Окрошка с брискетом, томатное желе и белорусская крамбамбуля: ресторанный дайджест

«Собака.ru» позаботилась о ваших гастрономических выходных (и не только!). На повестке дня: новая неорюмочная от команды AF Brew, мастер-класс по изготовлению вина и ковров (да!) и космический корабль вместо бара.
ЕМ
Валерия Скуратова, шеф-повар бутикового ресторана ЕМ Эдуарда Мурадяна (первый файн-дайнинг Петербурга!), ввела в меню 75-й (!) сет. Это ода французской кухни, но в авторской интерпретации 10 курсов. Дает желе из томата с кремом рататуй и опаленным дымным цукини, затем фуа-гра с огуречным чатни и жареным виноградом, который больше напоминает мясо с перечным вкусом. Одно из блюд-фаворитов: ложка сладковатого лукового супа, в котором утонул гребешок. Хозяйкам на заметку: низкотемпературное яйцо с гороховым кремом и печеной паприкой — это красиво.
наб. реки Мойки, 84
«Ель»
Первая вечеринка в Курортном районе после зимней спячки — сегодня (12 апреля) день рождения отмечает ресторан «Ель». В честь восьмилетия в планах на вечер: праздничный фуршет, мясо из хоспера, лотерея, живой французский шансон и аккордеонная музыка, танцы и фейерверк в 9 вечера!
Приморское шоссе, 640А
Subzero
Команда, 7 лет назад подсадившая нас на суши и роллы, которые не стремится к оригиналу, отмечает день рождения с размахом! Ребята начали масштабный Subzero Seven Tour по дружественным и близким по духу гастрономическим проектам Петербурга, Москвы и Казахстана (тур продлится до конца года, каждый месяц — одна коллаборация). В ближайший уикэнд (12-14 апреля) встречайте спешл-блюда Subzero в баре Utopist. Еще будут коллаборации и кофейный мерч от Prostovino (BolsheCoffeeRoasters), хиты Subzero на Cruise bu Kuznyahouse и в Ossu, специальные совместные меню с бургерными «Бюро», командой FollowTheRabbits и Dreamteam.
Ковенский пер., 14
Italy
13 апреля первому ресторану Italy исполняется 14 (!) лет. К празднику готовят специальные блюда от бренд-шефа Ильи Седова: пасту с неаполитанскими томатами и морепродуктами; магический тирамису с клубникой и голубикой, а еще подарки для гостей во всех ресторанах Italy.
Большой проспект П.С., 58
«Проект ПС»
Любимцы Петроградской стороны из бара «Проект ПС», наконец, обновили меню! В сезонных новинках ищите закуски: креветки и баклажаны в панировке на подушке из айсберга с лимонным соком, из горячего: Wet Burrito — чили кон карне с чеддером, сметанным соусом и пряным томатным сверху, и бургера теперь два вида! Среди десертов вернулся чуррос заварным лимонным кремом после коллаборации с Avgust Coffee.
А фалафель теперь в пшеничной лепешке с соусом из греческого йогурта, тахини и лимонного сока.
ул. Ленина, 28
«Карусель»
Неорюмочная «Карусель» от команды AF Brew на Петроградке уже открылась! В меню — хочется все! Драник с окороком и соусом тоннато, жареный картофель с черемшой, луком, укропом и сметаной, фаршированное яйцо с икрой. В листинге настоек выделяются инжир на кальвадосе, белорусская крамбамбуля, клубника и помело, розмариновый джин на грейпфруте. Официальное открытие будет в следующую субботу, 20 апреля.
Малый проспект П.С., 58
Оhaus
В коттедже-кофейне Оhaus 14 апреля будет гостить «Своя комната». Команда привезет в район метро «Черная речка» свой датский завтрак в норвежско-русском стиле с малосольным огурцом, печеным картофелем, укропным маслом и тартином, также орзо с соусом морне и вялеными томатами и стейк из капусты со сметаной и пармезаном.
А через неделю (21 апреля) будет обратный визит: команда Ohaus на ул. Декабристов будет готовить авокадо тосты, панкейки со свежей клубникой, плюс десерт — шу с лимоном и ганашем из белого шоколада.
ул. Академика Крылова, 4А
Oy!
18 апреля в баре Oy! начинаются ежемесячные вечеринки в стиле панк, первая — Punk Voyage! Диско-панк, электро-панк и поп-панк от Гамлета Мовсисяна и диджея Мерседес, перевоплощение бара в космический корабль, медиаторы от бартендеров, комета-лотерея (под скретч-слоем находим Oy! — получаем рюмку) и «коктейльноё-меню: шоколадно-кофейный Kapkace bambino с топленным молоком, в Toxic Lipstick водка на йогурте и манго ликер, Space roots на основе хреновухи, лайма, фейхоа самогона и яблочного ликера.
ул. Ломоносова, 3
Fresa’s
19 апреля Евгений Агафонов (шеф-бармен Frantsuza Bistrot) будет готовить французские коктейли в пейринг к итальянским блюдам ресторана Fresa’s. Для аперитива — винный, с оттенками яблок и груш Adonis de Normandie — французский твист на Adonis. В продолжение — насыщенный и слегка терпкий коктейль Hemingway Martinique. На дижестив — терпкий и немного сладкий Armagnac Sazerac.
Вознесенский проспект, 6
Askaneli
Большой грузинский дом (это резиденция в Солнечном) 19 апреля отметит 2 года. Обещают гастрономический спектакль прямо в зале ресторана, эффектные танцы и песни, душевные тосты, розыгрыш путешествия в Грузию и изобилие (грузинский авангард — это когда хинкали соединяют с трюфелем, а хачапури с том ямом). Хозяин дома научит производству вина традиционным старинным способом, а хозяйка проведет мастер-класс по созданию ковра.
Приморское шоссе, 364Д
Рестораны Dreamteam
Primavera — так звучит новое весеннее меню в ресторанах Алексея Бурова. Дальневосточный гребешок с фуа-гра – в Blackchops, окрошка с брискетом – в Smoke BBQ, осьминог на гриле с соусом гаспачо – в Self Edge Japanese, лингвини с морепродуктами – в Forno Bravo Centrale, креветки саганаки с фетой – в таверне Pame.
А еще у ребят есть «живое меню», которое пишут от руки каждый день. Привозят первые сладкие помидоры и сморчки, кукурузу и три вида спаржи, щедрые пучки зелени и артишоки, спелую клубнику и узбекские лимоны с рынков — все сезонные овощи, фрукты и ягоды уже у шефов на кухне.
ул. Рубинштейна, 11; набережная реки Фонтанки, 5/2; наб. реки Мойки, 3
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