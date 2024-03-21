30-ти килограммовый марлин и хот-дог с лангустинами: ресторанный дайджест

О том, что готовит нам гастрономический Петербург на неделе, начиная с этих выходных, рассказываем в традиционном дайджесте.
Aiki Terrasa
С 21 по 29 марта — пьем натуральное вино на крыше с видом на акваторию Невы: бар Utopist на неделю приезжает в петроградское бистро AIKI terrasa. Помимо легких сочных вин глу-глу будет и меню — один из лучших шницелей Петербурга, хот-дог с лангустинами, батат фри с соусом чипотле, картофель фри с трюфельным айоли и паштет с вишней на старт.
Аптекарская набережная, 18 с1
«Кабинет»
22 марта спикизи-бар «Кабинет» отмечает 8 лет! Команда устроит пышную вечеринку в стиле Moulin Rouge, пригласит французский поющий оркестр и откроет бар внутри бара «Парфюмер» только на один вечер. Тема дринков — весенние ароматы, заглавный коктейль так и называется — «Весенние ароматы», это джин, цветочный ликер, бузина, игристое с ароматом перечной мяты и эвкалипта.
Малая Садовая ул., 8
Muze Garden
23 марта в 15:00 встречаемся в Репино на открытом арт-бранче в загородном ресторане Muze Garden в Доме творчества композиторов. В программе: лекция (про сердце «русской Ривьеры» — Репино, или Куоккалу, как называли поселок финны), комплимент для всех гостей от шеф-повара Muze Garden.
Будем говорить про дачную и пляжную моду, обсудим пикантные летние рецепты от прислуги богатых и знаменитых, узнаем, как в этих местах отдыхали Ахматова, Горький, Ленин, Репин и Шаляпин.
Приморское шоссе, 471
Crevette
1000 человек накормят бесплатно! Случится это в культурном квартале «Брусницын» 24 марта в 14:00 в рамках шоу «Вася накормит». Специально для этой кампании рыбная компания «Наутилус» поймала на Шри-Ланке 30-ти килограммового марлина, и сейчас он летит в Петербург, чтобы шеф-блогер Василий Емельяненко вместе с шефом бистро Crevette Олегом Перфиловым его приготовили и угостили всех пришедших. Еще обещают гигантскую паэлью со 150-ю килограммами морепродуктов.
Требуется предварительная регистрация по ссылке.
Кожевенная линия, 30
Grill Station
Шеф-повар Даниил Данилов (работал в ресторане при винодельне Павла Швеца!) даст весенний ужин в Grill Station 28 марта. С крымского полуострова он привез с собой целый чемодан локал-фуда, из которого и будет готовить. Будет фермерский перепел с грибным кебабом, спелые томаты, созревшие на южном солнце, черноморские рапаны из морских глубин, мини-коктейль «Кизиловый сауэр» и лимонный пирог из крымских лимонов.
Московский пр., 139
Lou Lou
28 марта во французском ресторане на Крестовском острове пройдёт винный ужин: пять курсов блюд и сопровождение от сомелье Евгения Усачева, известного по проектам «Сквот Винная» (Москва), «Винный Шкаф» и Hamlet+Jacks, а сейчас амбассадора Wine Bank, поставщика вин из главных винодельческих регионов Франции, Австрии и США.
Тарталетке с печеным виноградом и пломбиром из козьего сыра, обожженному рибаю с понзу из древесных грибов и биф Веллингтону подыграют игристые вина из Венгрии, Франции и Германии.
Вязовая, 8
Hidden
4 апреля шеф и совладелец азиатского ресторана Mr.Bo Дмитрий Богачёв приедет в закрытое пространство Hidden (внутри Kuznyahouse). Будет шесть курсов (матча и юзу, батат с кокосовой сметаной и черной икрой, устричный гриб, кеббе с креветкой, кунг пао): острый Китай, пряная Индия, умами. Еде будут способствовать диджей-сет, игра теней и света.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Vokzal 1853
В самом большом фуд-молле пройдет премьера спектаклей, созданных совместно с «Театральным проектом 27» (коллаборация называется «Своё место» — лаборатория сайт-специфического театра для подростковой аудитории, когда режиссерам предлагается придумать постановку в нетеатральном пространстве).
- 27 марта: «Прощение/прощание» Александра Дягтярева
Документальный спектакль, в основу которого легли рассуждения подростков и их родителей о прощении, о прощании, о выборе, потере и приобретении.
- 27 и 28 марта: «Подвешенный в шинели» Варвары Сополевой
Душа Акакия Акакиевича Башмачкина нашла пристанище в немноголюдном уголке Варшавского вокзала, ныне «Vokzal 1853».
- 29 марта: «RJ» Ильдара Хуснуллина
Постдраматический спектакль-вечеринка. За основу взята знаменитая пьеса великого драматурга Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
набережная Обводного канала, 118С
«Мастерская Пара»
Видовая баня, побившая все рекорды по просмотрам в наших социальных сетях, 31 марта устраивает девичник (14:00-18:00) с игристым, завтраком, натуральной косметикой The Mag, а также коллективным и аромапарением.
Большой проспект ПС, 84
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