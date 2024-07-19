Бранч в клубничном поле и стейк из конины: ресторанный дайджест

Bolshoybar

9 лет исполняется любимому маленькому бару Bolshoybar 21 июля. 9 лет назад наш контрибьютор и куратор премии «Что Где Есть в Петербурге» Анастасия Павленкова написала: «BolshoyBar — бар, который работает с 9 утра. Одно это уже делает его чертовски незаменимым». Много что изменилось за это время, но «Большой» по-прежнему открывает свои двери в 9.00!

Бар врывается в свой юбилейный год молодым и задорным: с еще более симпатичным интерьером, новой коктейльной картой и гениальным флортендером — управляющим Михаилом Кузьминым (экс-.«Географии» и Kuznyahouse).

Большой пр. П.С., 45