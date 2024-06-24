Свекла в кофе и арахисовый бисквит с огуречным сиропом: лучшие авторские десерты Петербурга

«Астория»

Чай и кофе из культовой кобальтовой клетки в «Ротонде» отеля, недавно отметившего 110-й день рождения, — важная петербургская традиция, и десерты здесь — такие же аттрационы, как винтовая лестница Лидваля и вид на Исаакиевский собор. «Весна Фаберже» — ажурное яйцо с муссом из личи с розой; оммаж прима-балерине мариинского театра «Диана Вишнева» — муссовые шарики в шкатулке из белого шоколада. И взять с собой в дорогу travel cake — кекс-цилиндр в красной карамели (клюкву маринуют в полугаре!). Лайфхак: на праздники петербуржцы заезжают в «Асторию» за сладкими подарками от шеф-кондитера отеля Екатерины Желваковой: рубиновые шоколадные зайцы, пряничные домики, фисташковые кексы и петушки на палочке — на Пасху, Рождество, Новый год и 8 марта.

Большая Морская улица, 39