Хот-дог с осьминогом, безалкогольный вермут и техно: ресторанный дайджест

Hot Dog Heaven by Kuznyahouse

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» и четыре шеф-повара Петербурга объединились для поддержки людей с аутизмом. До 1 сентября в летнем поп-ап Hot Dog Heaven by Kuznyahouse на острове Новая Голландия готовят 4 хот-дога по рецептам Александра Богданова (Claret), Антона Исакова (La Biga), Никиты Сечина (Uva) и Романа Киселева (Rene, Nothing Fancy). В меню — хот-доги с фрикадельками из утки, с осьминогом, говяжьей сосиской и кебабом с красной икрой. Все вырученные деньги с продажи пойдут в фонд «Антон тут рядом».

наб. Адмиралтейского канала, 2М