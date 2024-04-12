Окрошка с брискетом, томатное желе и белорусская крамбамбуля: ресторанный дайджест

«Проект ПС»

Любимцы Петроградской стороны из бара «Проект ПС», наконец, обновили меню! В сезонных новинках ищите закуски: креветки и баклажаны в панировке на подушке из айсберга с лимонным соком, из горячего: Wet Burrito — чили кон карне с чеддером, сметанным соусом и пряным томатным сверху, и бургера теперь два вида! Среди десертов вернулся чуррос заварным лимонным кремом после коллаборации с Avgust Coffee.

А фалафель теперь в пшеничной лепешке с соусом из греческого йогурта, тахини и лимонного сока.

ул. Ленина, 28