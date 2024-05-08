80-килограммовый тунец и пивное казино: ресторанный дайджест

Ответственно подходим к гастрономическому планированию недели! Отмечаем Всемирный день тунца, идем на пивную экскурсию и дегустируем первые сморчки.
Jam Café
Василий Баканов — шеф Jam Cafe — добавил весны в свое меню. В тарелках замиксованы зеленый горошек, стручки, редис, зеленый лук, черемша и, конечно, клубника (пробуем зеленый салат с редисом и маком, ньокки с мортаделлой и песто из щавеля!). А если вам не достаточно этой причины, то вот и другая: в ближайшую субботу 11 мая состоится вечеринка с гостем из столицы — диджеем Егором Холкиным, резидентом SIMACH. Ждем редких диско-алмазов 70-х, поп-музыки 80-х, легенд хауса 90-х и будущих героев.
Римского-Корсакова, 22
On The Bones
11 мая в 15:00 день рождения (девятый!) отметит локальная петербургская пивоварня On The Bones — альтер эго «Токсовской Сидрерии». По случаю праздника команда подготовила не очередную вечеринку или фестиваль, а полноценную экскурсию по местам охмеленной славы. В программе: основатели сидрерии Константин Шмолдаев и Алексей Белецкий в роли экскурсоводов, четырехчасовой маршрут, подарки, дегустация 6 сортов в разных локациях. Других подробностей пока не раскрывают!
«Айо»
Открытие лета! 11 мая армянский ресторан «Айо» устраивает вечеринку в честь открытия террасы. Будет пинг-понг, шашлыки, чача и диджей-сеты.
Инженерная, 6
Sea, Signora
Срочно в номер! В ресторан Sea, Signora с гастролями приезжает аргентинец Никанор Вейра — шеф-повар московского ресторана Olluco. Вместе с Вирхилио Мартинесом Никанор возглавлял кухню одного из лучших ресторанов в мире — Central в столице Перу — на протяжении пяти лет (сейчас занимает первую строчку по версии The World’s 50 Best Restaurants, 2023). 14 мая он представит сет из 6 блюд, который будет составлен из перуанских и российских продуктов: питахайя, плоды купуасу, тамарилло, морской еж, гуакатай и кальмары.
Большая Морская ул., 30
Percorso
До 12 мая в итальянском ресторане при отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg действует спецменю от шеф-повара Марины Будниковой. Например, первые сморчки дополняют телятину с кремом из корня сельдерея, а овощной крем-суп со шпинатом и цукини — спаржа.
Вознесенский, 1
Umami
80-килограммовый тунец бигай приедет из Шри-Ланки в Umami на Московский рынок к празднованию Всемирного дня тунца — 16 мая. По этому поводу Леонард Конвишер устраивает гастрономическую вечеринку, где к сет-меню добавят диджей-сеты и сопровождение.
Решетникова, 12
«Бальмонт»
Грандиозный проект «АртПушкин», приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина стартует в Петербурге. 16 мая будет реализован формат гастрономического вечера с литературно–музыкальной программой в ресторане «Бальмонт» (отеля «Москва»). Будут блюда-вариации на тему пушкинского меню от 6 шеф-поваров: Александра Богданова — бренд-шефа отеля «Гельвеция» и ресторанов Cafe Claret и Marius, Антона Исакова — концепт-шефа и совладельца La Biga Italian bistro, Валерия Порядина — бренд-шефа ресторанов Cristal и Villa Verde, Дмитрия Решетникова — бренд-шефа и совладельца винного бара ZAZAZU и французского бистро MON CHOUCHOU, Никиты Сечина — шеф-повара и партнёра ресторана Uva, Эльдара Мурадова — шеф-повара и совладельца ресторана Mr. Bo. А на «десерт» — постановка «Евгений Онегин» с участием Народного артиста РФ А. Ливанова, в сопровождении камерного оркестра под управлением Якубовского, балетной труппы и песочной анимацией.
пл. Александра Невского, 2
«Консерватор»
Бар «Консерватор» (финалист ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге») запускает серию гастрольных вечеров «Дорогие гости». Первый состоится 17 мая с московской командой Sangre Fresca, совместного проекта El Copitas и Глена Баллиса. Бар-менеджер Иван Пикулев и бартендер Павел Воробьев будут готовить 5 фирменных коктейлей, так полюбившихся фланерам Патриарших прудов.
Римского-Корсакова, 5-7
AF Brew
Хорошая ставка! AF Brew создали пивное казино: азарт, стратегия и дегустация девяти лучших сортов. Механика схожа с классической. Игральный стол расчерчен на четыре секции: стиль пива, наименование, плотность и крепость. После пробы засекреченного напитка нужно делать ставки фишками, а затем сомелье-крупье достаёт бутылку из чехла и в подробностях рассказывает о свойствах и специфике продегустированного пива. Первая игра пройдет 17 мая.
Курляндская ул., 48
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