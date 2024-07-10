Куда идти за копченым терпугом и где искать чуфальни с кукси и сырный виноград? Рассказывает куратор премии «Что где есть в Петербурге»

Наш следопыт общепита, гастрономический журналист и куратор премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» Настя Павленкова действительно знает и что, и где, и есть. Поэтому ловите: по случаю старта нового гастрономического сезона в городе на Неве Настя составила для вас список hidden gems: где кормят лотосом, наливают бэнгеры и жарят великие драники.
Открытие
Главное открытие лета — китайский бар «Пища династии Минь» от El Copitas. Хотя как бар... Целый подземный город с лабиринтами, чайной сикрет-рум и розовыми лягушками. Такой запросто мог бы быть в эпическом фэнтези Ребекки Куанг «Маковые войны», а материализовался при активном участии архитектора-концептуалиста Александра Бродского под музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»: овощи с лотосом, утка по-пекински и байцзю из нанорюмашек.
Крафт
Летние бэнгеры ищите у пивоварни «Бакунин»: солнечный берлинер вайс с арбузом и бергамотом и особенно гозе с кориандром и морской солью! Вопервых, это и есть исходный лейпцигский рецепт гозе (который сейчас делают с любым гастрокринжем вроде борща и сыра). Во-вторых, лучше в жару ничего и нет: кисло-соленый, он залетает как (в сухую землю) прохладный ветер в знойный день.
Маст-визит
В личном топе теперь прописался Cast рядом с «Ленфильмом»: язык с фенхелем и лепешка с ягненком — это улет! В категории «легенда» пусть будет «Бульбашонок»: доблестное белорусское кафе на набережной Лазарева — великие драники (порция почти на кило!) и лидский лагер. Из стритфуда, хотя и не устану пропагандировать териберские щи с крабовым беляшиком у «Мурманчан», после того как поквартировала в Тель-Авиве, по-новому оценила «Бекицер»: они и аутентичность вкусов-специй держат, и подачи адаптируют классно.
Рынок
Мой личный краш — Правобережный! Спасибо, верный друг, за копченого терпуга, бараньи лопатки и соленую черемшу, за щавель и лисички, за голяшки на оссобуко и скумбрию на паштет: работает каждый день с 9:00 до 20:00 и поддержит любое ваше кулинарное безумие. А будете на Торжковском — берите гениальную копченую утиную грудку и ананасовый фреш на ход ноги.
Книга
«Тосты с фуа-гра были маслянистые, как головы конферансье из Вегаса, и соленые, как водевильные танцоры», — пишет в рецензии Дороти Дэниелс, гурман и гастрокритик, а также социопат и заочная подруга Ганнибала Лектора. Дороти — главная героиня книги «Определенно голодна» Челси Саммерс, и это чтение определенно не для всех. Но в какой hard-boiled-бульон замешаны еда, секс и кровь — просто вау!
Пикник
Если в Таврическом лужайки оккупированы до последней травинки, гоните в Полюстровский парк. Озерцо, заросли шиповника, а если засидитесь допоздна, по фонарю на каждый квадратный метр. И легендарная шашлычка! От корейки до куриного крыла — все шедеврально: «Кинопоиск» свой сериал «Тонкий вкус» про них даже приезжал снимать, но ребята пожелали остаться инкогнито.
Тг-канал
«Китайский Петербург» обязателен к подписке всем фуди: переводчица Татьяна Карпова делится, где самая пекинская утка по-пекински (должна быть с бульоном из остова!), чуфальни с кукси, сырный виноград, ультрамариновое желе и прочее гастрономическое нихао. А еще! Пользуюсь случаем и на правах wishful thinking докладываю, что работаю над своим side-проектом: тг-каналом про детективы — книги и сериалы, чтобы — вжух! — забрало и не отпускало. Терапия и эскапизм в чистом виде! Пока канал с рабочим именем «Смерть в раю» служит сервисом рекомендаций моим друзьям (детективы им давно советовать приходится так же часто, как рестораны с барами), но как финально определюсь с названием, позову всех ценителей крепких процедуралов, неонуаров и драмеди. Пожелайте удачи!
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