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Что Где Есть

Шампанское для собак, рулет из козленка и коктейль с раком: ресторанный дайджест

Где отмечать Пасху, попробовать сырный маття-латте или поужинать вместе со своей собакой рассказываем в традиционной гастрономической подборке. 

Предоставлено пресс-службой заведения

Muze Garden

С любимыми не расставайтесь! В Muze Garden запустили меню для собак. Помимо обязательной миски с водой дают палочки из свежих овощей, сухой и влажный корм, жевательную косточку и собачье шампанское.

Приморское шоссе, 471

Архивы пресс-службы

Union

Наконец, открылся любимый двор Union — спот с концертами, вечеринками, джемами каждый понедельник, турнирами, грилем и фестивалями настоек каждый месяц. 3 мая открывают сезон большим лайн-апом резидентов бара.

Литейный пр., 5

Предоставлено пресс-службой заведения

«Огурцы»

В инклюзивном кафе «Огурцы» дрипы вручную расписывают работники с ментальными особенностями. Команда самостоятельно заказывает зеленое зерно, обжаривает у August Coffee, а затем кто-то из сотрудников наносит свой рисунок, например, помощник повара Никита Решетин (его графика сейчас на выставке в винном баре Bacchus).

наб. реки Фонтанки, 96

Архивы пресс-службы

Regent 

Финалисты премии «Что где есть в Петербурге» — 2022, закрывшие свой бар Regent, сделали поп-ап в апартаментах Большой Конюшенной. Вернули три хитовых коктейля: «Хрустщевка» с огурцом,  Virgin Gagarin с черноплодной рябиной и терном, «Сальватор Дали» в качестве вариации на коктейль мартини (умами и целый рак!). А 4 мая команда проведет поздний бранч (с 18:00).

Большая конюшенная, 9 («Апартаменты 159»)

Предоставлено пресс-службой заведения

Sintoho

Стартовал японский сезон в ресторане Sintoho. В течение всего года команда интерпретирует концепцию четырех сезонов через углубленное знакомство с гастрономическим своеобразием одного из азиатских государств или регионов.

Великолепную пятерку японских блюд от шеф-повара Sintoho Бадмы Адучеева открывает Hijiki Seaweed Salad — салат на основе водорослей хидзики с бобами эдамаме и корнем лотоса. Коллекцию роллов пополнит Hand Roll With Eel (ролл с угрем заворачивают в нори), а горячих блюд — черная треска с соусом юдзу мисо и маринованными томатами.

пр. Вознесенский, 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Dreamteam

4-5 мая в ресторанах группы пройдут праздничные пасхальные бранчи. В Smoke BBQ подадут цыпленка из коптильни с черносливовым бренди, «Траппист» приготовит сливочный жульен в слоеном тесте с лососем и икорным соусом, а Blackchops — английские крестовые булочки с апельсиновым конфитюром, маслом и сыром стилтон. В таверну Pame отправляйтесь, чтобы попробовать греческий пасхальный суп магирица и рулет из козленка.

ул. Рубинштейна, 11; ул. Радищева, 36/17; набережная реки Фонтанки, 5/2; Мойки, 3

Предоставлено пресс-службой заведения

Coffee 22 

В спешелти-кофейне на Пасху будут готовить две космополитичных спешл-позиции: шоколадное яйцо из бельгийского молочного шоколада с кремом из кокосовых сливок, с лепестками миндаля и пюре из маракуйи. Смягчить сладость призван коктейль —  эспрессо-мартини, включающий эспрессо, сваренном на Кении «Кому кофе». На краю бокала пасхалка — шоколадный кролик.

Казанская ул., 22

Предоставлено пресс-службой заведения

«Сон»

Во «Сне» теперь проводят игристые бранчи в формате воскресных завтраков с приглашенными шефами (и обязательным сопроводительным игристым). Весенний сезон стартует 5 мая и первым выступит Денис Лаптев, новый шеф Flor. Готовить будут посреди зала: большой стол из дерева рядом с открытой кухней.

Следующими гастролерами станут Денис Прохоров (Chang), Стас Ахмедшин (Paseo Del Prado), Виталий Иванчук (Celentano).

Кирпичный переулок, 8

Предоставлено пресс-службой заведения

Inner Bakery

Пекарня ресторана Inner официально открылась! Круассаны (классика, миндальный или со смородиной и ванилью), маритоццо с фисташкой, банановый кекс или гречневый хлеб с луком берите в дуэте с фильтром или сырным маття-латте.

Пионерская ул., 31

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