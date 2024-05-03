Шампанское для собак, рулет из козленка и коктейль с раком: ресторанный дайджест

Где отмечать Пасху, попробовать сырный маття-латте или поужинать вместе со своей собакой рассказываем в традиционной гастрономической подборке.
Muze Garden
С любимыми не расставайтесь! В Muze Garden запустили меню для собак. Помимо обязательной миски с водой дают палочки из свежих овощей, сухой и влажный корм, жевательную косточку и собачье шампанское.
Приморское шоссе, 471
Union
Наконец, открылся любимый двор Union — спот с концертами, вечеринками, джемами каждый понедельник, турнирами, грилем и фестивалями настоек каждый месяц. 3 мая открывают сезон большим лайн-апом резидентов бара.
Литейный пр., 5
«Огурцы»
В инклюзивном кафе «Огурцы» дрипы вручную расписывают работники с ментальными особенностями. Команда самостоятельно заказывает зеленое зерно, обжаривает у August Coffee, а затем кто-то из сотрудников наносит свой рисунок, например, помощник повара Никита Решетин (его графика сейчас на выставке в винном баре Bacchus).
наб. реки Фонтанки, 96
Regent
Финалисты премии «Что где есть в Петербурге» — 2022, закрывшие свой бар Regent, сделали поп-ап в апартаментах Большой Конюшенной. Вернули три хитовых коктейля: «Хрустщевка» с огурцом, Virgin Gagarin с черноплодной рябиной и терном, «Сальватор Дали» в качестве вариации на коктейль мартини (умами и целый рак!). А 4 мая команда проведет поздний бранч (с 18:00).
Большая конюшенная, 9 («Апартаменты 159»)
Sintoho
Стартовал японский сезон в ресторане Sintoho. В течение всего года команда интерпретирует концепцию четырех сезонов через углубленное знакомство с гастрономическим своеобразием одного из азиатских государств или регионов.
Великолепную пятерку японских блюд от шеф-повара Sintoho Бадмы Адучеева открывает Hijiki Seaweed Salad — салат на основе водорослей хидзики с бобами эдамаме и корнем лотоса. Коллекцию роллов пополнит Hand Roll With Eel (ролл с угрем заворачивают в нори), а горячих блюд — черная треска с соусом юдзу мисо и маринованными томатами.
пр. Вознесенский, 1
Dreamteam
4-5 мая в ресторанах группы пройдут праздничные пасхальные бранчи. В Smoke BBQ подадут цыпленка из коптильни с черносливовым бренди, «Траппист» приготовит сливочный жульен в слоеном тесте с лососем и икорным соусом, а Blackchops — английские крестовые булочки с апельсиновым конфитюром, маслом и сыром стилтон. В таверну Pame отправляйтесь, чтобы попробовать греческий пасхальный суп магирица и рулет из козленка.
ул. Рубинштейна, 11; ул. Радищева, 36/17; набережная реки Фонтанки, 5/2; Мойки, 3
Coffee 22
В спешелти-кофейне на Пасху будут готовить две космополитичных спешл-позиции: шоколадное яйцо из бельгийского молочного шоколада с кремом из кокосовых сливок, с лепестками миндаля и пюре из маракуйи. Смягчить сладость призван коктейль — эспрессо-мартини, включающий эспрессо, сваренном на Кении «Кому кофе». На краю бокала пасхалка — шоколадный кролик.
Казанская ул., 22
«Сон»
Во «Сне» теперь проводят игристые бранчи в формате воскресных завтраков с приглашенными шефами (и обязательным сопроводительным игристым). Весенний сезон стартует 5 мая и первым выступит Денис Лаптев, новый шеф Flor. Готовить будут посреди зала: большой стол из дерева рядом с открытой кухней.
Следующими гастролерами станут Денис Прохоров (Chang), Стас Ахмедшин (Paseo Del Prado), Виталий Иванчук (Celentano).
Кирпичный переулок, 8
Inner Bakery
Пекарня ресторана Inner официально открылась! Круассаны (классика, миндальный или со смородиной и ванилью), маритоццо с фисташкой, банановый кекс или гречневый хлеб с луком берите в дуэте с фильтром или сырным маття-латте.
Пионерская ул., 31
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