Кефте из дорадо с лабане и лазанья из мацы, винил 60-х и книжная распродажа в пивном баре: ресторанный дайджест

Последний месяц лета приободряет успеть все: поужинать на палубе корабля, у Финского посетить арт-бранч, а также пить много шампани и белого вина на террасах. Вот он, первый дайджест августа!
Винный Склад
Пятница (2 августа), пьем как в первый раз! Для бывалых лайн-ап на репит во дворе «Винного склада» от диджеев Dibidabo & Zuma Dionys. Одеваемся нарядно и идем пить баблс, фреш белое, соковое красное и скин контакт, прикусывая пирожками и устрицами.
Инструментальная ул., 3В
IN THE NAME OF SOUL Weekender 2024
2-5 августа в Петербурге пройдет фестиваль для тех, кто увлечен диггингом — поиском редких записей на виниле. Можно будет послушать джаз, соул, фанк, диско, латинскую и африканскую танцевальную музыку от диджеев играющих back 2 back только на оригинальном виниле прямиком из 60-80-ых. Что будет:
2 августа — открытие Tropical Allnighter в баре «Мачты» (Кожевенная линия, 40);
3 августа — лекции в Новой Голландии и Soul Allnighter в баре Mixed (Кожевенная линия, 34);
4 августа — дневная вечеринка Alldayer на крыше азиатского ресторана Hiro Izakaya (Гражданская ул., 13-15);
5 августа — закрытие: Brazil Acid Jam х In The Name of Soul Weekender в UNION (Литейный просп., 55).
Все на ужин! 2 августа в ресторан, расположенный на носу парусника «Летучий голландец», приезжает талантливый шеф из Москвы — Георгий Троян («Северяне», «Жирок»). Приготовит он мурманского гребешка с черешней и ростбиф с лисичками, куриный паштет с земляникой и камамбер в золе с чатни из сливы, палтус с щучьей икрой и томленные в портвейне щечки лисичками.
Мытнинская наб., 6
SAVIV bistro
В пятницу, 2 августа, поднимаем бокалы в честь шестого дня рождения SAVIV bistro. В программе вечера: живая музыка от группы «КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?», DJ-сет от BJ Slav, огромный чан с пуншем и special-блюда: салат тулум с арбузом, кефте из дорадо с лабане и лазанья из мацы с говядиной, а от бренд-кондитера Fresa’s Group Алёны Офицеровой — яблочный пирог.
Большая Конюшенная, 9
Charlie
Ресторан Charlie уезжает на гастроли в Москву. В московский Blush 3 августа бренд-шеф Юрий Манчук (Charlie) везет самые важные хиты: полбу с белыми грибами, тост с тамбовским окороком, омлет с чили крабом, круассан с базиликом и другое. А сомелье Ирина Манчук ввела негласное правило в Charlie: любое блюдо из утреннего меню необходимо сопровождать комплиментарным бокалом игристого. Традиция эта распространится и на завтрак в Blush.
наб. канала Грибоедова, 54
В субботу 3 августа Кирилл Бондаренко и Пушкарев Павел из спикизи-бара «Адище города» расскажут о закрытом алкогольном клубе от создателей сети «Ларисочных» в JOON на «Новой Голландии» и приготовят 3 фирменных коктейля: «Диего Ривера», «Лилия Брик» и Basil Smash.
Маяковского, 39
«Винный рейв»
В пространство SENO 3 августа приезжают рейвить Марат Кортез и Роза Рейман — они же организаторы «Винного рейва». С собой позвали хаус-диджея Юрия Zok Zok и группу электронного инди-попа UGLI. Обещают лучшие позиции от винного бутика Luding, танцы и музыку в ресторане «Мычара».
