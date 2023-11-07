Брюква, тыква и гранат: как вести себя на рынках и с чем готовить сезонные продукты

Для меня самое любимое место для закупок — Калининская база (пр. Непокорённых, 63). Ее история тянется с 1930 года, когда основной деятельностью были хранение, переработка и реализация продуктов. Сейчас это огромное пространство на 15 Га, где можно найти абсолютно все: от дагестанского ягненка и турецких перцев до самых экзотических фруктов и овощей, да и еще за адекватные деньги. У нас там есть лавка, где для нас отбирается все самое свежее, а как только появляется что-то сезонное, нам тут же приходят бесплатные образцы на проработку.