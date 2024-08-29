Бранч на овощной ферме и рататуй на огромной сковороде во дворе Дома композиторов: ресторанный дайджест

Проводим последние летние дни на вечеринке у Финского залива, ближневосточном бранче в скрытом дворе Петроградской и с английскими завтраками.
Teplo
31 августа во дворе Дома Композиторов будут готовить рататуй на огромной сковороде, гриль-сэндвичи, сытный суп-гуляш, домашний пирог с инжиром и дедушкину настойку из черноплодки.
Большая Морская ул., 45
U220 by ossu.eatery
Финальная вечеринка сезона на берегу Финского залива в ангаре барной линии! 31 августа (с 22.00) разделят площадку на два танцпола: берег и бар.
Кожевенная линия, 34а
Sight
1 сентября ближневосточный бранч даст команда ресторана Cast во дворе Sight. Шеф Дмитрий Чайковский привезет локальные хиты: легкий салат с томатами, тахини и ростками маша, тартар из говядины с костным мозгом и йеменской аджикой Схуг, шварму с говядиной и кебаб из ягненка на ароматных питах по всем канонам Востока.
Корпусная ул., 28Г
Vakh
К новому учебному году команда подготовила специальный подарочный набор – сумку-мешок с игрушкой, а также всей необходимой канцелярией для школы и творчества. Дарить наборы будут с 31 августа по 2 сентября включительно всем маленьким посетителям ресторана.
Большая Зеленина ул., 34
Mouse House
В семейном клубе-ресторане отметят День знаний насыщенной программой (в понедельник, 2 сентября, с 12:00 до 21:00). Велком-дринк, фотозона, творческие мастерские, киносеанс, образовательная викторина, дискотека и школьный экспресс.
Академика Павлова, 5
Bruno
На Казанской открылась пиццерия Bruno от Михаила Георгиевского — автора кафе Bonch и ресторана King Pong. В траттории на 6 столов «родная» историческая плитка Villeroy & Boch, домашняя паста — все главные хиты от Милана до Апулии, пицца с классическими начинками вроде маргариты, пармиджана и «четыре сыра».
Казанская улица, 24
«Русская Рюмочная №1»
Взвейтесь кострами, синие ночи! В ресторане «Русская Рюмочная №1» устраивают пионерскую вечеринку 6 сентября в 19:00. На повестке вечера: торжественное посвящение, культмассовые мероприятия, эстафеты и застольный марафон.
Конногвардейский бульвар, 4
Загородный бранч от ресторана MZE на ферме «Жили-Растили»
Едем за город! 8 сентября шеф-повар ресторана MZE Эдуард Гивиевич и бренд-шеф BONA Дмитрий Андреенко соберут гостей за тем самым длинным столом на ферме «Жили-Растили» под Гатчиной. Шефы не только будут готовить на открытом огне, но и вместе с гостями сделают салат из свежесобранных овощей и зелени прямо грядки, а главный агроном фермы Алексей Садов проведет экскурсию по своим владениям.
59.538604, 30.194730
Blackchops
С 4 сентября в английском пабе от Dreamteam вводят завтраки (понедельник-пятница с 9:00 до 12:00; а в выходные — до 17:00). Бренд-шеф Илья Бурнасов исполнит душеспасительные (читайте: похмельные) утренние блюда, например, chicken pie — в картофельное пюре с жареными шампиньонами вставляют куриную голень со специями, поливают трюфельным соусом, покрывают домашним слоеным тестом и смазывают соусом демигляс. Еще будет английский завтрак с яйцами цесарки, колбаской и беконом, сырные сэндвичи и ностальгические ватрушки. В общем, идти обязательно!
наб. Фонтанки, 5/2
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