Бранч в клубничном поле и стейк из конины: ресторанный дайджест

В самом большом выпуске гастроновостей: джаз и дивы, каппинг артизанального чая, выверенный шампань-лист к премьере кинокартины «Мадам Клико» и ужин с обладателем звезды Michelin!
«Мечтатели»
Винное просвещение! «Мечтатели» снова устравают мастер-класс — 19 июля слушаем сомелье Маргариту Котельникову и ее лекцию «Этюд в розовых тонах». В бокалах — многогранное и непривычное розовое: земляничный «морс» из Италии от Ракель Нофрини, глубокое и чувственное розе из пино гри от Брюндльмайер из Австрии и даже тихая розовая шампань от любимой Элиз Дешан!
наб. реки Фонтанки, 11
AGA
19 июля провожаем закат на видовой террасе ресторана AGA. Будет вечеринка с диджей-сетами, морем шампанского и танцами.
пр. Добролюбова, 16 к2
Muze Garden
20 июля загородному ресторану Muze Garden в Репино исполняется 2 года! Будет большой праздник в духе бесконечного отпуска: ледяное игристое и татаки от шефа, запуск raw-бара, лотерея, выступление джаз-бэнда и праздничный торт.
Приморское шоссе, 471
Cast
В ресторане при «Ленфильме» действует специальный винный лист, приуроченный к премьере кинокартины Томаса Нэппера «Мадам Клико». Это фильм про женщину, чье имя стало самым узнаваемым в мире шампанского. До конца июля в Cast можно попробовать знаковое шампанское дома Клико, а также сравнить его с уникальными шампанистами-рекольтанами новой волны. В пару к винам шеф-повар Дмитрий Чайковский подготовит специальный сет закусок: песочное сабле с лисичками, цветки цукини с козьим сыром и мильфей со свежими ягодами.
Каменноостровский проспект, 10
The Hat
Шоу сирен в «Шляпе» — это новость и беспроигрышный вариант для красивого вечера c джазом и дивами. 20 июля музыканты исполнят классические джазовые композиции и аранжировки хитов в винтажном стиле: в программе инструментал, вокальные выходы и 6 номеров.
Белинского, 9
Наша съемка для материала 5 баров из множества великих, которые принесли Петербургу славу барной столицы
Bolshoybar
9 лет исполняется любимому маленькому бару Bolshoybar 21 июля. 9 лет назад наш контрибьютор и куратор премии «Что Где Есть в Петербурге» Анастасия Павленкова написала: «BolshoyBar — бар, который работает с 9 утра. Одно это уже делает его чертовски незаменимым». Много что изменилось за это время, но «Большой» по-прежнему открывает свои двери в 9.00!
Бар врывается в свой юбилейный год молодым и задорным: с еще более симпатичным интерьером, новой коктейльной картой и гениальным флортендером — управляющим Михаилом Кузьминым (экс-.«Географии» и Kuznyahouse).
Большой пр. П.С., 45
«Жили-Растили»
Коллаб месяца: ресторан MZE и ферма «Жили-Растили» устраивают совместный бранч 21 июля в 14:00 (и что может быть лучше, чем провести воскресенье в клубничных полях?). Будет длинный стол прямо на улице, спецменю, экскурсия и музыкальное сопровождение от виолончелистов Cello duo. Попробуем грузинскую хашламу в казане, сациви из курицы, аджапсандал и овощной букет с фермерской зеленью.
Гатчинский район, дер. Коргузи
Atelier Family в «Мираже на Большом»
В «Мираже на Большом» показывают любимые фильмы Atelier Family с блюдами от 5 ресторанов группы. Гаспачо, брускетта с прошутто котто и томатным песто, лепешка фугас и домашний рататуй, пирожки эмпанадас и аранчини — все это в честь коллаборации можно заказать во время просмотра фильма. Ближайший месяц каждую среду в 19:30 также будем смотреть:
- 24.07 — «Рататуй» от Joli Grand Bistrot;
- 31.07 — «Васаби» от Giusto Bistro;
- 07.08 — «Клуб Завтрак» от Salone Pasta&Bar;
- 14.08 — «Женщины на грани нервного срыва» от «Ателье Tapas&Bar.
