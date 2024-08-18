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Что Где Есть

Хот-дог с осьминогом, безалкогольный вермут и техно: ресторанный дайджест

Не упускаем последнюю неделю этого лета. Идем на гратен дофинуа с боровиками и маринованными лисичками, слушать техно-лайвы на берегу Финского залива, отмечать день рождения старейшего пивного бутика, а в закрытом дворе-колодце есть кукурузу-гриль!

Архивы пресс-служб

Hot Dog Heaven by Kuznyahouse

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» и четыре шеф-повара Петербурга объединились для поддержки людей с аутизмом. До 1 сентября в летнем поп-ап Hot Dog Heaven by Kuznyahouse на острове Новая Голландия готовят 4 хот-дога по рецептам Александра Богданова (Claret), Антона Исакова (La Biga), Никиты Сечина (Uva) и Романа Киселева (Rene, Nothing Fancy).  В меню — хот-доги с фрикадельками из утки, с осьминогом, говяжьей сосиской и кебабом с красной икрой.  Все вырученные деньги с продажи пойдут в фонд «Антон тут рядом».

наб. Адмиралтейского канала, 2М 

Архивы пресс-служб

Andreev Ciderworks

Едем (впервые!) на экскурсию на производство сидра в Andreev Ciderworks. 23 августа состоится первая, затем — еще 24 и 25 августа. Ведущим выступит основатель Олег Андреев, в программе — дегустация 7 сортов сидра с легкими закусками и мастер-класс по сабражу, из неожиданного — фото на тракторе!

Ленинградская область, м.р.н. Всеволожский, с.п. Бугровское, массив Энколово

Архивы пресс-служб

Bist

Игристое, танцы и музыкальные миксы от Жени Литвяка — совладелец и идеолог «На Вина» (а еще джазовый танцор!) 23 августа едет в итальянский ресторан Bist со своей коллекцией винила. В этот вечер во внутреннем дворе Андреевского рынка будем слушать все от disco до zim hip-hop и угощаться игристым.

Большой пр-т В.О., 18А

Архивы пресс-служб

Аvgvst coffee

В эту пятницу пьем безалкогольный алкоголь с Колей Ореховым в avgvst coffee! Шеф-бармен ресторана «География» 23 августа приготовит три коктейля на основе сенчи, матчи и кофе с безалкогольными джином и вермутом. Хайбол крем-сода тоник, джин бэзил смэш в чайном исполнении с матчей и кофейный негрони закусить можно будет булочкой из «Подписных».

ул. Рубинштейна, 16

Архивы пресс-служб

INKI

В ночь с 23 на 24 августа в перуанском INKI устраивают fancy-вечеринку с dj-сетом эпотажного Кирилла Шаповалова. Берлинская техно-звезда и диджей приедет сыграть свои лучшие миксы электронной музыки, а совместить это можно будет с дегустацией рыбы попугая или цыпленка хуан.

Конногвардейский бул., 21

Архивы пресс-службы

We Lodge

24 августа в загородный отель с гастролями приезжает Евгений Викентьев, шеф-повар московского ресторана Beluga, заработавшего звезду Michelin. Специально для сета в беседке Chef's Table ресторана Hvoy Евгений разработал сезонное меню: вяленая свёкла с местной малиной, краснодарские томаты с мороженым из икры форели, оленина из белых грибов с калининградской фуагра. 

Медное озеро

Архивы пресс-служб

Coffee Racer

В закрытом дворе кофейных гонщиков 24 августа устраивают «Пловный бранч». Готовят настоящий плов в казане под винил от «Трио из РИО» и советуют все запивать вином.

Введенская ул., 22

Архивы пресс-служб

«Подписные булочки» х Gotcha!

Цветы цукини с хумусом вместе с холодным ягодным фильтром, буррата с абрикосом и коппой к матче с безалкогольным игристым, селективный японский чай к сырному суфле с треской, а гратен дофинуа с боровиками и маринованными лисичками к пряному тизану «Барнаул». На выходных (24-25 августа) в Gotcha! едет шеф «Подписных булочек» Евгений Михайлов с эксклюзивами, к которым основатель кофейни Антон Каратаев подобрал напитки. Всем фанатам воронки на Geisha предлагают сочетать с баскским чизкейком.

Суворовский, 40

Архивы пресс-служб

Gastroli

Винный бар около академии Штиглица отмечает 8 лет! Под диджей-сет Вани Texture (в пятницу 23 августа) и beautcherja (в субботу 24 августа) будут наливать игристое и персиковый пунш, а также готовить хот-доги с крабом на террасе. В 20:30 задуют свечи на именинном торте.

