Луизианский боул с раками и настойка «Ленинградский Рассольник: ресторанный дайджест

«Магадан»

Косметический бренд Levrana и ресторан на «Летучем Голландце» запустили совместное «Северное меню», а к нему — сыворотку для лица на основе экстрактов древесного гриба и мха. Попробовать предлагают сугудай из омуля, тартар из оленины с можжевеловым айоли и трюфелем, крудо из гребешка с клубникой и лаймом (при заказе от двух блюд — подарок от Levrana).

Мытнинская наб., 6