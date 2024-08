Кефте из дорадо с лабане и лазанья из мацы, винил 60-х и книжная распродажа в пивном баре: ресторанный дайджест

IN THE NAME OF SOUL Weekender 2024

2-5 августа в Петербурге пройдет фестиваль для тех, кто увлечен диггингом — поиском редких записей на виниле. Можно будет послушать джаз, соул, фанк, диско, латинскую и африканскую танцевальную музыку от диджеев играющих back 2 back только на оригинальном виниле прямиком из 60-80-ых. Что будет:

2 августа — открытие Tropical Allnighter в баре «Мачты» (Кожевенная линия, 40);

3 августа — лекции в Новой Голландии и Soul Allnighter в баре Mixed (Кожевенная линия, 34);

4 августа — дневная вечеринка Alldayer на крыше азиатского ресторана Hiro Izakaya (Гражданская ул., 13-15);

5 августа — закрытие: Brazil Acid Jam х In The Name of Soul Weekender в UNION (Литейный просп., 55).