Куда идти за копченым терпугом и где искать чуфальни с кукси и сырный виноград? Рассказывает куратор премии «Что где есть в Петербурге»

Книга

«Тосты с фуа-гра были маслянистые, как головы конферансье из Вегаса, и соленые, как водевильные танцоры», — пишет в рецензии Дороти Дэниелс, гурман и гастрокритик, а также социопат и заочная подруга Ганнибала Лектора. Дороти — главная героиня книги «Определенно голодна» Челси Саммерс, и это чтение определенно не для всех. Но в какой hard-boiled-бульон замешаны еда, секс и кровь — просто вау!

Пикник

Если в Таврическом лужайки оккупированы до последней травинки, гоните в Полюстровский парк. Озерцо, заросли шиповника, а если засидитесь допоздна, по фонарю на каждый квадратный метр. И легендарная шашлычка! От корейки до куриного крыла — все шедеврально: «Кинопоиск» свой сериал «Тонкий вкус» про них даже приезжал снимать, но ребята пожелали остаться инкогнито.

Тг-канал

«Китайский Петербург» обязателен к подписке всем фуди: переводчица Татьяна Карпова делится, где самая пекинская утка по-пекински (должна быть с бульоном из остова!), чуфальни с кукси, сырный виноград, ультрамариновое желе и прочее гастрономическое нихао. А еще! Пользуюсь случаем и на правах wishful thinking докладываю, что работаю над своим side-проектом: тг-каналом про детективы — книги и сериалы, чтобы — вжух! — забрало и не отпускало. Терапия и эскапизм в чистом виде! Пока канал с рабочим именем «Смерть в раю» служит сервисом рекомендаций моим друзьям (детективы им давно советовать приходится так же часто, как рестораны с барами), но как финально определюсь с названием, позову всех ценителей крепких процедуралов, неонуаров и драмеди. Пожелайте удачи!