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Что Где Есть

Португальское рыбное рагу катаплана и винная веранда на крыше: ресторанный дайджест

Остудить аномальный зной предлагаем проверенным способом — на ресторанных террасах, с бокалом у берегов Финского залива или в Юсуповском дворце. Гастрономический дайджест на эти выходные! 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Salone pasta&bar

В баре ресторана уже провозгласили лето и придумали сезонное коктейльное меню. Микс из джина, огуречно-мятного ботаникала и зеленого яблока посвящен итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Среди источников вдохновения также: искусство (Arte), воплотившееся во вкусе юдзу, джина, сливового соджу и жасмина, закаты (Tramonto), которым посвящен лонг-дринк с ароматикой сирени, тёрна и миндаля.

наб. Фонтанки, 30

Nino

Три года! — именно такую дату шумно отмечают в грузинском бистро в пятницу (24 мая). В честь праздника подготовили суп из спелых томатный с мятым авокадо и пряными травами, хачапури на шампуре с черносмородиновым джемом и специальную подборку вин, а подают все это под громкую музыку внутри бистро и в украшенном дворе.

наб. канала Грибоедова, 18-20

Предоставлено пресс-службой ресторана

Drevå

Возвращение блудного сына или двухдневный ужин с guest star! За шеф-тейбл ресторана Drevå встанет Сергей Фокин, экс-шеф файндайнинга Eclipse в Репино, так и не дождавшегося Michelin в Петербурге. Он проведет два ужина, 24 и 25 мая, по мотивам собственного проекта [KAIYŌ] на ланкийском серферском курорте Велигама и ключевых блюд Eclipse. 

Пулковское ш., 107

Предоставлено пресс-службой ресторана

ossu

Лапшичная ossu, не раз выручавшая бархопперов квартала писателей, расширяет географию: Дмитрий Кюлленен и Антон Кузнецов открывают летний проект с барбекю U220 by ossu на барной линии «Севкабель Порта». Официальное открытие займет три дня (24-26 мая): весь уикэнд в дневном, вечернем и ночном формате будут играть талантливые диджеи, выступающих на главных площадках страны. Основная вечеринка пройдет в пятницу с воздушными шарами, аниматорами, игрой «морской бой» — только с шотами, и тортом, которым ребята обещали удивить!  

Кожевенная линия, 34 (конец барной линии)

Двор «Винного склада» и «На Вина!»

Двор «Винного склада» и «На Вина!»

«Винный склад» и «На Вина!»

Все на фильм! В летнем дворе винного гипермаркета и бара устроят вечеринку-открытие и кинопоказы. На ближайший уикенд (24-26 мая) планы такие: кино Франсуа Озона «Мое преступление», «Идеальные дни» от Кодзи Якусё и «Великая красота» от Паоло Соррентино. В субботу — открытие двора с диджей-сетами и, конечно же, вином.

Инструментальная ул., 3В

Self Edge Japanese

В азиатском fancy place by Dreamteam стартуют изакая-вечеринки. Шампань, сакэ по бокалам в паре с черной икрой, хэнд-роллы и топовые спешлы из ночного меню будут начнут подавать по пятницам и субботам с 21:00 до поздней ночи, начиная с 24 мая.

ул. Радищева, 34

Предоставлено пресс-службой ресторана

Teplo

Во дворе ресторана Teplo устроят шумный фестиваль португальской кухни — феста португеза! 25 мая на улице поставят гриль и будут готовить сэндвичи бифана, рыбное рагу катаплана и паштел-де-ната на десерт, но наше внимание все равно будет обращено на петербургскую корюшку на огне. Запивать все это будем виньо верде, белой сангрией с красной смородиной, домашней жиньжиньей и порто-коблером. 

Большая Морская ул., 45

«Зеленогорск» 

Лавка «Зеленогорск» в особняке Бутурлиной XIX века запустила цикл лекционных встреч с вином. 25 мая пройдут экскурсия «У каждого дома есть цветы. Нет не букет. Нет, не в горшке». Нас ждет беседа про декор, фарфор и прогулка в Юсуповский дворец. Вместе с автором и ведущей Наташа Юхимчук (гид-переводчик, аттестованный экскурсовод, коренная петербурженка и специалист по истории искусства!) решим, можно ли жить в цветущем доме, какому мужчине уместно подарить фарфоровый букет и на фоне какого ковра не стыдно было бы сделать селфи Карлу Лагерфельду. 

