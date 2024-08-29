Бранч на овощной ферме и рататуй на огромной сковороде во дворе Дома композиторов: ресторанный дайджест

Blackchops

С 4 сентября в английском пабе от Dreamteam вводят завтраки (понедельник-пятница с 9:00 до 12:00; а в выходные — до 17:00). Бренд-шеф Илья Бурнасов исполнит душеспасительные (читайте: похмельные) утренние блюда, например, chicken pie — в картофельное пюре с жареными шампиньонами вставляют куриную голень со специями, поливают трюфельным соусом, покрывают домашним слоеным тестом и смазывают соусом демигляс. Еще будет английский завтрак с яйцами цесарки, колбаской и беконом, сырные сэндвичи и ностальгические ватрушки. В общем, идти обязательно!

наб. Фонтанки, 5/2