Гороховая ул., 49Б
AF Brew Taproom
3 августа в баре AF Brew Taproom пройдет масштабная (более 2500 книг!) распродажа от Ad Marginem, включая самые редкие издания и самые недавние новинки, а еще — подарки и маркет с участием магазинов Farming utopia, «Зеленка», Top Vinyl и «Все свободны». Параллельно будут лекции от проекта «Петербург глазами инженера» и основателя издательства Александра Иванова об истории отношений Ad Marginem и алкоголя, презентация и обзор книг, и, конечно, вечеринка!
Курляндская, 48
Muze Garden
В субботу, 3 августа, пройдет арт-бранч в загородном ресторане Muze Garden с музыковедом и музыкальным критиком Гюлярой Садых-заде и воркшоп по цианотипии с художницей арт-резиденции Натальей Чобанян. На арт-бранче расскажут про Дом творчества композиторов «Репино», где как раз располагается ресторан Muze Garden, а также как тут творили Дмитрий Шостакович, Сергей Слонимский и Борис Тищенко, Василий Соловьёв-Седой, Андрей Петров, дирижер Евгений Мравинский, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович. А при поддержке Bruni от simplewine всех участников угостят игристым.
ул. Приморское шоссе, 471
«Подписные булочки» х Animals
Впервые за всю работу кафе «Подписные булочки» превратятся в ресторан! В субботу (3 августа) команда ресторана Animals вместе с шефом Борисом Кондратьевым привезут продукты с городской ремесленной пекарни и сыроварни «Брод», чтобы приготовить завтраки в «Подписных булочках». Рассадка станет больше, а в меню обещают: домашний творог со смородиной и медом в сотах, английский маффин, сырный завтрак и яйца пашот со скордалией и фермерскими овощами. На десерт — «Павлова» с крыжовником. А в воскресенье — «Подписные» выезжают в Animals со своими слойками и маффинами (говорят, что маффин будет как горячий сэндвич).
суббота— Литейный пр., 57; воскресенье — ул. Некрасова 60
«Мечтатели»
Гастрономическое кафе на Фонтанке отметит 9 лет! Праздник проведут 3 и 4 августа, не изменяя себе и модным тенденциям — с игристым, соленым и жирным. Закуски от шеф-повара Виталия Паппа: жареный редис с рийетом из тунца, фермерское сало и огурцы по-бургундски, на выходных предлагают запивать шампанью от Оливье Бонвиля и Фердинанда Реля, подобранную сомелье Маргаритой Котельниковой.
наб. Фонтанки, 11
«СОН»
4 августа в «СОН» пройдет «Игристый бранч» от испанской бодеги ¡Por Favor!. Бранч пройдет в формате Chef’s table в 4 руки от двух шеф-поваров: Ильи Савченко («СОН») и Александра Россошанского (¡Por Favor!). Приготовят испанские тапасы, паэлью, пататас бравас с хариссой, копченой сметаной и чоризо и трес лечес.
Кирпичный переулок, 8
Шеф-повар Том Хальпин из Maya (Lucky Group)
Ресторан современной ближневосточной кухни на «Ленфильме» отмечает 8 августа свой первый день рождения сет-ужином (7 курсов) под музыку на виниле и бокалы лучшей шампани! В честь этого пригласили шефа из московского ресторана Maya (Lucky Group), вдохновленного первобытной культурой и едой, приготовленной на открытом огне — Тома Хальпина. Том работал в Австралии в ресторане своей мамы, затем в Дании в течение четырёх лет с легендарным Рене Редзепи в Noma (один из самых титулованных ресторанов!), сейчас — в Москве. В Петербурге он впервые. Приготовит страчателлу с печеным виноградом, севиче из дорадо, утку с чатни и жженую клубнику.
Каменноостровский пр. 10А
«Небо и Вино»
8 августа Прямиком из Пушкинских гор приезжает сидродельня «Заповедник», чтобы устроить «невинный ужин». Ужин не с вином, а с сидрами! К каждому напитку будет подобрано блюдо от шефа, а в дополнение к этому — отличный вид с крыши на Петербург.
пер. Пирогова, 18
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