Португальское рыбное рагу катаплана и винная веранда на крыше: ресторанный дайджест

Остудить аномальный зной предлагаем проверенным способом — на ресторанных террасах, с бокалом у берегов Финского залива или в Юсуповском дворце. Гастрономический дайджест на эти выходные!
Salone pasta&bar
В баре ресторана уже провозгласили лето и придумали сезонное коктейльное меню. Микс из джина, огуречно-мятного ботаникала и зеленого яблока посвящен итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Среди источников вдохновения также: искусство (Arte), воплотившееся во вкусе юдзу, джина, сливового соджу и жасмина, закаты (Tramonto), которым посвящен лонг-дринк с ароматикой сирени, тёрна и миндаля.
наб. Фонтанки, 30
Nino
Три года! — именно такую дату шумно отмечают в грузинском бистро в пятницу (24 мая). В честь праздника подготовили суп из спелых томатный с мятым авокадо и пряными травами, хачапури на шампуре с черносмородиновым джемом и специальную подборку вин, а подают все это под громкую музыку внутри бистро и в украшенном дворе.
наб. канала Грибоедова, 18-20
Drevå
Возвращение блудного сына или двухдневный ужин с guest star! За шеф-тейбл ресторана Drevå встанет Сергей Фокин, экс-шеф файндайнинга Eclipse в Репино, так и не дождавшегося Michelin в Петербурге. Он проведет два ужина, 24 и 25 мая, по мотивам собственного проекта [KAIYŌ] на ланкийском серферском курорте Велигама и ключевых блюд Eclipse.
Пулковское ш., 107
ossu
Лапшичная ossu, не раз выручавшая бархопперов квартала писателей, расширяет географию: Дмитрий Кюлленен и Антон Кузнецов открывают летний проект с барбекю U220 by ossu на барной линии «Севкабель Порта». Официальное открытие займет три дня (24-26 мая): весь уикэнд в дневном, вечернем и ночном формате будут играть талантливые диджеи, выступающих на главных площадках страны. Основная вечеринка пройдет в пятницу с воздушными шарами, аниматорами, игрой «морской бой» — только с шотами, и тортом, которым ребята обещали удивить!
Кожевенная линия, 34 (конец барной линии)
Двор «Винного склада» и «На Вина!»
«Винный склад» и «На Вина!»
Все на фильм! В летнем дворе винного гипермаркета и бара устроят вечеринку-открытие и кинопоказы. На ближайший уикенд (24-26 мая) планы такие: кино Франсуа Озона «Мое преступление», «Идеальные дни» от Кодзи Якусё и «Великая красота» от Паоло Соррентино. В субботу — открытие двора с диджей-сетами и, конечно же, вином.
Инструментальная ул., 3В
Self Edge Japanese
В азиатском fancy place by Dreamteam стартуют изакая-вечеринки. Шампань, сакэ по бокалам в паре с черной икрой, хэнд-роллы и топовые спешлы из ночного меню будут начнут подавать по пятницам и субботам с 21:00 до поздней ночи, начиная с 24 мая.
ул. Радищева, 34
Teplo
Во дворе ресторана Teplo устроят шумный фестиваль португальской кухни — феста португеза! 25 мая на улице поставят гриль и будут готовить сэндвичи бифана, рыбное рагу катаплана и паштел-де-ната на десерт, но наше внимание все равно будет обращено на петербургскую корюшку на огне. Запивать все это будем виньо верде, белой сангрией с красной смородиной, домашней жиньжиньей и порто-коблером.
Большая Морская ул., 45
«Зеленогорск»
Лавка «Зеленогорск» в особняке Бутурлиной XIX века запустила цикл лекционных встреч с вином. 25 мая пройдут экскурсия «У каждого дома есть цветы. Нет не букет. Нет, не в горшке». Нас ждет беседа про декор, фарфор и прогулка в Юсуповский дворец. Вместе с автором и ведущей Наташа Юхимчук (гид-переводчик, аттестованный экскурсовод, коренная петербурженка и специалист по истории искусства!) решим, можно ли жить в цветущем доме, какому мужчине уместно подарить фарфоровый букет и на фоне какого ковра не стыдно было бы сделать селфи Карлу Лагерфельду.
