Луизианский боул с раками и настойка «Ленинградский Рассольник: ресторанный дайджест

Коктейльно-косметические коллаборации, выставка от художников с ментальными особенностями в винном баре и бифштекс из хоспера. Рассказываем, где отмечать длинные выходные!
«Мечтатели»
26 апреля в гастрономическом кафе пройдет мастер-класс, на котором будут говорить об итальянских винах, исполненных в разных стилях. Сомелье Маргарита Котельникова научит сравнивать классику с авангардом и экспериментами: откроет, например, вулканический соаве, просекко в стиле пет-ната, только что завезенное в Россию фиано из Кампании, элегантный барбареско из Пьемонта и много чего еще! Начало в 19:00.
наб. реки Фонтанки, 11
Tagliatella Caffe
27 апреля итальянскому аперитивному женскому проекту от El Copitas исполняется 3 года. В планах: Grand Aperitivo с закусками от бренд-шефа Алексея Ермакова в стиле разных регионов Италии (с 16:00 до 19:00), гастроли девушек из новосибирского бара Friends Orchestra, живая музыка и праздничный торт, а также скетчи от художниц для каждого желающего (можно забрать с собой!).
Литейный, 61
Crevette
28 апреля шоу «Вася накормит» приедет в культурный квартал «Брусницын». Шеф-блогер Василий Емельяненко вместе с шефом бистро Crevette Олегом Перфиловым обещают гигантскую паэлью со 150-ю килограммами морепродуктов, которую шефы приготовят перед гостями в метровых сковородах — паэльерах.
Требуется предварительная регистрация по ссылке.
Кожевенная линия, 30
Juan Cantina Espanola
Пока мы ждем традиционную паэлью во дворе особняка Мясникова, в Juan подготовили небольшой pre-summer тизер из хоспера: бифштекс с печёным картофелем и сморчками, бургер с говядиной и соусом вальдеон, креветки в соусе пиль-пиль и большой зелёный салат с фенхелем, капустой пак-чой и качоттой.
ул. Восстания, 45Б (вход с Гродненского переулка)
Bacchus bar&shop
До 31 мая в камерном баре, где по бокалам льют Восточную Европу, будет идти выставка графики художников инклюзивных мастерских «Простые вещи». 23 работы о любви к жизни и городу от 10 самобытных художников c ментальными особенностями. Работы можно будет не только посмотреть, но и приобрести (вырученные средства пойдут на поддержку мастерских).
Караванная, 5
Smoke BBQ
28 апреля Smoke BBQ дают огня: Алексей Каневский даст воскресный бранч (с 12:00 до 17:00), где приготовит Louisiana Crawfish Boil (варёные раки и креветки с картофелем, кукурузой и овощами), бургер с копченым бифштексом и с айоли кимчи, говяжий язык BBQ с соусом тоннато и страчателлу с маринованной клубникой и маслом мяты.
Рубинштейна, 11
«Магадан»
Косметический бренд Levrana и ресторан на «Летучем Голландце» запустили совместное «Северное меню», а к нему — сыворотку для лица на основе экстрактов древесного гриба и мха. Попробовать предлагают сугудай из омуля, тартар из оленины с можжевеловым айоли и трюфелем, крудо из гребешка с клубникой и лаймом (при заказе от двух блюд — подарок от Levrana).
Мытнинская наб., 6
Charlie
Весенний рефреш случился у ресторана Charlie. Бренд-шеф Юрий Манчук придумал обстоятельные закуски: костный мозг с крабом и тостами и батат фри с сыром грана падано. К каждой из новинок — игристое — именно на них сделала акцент сомелье и соосновательница Ирина Манчук. Обратите внимание на креман из Эльзаса от семьи Диранже!
наб. канала Грибоедова, 54
Pan&Cake
28 апреля после реновации откроется кафе-кондитерская Pan&Cake на Петроградской. Команда отметит этот день вместе с отелей The Faces, который открывает номера по дизайн-проекту Аси Савельевой. С 12:00 пройдут творческие воркшопы для детей и поп-ап от Общества Юных Архитекторов, а с 15:00 организуют открытый бар с презентацией новой коктейльной карты.
ул. Мира, 7
«БарВитя»
Бар в парадной Дома с ангелом запустил ленинградские настойки. В нарядном сете — настойка на знаменитых пышках (6 часов на тостовом хлебе с каштаном и сливочным маслом!), «Ленинградский Рассольник» из квашеной капусты и рассола, «Корюшка» на свежем огурце, цедре лимона, жареном кунжуте и лимонном перце.
ул. Восстания, 19
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