Большой проспект П.С., 35
Sintoho
25 июля к шеф-повару Sintoho Бадме Адучееву с гастролями приедет именитый Джеки Ву (завоевал звезду Michelin для проекта Duddell’s в Гонконге), шеф московского ресторана MUME на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Откроют вечер холодные закуски: тирадито из японского желтохвоста и маринованный свежий гребешок с вином Хуадяо, морским ежом, красной сливой и черной икрой в исполнении Джеки. Еще будет устрицы, обжаренные во фритюре с маринованным луком розелла и соусом лакса, клейким рисом и лаксой авторства, хрустящий трепанг, фаршированный рублеными креветками, красной икрой и пюре из эстрагона со свекольным соусом.
Вознесенский, 1
«Кофейное»
Каппим артизанальный чай 23 июля в новом споте «Кофейное» — проект обжарщиков Bolshecoffee Roasters. О чаепитиях новой волны, о том, как влияет способ обработки листа на итоговый напиток и дебаты о послевкусии чайных лотов устроит проект «Пьё». А главное, будет бесплатный ти-тестинг 6 лотов. Обязательна предварительная запись здесь.
Невский проспект, 69
«Мансарда»
В баре панорамного ресторана (с лучшим видом на Исаакиевский собор) случится Fiesta Latino уже 20 июля. С 19:00 нас ожидает тако от гения мексиканской кухни Герардо Гарсия, латиноамериканские песни от кубинских музыкантов и бодрые коктейли.
ул. Почтамтская, 3–5
Crevette
Детищу шефа Олега Перфилова и гастропродюсера Алены Мельниковой стукнуло два года! В честь этого команда решила сделать праздничный ужин 23 июля со специальным меню (будут исключительно морепродукты, некоторые из них приедут специально к событию) и вином. Больше подробностей не дают, но не нужно быть Вангой, чтобы знать, что вечер пройдет красиво и весело настолько, что закончится он в караоке-будке напротив входа.
Кожевенная линия, 30
Vermuteria
Сайд-проект ресторана Grazie Ragazzi (находится в его нижнем зале) устраивает аперитивные вечера. Каждый день с 18:00 до 21:00 к штучному вермуту будут выставлять тележку с традиционными закусками, количество подходов к которой не ограничено. Итальянские антипасти, мясные деликатесы, батат фри и оливки тонде, ассорти брускетт, сезонные овощи, фрукты и ягоды, а бонусом — коллекционный винил.
ул. Рубинштейна, 6
Giusto Bistro
Сицилия рядом с нами — на Петроградском острове. 24 июля пройдет колоритный сицилийский ужин в Giusto Bistro, где шеф-повар Игорь Михайлов будет готовить карпаччо из цветных сицилийских томатов с муссом из козьего сыра и каперсами; хрустящий салат с сицилийской креветкой и цитрусовой заправкой; спагетти Сичилиана со страчателлой; сибас с капонатой из цукини и, конечно, канноли.
пр. Добролюбова, 8
Inner
25 июля авторский ресторан Алексея Алексеева принимает гостей из Татарстана. Шеф Артем Лаптев везет в Петербург хиты ресторана «Чирэм», жемчужины казанского Кремля. Будет тартар из конины с домашней аджикой и печеной свеклой и традиционные треугольники-эчпочмаки. Фаршированный перец с телятиной, виноградными листьями и сюзьмой явит современную казанскую кухню, а те, кто готов нырнуть с головой в национальный колорит, продолжат вечер стейком из конины с копченым виноградом и соусом из кваса.
Пионерская ул., 31
Forest Hill
На берегу реки Охты пройдет дикий ужин 26 июля. В 7 курсов вечера войдут: карпаччо из томатов с трюфельным сыром, копчёная индейка с печеным яблоком, скумбрия на углях с зеленым горошком, овощная запеканка с мясом ягненка и малиновым соусом и парфе на десерт.
Людмилы Кедриной, 2
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