Шампанское для собак, рулет из козленка и коктейль с раком: ресторанный дайджест

Sintoho

Стартовал японский сезон в ресторане Sintoho. В течение всего года команда интерпретирует концепцию четырех сезонов через углубленное знакомство с гастрономическим своеобразием одного из азиатских государств или регионов.

Великолепную пятерку японских блюд от шеф-повара Sintoho Бадмы Адучеева открывает Hijiki Seaweed Salad — салат на основе водорослей хидзики с бобами эдамаме и корнем лотоса. Коллекцию роллов пополнит Hand Roll With Eel (ролл с угрем заворачивают в нори), а горячих блюд — черная треска с соусом юдзу мисо и маринованными томатами.

пр. Вознесенский, 1