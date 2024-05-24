Португальское рыбное рагу катаплана и винная веранда на крыше: ресторанный дайджест

«Зеленогорск»

Лавка «Зеленогорск» в особняке Бутурлиной XIX века запустила цикл лекционных встреч с вином. 25 мая пройдут экскурсия «У каждого дома есть цветы. Нет не букет. Нет, не в горшке». Нас ждет беседа про декор, фарфор и прогулка в Юсуповский дворец. Вместе с автором и ведущей Наташа Юхимчук (гид-переводчик, аттестованный экскурсовод, коренная петербурженка и специалист по истории искусства!) решим, можно ли жить в цветущем доме, какому мужчине уместно подарить фарфоровый букет и на фоне какого ковра не стыдно было бы сделать селфи Карлу Лагерфельду.

Чайковского,10