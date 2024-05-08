80-килограммовый тунец и пивное казино: ресторанный дайджест

«Бальмонт»

Грандиозный проект «АртПушкин», приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина стартует в Петербурге. 16 мая будет реализован формат гастрономического вечера с литературно–музыкальной программой в ресторане «Бальмонт» (отеля «Москва»). Будут блюда-вариации на тему пушкинского меню от 6 шеф-поваров: Александра Богданова — бренд-шефа отеля «Гельвеция» и ресторанов Cafe Claret и Marius, Антона Исакова — концепт-шефа и совладельца La Biga Italian bistro, Валерия Порядина — бренд-шефа ресторанов Cristal и Villa Verde, Дмитрия Решетникова — бренд-шефа и совладельца винного бара ZAZAZU и французского бистро MON CHOUCHOU, Никиты Сечина — шеф-повара и партнёра ресторана Uva, Эльдара Мурадова — шеф-повара и совладельца ресторана Mr. Bo. А на «десерт» — постановка «Евгений Онегин» с участием Народного артиста РФ А. Ливанова, в сопровождении камерного оркестра под управлением Якубовского, балетной труппы и песочной анимацией.

пл. Александра Невского, 2