Чайковского,10

Предоставлено пресс-службой ресторана

Giallo

Новые завтраки в Петербурге! Утреннее меню появилось в Giallo bistro и доступно оно каждый день с 10:00 до 13:00. Идем на глазунью с соусом путтанеска, халапеньо и овощами или с панчеттой и соусом качо-э-пепе. Для ЗОЖ-адептов — домашняя гранола с йогуртом, запеченным ананасом, нектаринами и бананом, а для любителей сытной дольче вита — фокачча с мортаделлой, сыром грана-падано и гремолатой.

ул. Восстания, 16

Bacchus

В винном баре 25 мая отмечают день рождения — 4 года! На вечер весь бар превратится в одну сплошную вечеринку: хот-доги от шефа Константина Михеева, nostalgia-комплименты на входе и торт со свечками, после которого будут танцы под low-fi и hip-hop музыку, и под особенный случай — откроют особенные бутылки!

ул. Караванная, 7

techno birthday set

techno birthday set

Technodöner

25 мая берлинский бар с денерами на Некрасова празднует свой первый день рождения! Торжество продлится всю неделю (20-26 мая): в меню — techno birthday set — комбо-денер с курицей, персиковым шорли, и shooter birthday set. В пятницу и субботу (24-25 мая) — обещают велком-пунш и бинго на трехлитровую (!) банку шота Мексиканера, сертификат на 50 денеров и ящик собственных радлеров, а также диджей-сет от звездных Dimka Batarin, Poly и Caitlin Kasha.

ул. Некрасова, 28

Предоставлено пресс-службой ресторана

Do

26 мая в обновленном винном баре Do (ранее — Do Immigration) откроется веранда на крыше! Отметить это дело решили, конечно, вином, а еще мастер-классом по акварельной живописи от куратора галереи Cabinet Abstract.

ул. Восстания, 24/27

«Закатный бранч» в поле

Как организовать хороший вечер — стол в поле и закат! В программе бранча 26 мая — блюда с огня, костер с маршмеллоу и хиты от бистро «Футура» под открытым небом.

 

 

Виктория Дим. Спикер, Виктория Дим
Виктория Дим, Спикер, Виктория Дим

«Салон Пьяная Вишня»

Чем шоколад похож на вино? А что такое шоколад гран крю? 30 мая испытываем двойной guilty pleasure на дегустации «Салона Пьяная Вишня» — только сухое и темный шоколад категории bean-to-bar.

Дегустационный зал Винотеки SimpleWine. Петровский Проспект ПС, д. 24, корп. 1

Commons

30 мая первый в России саке-бар Takadaya приезжает на обратный визит в ресторан Commons. Два шефа — Кадзу Кидзима и Александр Галуза, приготовят сет из четырех блюд: сакэ касу (масло из осадка сакэ) с изюмом и крекером, прессованные суши с морским окунем и юдзу, рыбный рамен с дорадо и десерт, в сопровождении двух видов сакэ.

наб. канала Грибоедова, 39

крафтовые конфеты по образу коллекциеи Императорского Ювелирного Дома RS 1912 «Русские Самоцветы»

крафтовые конфеты по образу коллекциеи Императорского Ювелирного Дома RS 1912 «Русские Самоцветы»

Шеф-повар Илья Савченко

Шеф-повар Илья Савченко

«СОН»

Шеф-повар ресторана, Илья Савченко, вдохновился одной из трендовых коллекций Императорского Ювелирного Дома RS 1912 «Русские Самоцветы» и вышел за рамки кондитерского искусства, став шоколатье. Он выпустил крафтовые конфеты (6 видов) из бельгийского шоколада с глянцевой глазурью и золотом снаружи: «Фиолетовый аметист» с белым ганашем и черной смородиной внутри, а «зеленый хризолит» — с фисташковой пастой и соком юдзу.

Кирпичный пер., 8

Предоставлено пресс-службой заведения

«Брусницын»

Записываем в календарь! 8-9 июня в креативном квартале «Брусницын» пройдет городской летний кофейный фестиваль Open Coffee Fest. Ожидаются маркет, лекции, дегустации и мастер-классы, профессиональные чемпионаты, живая музыка, а также целых 70 кофейных проектов со всей России.

Кожевенная линия, 30

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Виктория Дим

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