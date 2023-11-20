Осенний пейринг: с чем сочетать тыкву, белый трюфель или сладкий инжир – рассказывают сомелье Петербурга

Тыква

Самый большой оранжевый фрукт, да, с точки зрения ботаники, тыква является фруктом, к тому же, это важнейшая деталь сезонных меню и декора.

Михаил Карнаушенко, cомелье ресторанов DreamTeam

«К тыкве подойдут оранжевые или натуральные вина, спокойные и не слишком кислотные: Zest, Domaine de la Combe или Contact, Jean Abron. По регионам стоит присмотреться к Словении и Ардешу во Франции.»

В меню Blackchops: Irish Stew в тыкве

Дмитрий Кизеев, сомелье Probka в Петербурге

«Классика в сочетании: просекко или вина севера Италии, выдержанные в дубе. Если подойти новаторски, вина, выдержанные в стали. Сочные с севера Италии, например, красный сорт Неббиоло.»

В меню Probka: тыквенный суп и фирменные карамелле с тыквой