ул. Пестеля, 7

Архивы пресс-служб

«Морская»

В эту субботу, 24 августа, собираемся на самой летней вечеринке — «Морская» в «Севкабель порту». На берегу Финского залива будет 7 музыкальных сцен: Mirage х Vibe Room, Timeofnight DNB, Roots United, ÇAVA Disco, Odyssey, «043», «Ритмы» x «Кружок».

Кожевенная линия, 40Б

Архивы пресс-служб

«Сон»

Бар «Сон» бартендера и ресторатора Алексея Мочнова, отмечает 2 года! Вечером 24 августа идем на концерт Сени Бородина (группа «Челси»), сеты от DJ ZOK ZOK и DJ Lesha Zorkin. А затем остаемся на праздничный торт, который вынесут со свечами ровно в 00:00.

Кирпичный переулок, 8

Архивы пресс-служб

«Ателье» Tapas&Bar

«Ателье» отмечает 7 (!) лет. 24 августа будем танцевать и делать фотокарточки на память, ради которых команда поставит фотобудку, а еще — накормит каждого!

Лахтинская ул., 8

Архивы пресс-служб

WöD

Гриль в закрытом петербургском дворе и саду бара WöD 24 и 25 августа! Бургеры, колбаски, кукуруза на углях, сочный арбуз — как символ завершения лета!

Большая Морская ул., 45

Архивы пресс-служб

Altro beef bistro

В новом Altro beef bistro на Петроградке все выходные готовят спешл: каждый стейк сухого вызревания 60-дневной выдержки вам вынесет и презентует лично бренд-шеф Сергей Гальцев. 

пр. Медиков, 10

Архивы пресс-служб

«Европа»

25 августа пройдет бранч-круиз в ресторане «Европа»: в центре зала расположится гастрономическая станция с дарами моря — устрицами, осьминогами, красной икрой и шеф-блюдом от капитана кухни Дениса Соболева. В дополнение к бранчу выступит музыкальный бэнд с песнями о море.

Михайловская ул., 1/7

Архивы пресс-служб

«Пивная Карта»

Во вторник, 27 августа, отмечаем день рождения главного и старейшего пивного бара-бутика города — «Пивной Карте» исполняется 16 лет! История Dreamteam началась именно с этого локального паба на Восстания, поэтому вечеринку устраивают большую. Встречаемся во дворе бара UNION, чтобы под гимн бара «Highway to hell!» пить спешл-эль от пивоварни Paradox.

Литейный пр., 55

Архивы пресс-служб

«Пища династии Минь»

Внутри «Пищи династии Минь» открылась чайная комната. Познание китайского (и не только!) напитка начнут 27 августа с участием главного мастера Сергея Яковлева. Три чайных церемонии по полтора часа, керамическая посуда, чашки«гайвань» и истории о традициях заваривания чая в Китае. В другие дни — дегустации в свободной форме по меню: габба таоюань, белые серебряные иглы, да хун пао, те гуань инь, дворцовый пуэр.

ул. Короленко, 14

Архивы пресс-служб

«Траппист»

Всем пива! Вступить в пивной клуб «Трапписта» теперь можно каждую последнюю среду месяца. Первая дегустация у большого знатока элей и ламбиков, шеф-бармена Андрея Сорокоумова пройдет 28 августа.

• 28 августа — Знаковые пивоварни мира. 8 сортов, основатели главных стилей.

• 25 сентября — Пиво и выдержка: винтажные сорта;

• 30 октября — Пивная гастрономия: лучший фуд пейринг;

• 27 ноября — Лучшие крепкие сорта;

ул. Радищева, 36

Архивы пресс-служб

«Маргаретти»

Среда — маленькая пятница! А в эту среду, 28 августа, во всем мире отмечают день красного вина. В честь этого пиццерия «Маргаретти» на Ленинском зовет на свой первый закрытый ужин с винным сопровождением. Три вина и груша с трюфельным маслом и салями, стейк и две пиццы. Всего 6 мест!

пр. Героев, 31

Архивы пресс-служб

Taproom

Записываем в календарь! Собираемся на день рождения пивоварни AF Brew и по совместительству финальную вечеринку этого лета 31 августа в Taproom. Мощный лайв от молодого оркестра, диджей-сеты и, конечно же, праздничный тап-лист.

Курляндская, 48

Рестораны Петербурга подумали о романтическом пикнике за вас и собрали (вместе с новым дейтинг-сервисом 88date) целые коробки со снедью. Например, греческая таверна Pame предлагает настоящий греческий салат и фирменный кебаб из говядины и ягненка, а Smoke BBQ — набор из бургеров и фирменных джерки из мраморной говядины. В Marso Polo положат мясную и сырную нарезки, ягоды, орехи и мягкие булки, а в Muze Garden отправят на берег залива с сатем с тигровыми креветками и морскими гребешками. Полное меню сетов можно посмотреть здесь

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