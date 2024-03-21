30-ти килограммовый марлин и хот-дог с лангустинами: ресторанный дайджест

Muze Garden

23 марта в 15:00 встречаемся в Репино на открытом арт-бранче в загородном ресторане Muze Garden в Доме творчества композиторов. В программе: лекция (про сердце «русской Ривьеры» — Репино, или Куоккалу, как называли поселок финны), комплимент для всех гостей от шеф-повара Muze Garden.

Будем говорить про дачную и пляжную моду, обсудим пикантные летние рецепты от прислуги богатых и знаменитых, узнаем, как в этих местах отдыхали Ахматова, Горький, Ленин, Репин и Шаляпин.

Приморское шоссе, 471