы и Сицилии, Абруццо и Лигурии команда главных винных патимейкеров дает круговую дегустацию на весь день.

В программе: 3 сессии, 4 корнера (разные для каждого временного слота), 10 регионов и 36 ручных вин — классика и авангард, 300 гостей и лучшие сомелье, спецпрайс на все фестивальные образцы. А еще диджей-сеты от Shinder и Hamlet и итальянский буфет с аранчини, коппой и тостами с мортаделлой прямо среди винных полок. 28 сентября с 15:00 до 23:00.

Инструментальная, 3В