Чайковского,10
Giallo
Новые завтраки в Петербурге! Утреннее меню появилось в Giallo bistro и доступно оно каждый день с 10:00 до 13:00. Идем на глазунью с соусом путтанеска, халапеньо и овощами или с панчеттой и соусом качо-э-пепе. Для ЗОЖ-адептов — домашняя гранола с йогуртом, запеченным ананасом, нектаринами и бананом, а для любителей сытной дольче вита — фокачча с мортаделлой, сыром грана-падано и гремолатой.
ул. Восстания, 16
Bacchus
В винном баре 25 мая отмечают день рождения — 4 года! На вечер весь бар превратится в одну сплошную вечеринку: хот-доги от шефа Константина Михеева, nostalgia-комплименты на входе и торт со свечками, после которого будут танцы под low-fi и hip-hop музыку, и под особенный случай — откроют особенные бутылки!
ул. Караванная, 7
Technodöner
25 мая берлинский бар с денерами на Некрасова празднует свой первый день рождения! Торжество продлится всю неделю (20-26 мая): в меню — techno birthday set — комбо-денер с курицей, персиковым шорли, и shooter birthday set. В пятницу и субботу (24-25 мая) — обещают велком-пунш и бинго на трехлитровую (!) банку шота Мексиканера, сертификат на 50 денеров и ящик собственных радлеров, а также диджей-сет от звездных Dimka Batarin, Poly и Caitlin Kasha.
ул. Некрасова, 28
Do
26 мая в обновленном винном баре Do (ранее — Do Immigration) откроется веранда на крыше! Отметить это дело решили, конечно, вином, а еще мастер-классом по акварельной живописи от куратора галереи Cabinet Abstract.
ул. Восстания, 24/27
«Закатный бранч» в поле
Как организовать хороший вечер — стол в поле и закат! В программе бранча 26 мая — блюда с огня, костер с маршмеллоу и хиты от бистро «Футура» под открытым небом.
«Салон Пьяная Вишня»
Чем шоколад похож на вино? А что такое шоколад гран крю? 30 мая испытываем двойной guilty pleasure на дегустации «Салона Пьяная Вишня» — только сухое и темный шоколад категории bean-to-bar.
Дегустационный зал Винотеки SimpleWine. Петровский Проспект ПС, д. 24, корп. 1
Commons
30 мая первый в России саке-бар Takadaya приезжает на обратный визит в ресторан Commons. Два шефа — Кадзу Кидзима и Александр Галуза, приготовят сет из четырех блюд: сакэ касу (масло из осадка сакэ) с изюмом и крекером, прессованные суши с морским окунем и юдзу, рыбный рамен с дорадо и десерт, в сопровождении двух видов сакэ.
наб. канала Грибоедова, 39
«СОН»
Шеф-повар ресторана, Илья Савченко, вдохновился одной из трендовых коллекций Императорского Ювелирного Дома RS 1912 «Русские Самоцветы» и вышел за рамки кондитерского искусства, став шоколатье. Он выпустил крафтовые конфеты (6 видов) из бельгийского шоколада с глянцевой глазурью и золотом снаружи: «Фиолетовый аметист» с белым ганашем и черной смородиной внутри, а «зеленый хризолит» — с фисташковой пастой и соком юдзу.
Кирпичный пер., 8
«Брусницын»
Записываем в календарь! 8-9 июня в креативном квартале «Брусницын» пройдет городской летний кофейный фестиваль Open Coffee Fest. Ожидаются маркет, лекции, дегустации и мастер-классы, профессиональные чемпионаты, живая музыка, а также целых 70 кофейных проектов со всей России.
Кожевенная линия, 30
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