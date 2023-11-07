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Брюква, тыква и гранат: как вести себя на рынках и с чем готовить сезонные продукты

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Как запечь гранат, что сделать с брюквой и какими специями сдобрить стейк из тыквы? Публикуем гид по сезонным продуктам и рыночные лайфхаки от шеф-повара отеля «Гельвеция» (ресторанов Cafe Claret и Marius) Александра Богданова.  

Лучший рынок Петербурга

Дарья Павлюкевич

Шеф Александр Богданов выбирает тыквы на Калининской базе

Дарья Павлюкевич

Для меня самое любимое место для закупок — Калининская база (пр. Непокорённых, 63). Ее история тянется с 1930 года, когда основной деятельностью были хранение, переработка и реализация продуктов. Сейчас это огромное пространство на 15 Га, где можно найти абсолютно все: от дагестанского ягненка и турецких перцев до самых экзотических фруктов и овощей, да и еще за адекватные деньги. У нас там есть лавка, где для нас отбирается все самое свежее, а как только появляется что-то сезонное, нам тут же приходят бесплатные образцы на проработку.

Лайфхаки

Дарья Павлюкевич

Прилавки на Кузнечном рынке

Дарья Павлюкевич
  • Цена на табличке не конечная, можно и нужно торговаться.
  • Скажите, что закупаетесь в свой ресторан, дадут продукты лучшего качества.
  • Не берите товар с полок. Обычно сверху лежит все то, что скоро испортится, а самое прекрасное и свежее у них в закромах. Просите оттуда! 
  • Заходите глубже в торговые ряды. Сравнивайте цены и то, как с вами общаются.
  • Когда вам собирают продукты, просите сделать это на ваших глазах, ни в коем случае не за прилавком. Вы всегда должны видеть то , что вам упаковывают.
  • Обратите внимание на весы и на то, что с ними не мухлюют. 
  • Найдите «своего» продавца и лавку. Чем дольше вы к нему ходите, тем лучше будет отношение к вам.

Что брать осенью?

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

Гранат. Основные правила

  • Плод не должен быть идеальным по форме. Немного сплющенные стороны, угловатость — это хорошо.
  • Размер имеет значение! Чем больше гранат, тем он скорее всего будет более спелый, чем его маленький сосед.
  • Вес: нужно чтобы он был тяжелее, чем выглядит. Это означает, что зерна налиты соком.
  • Никаких черных точек и трещин.
  • Гранат должен быть не только большим, но и твердым. Мягкий скорее всего будет испорченным.
  • Постучав по нему, вы должны услышать звонкий звук — это признак того, что плод спелый и сочный.
  • Сочетается со свежим луком, апельсином, мясом, птицей, тыквой. Является лучшим дополнением к холодным салатам с крупами (кускус, булгур)
  • Как готовить? Запечь гранат, разрезав его на 4 части, с коричневым сахаром и орехами, корицей и кусочком сливочного масла. Это бомба!
Дарья Павлюкевич

Тыква. Основные правила

  • Плод не должен быть больше 5-6 кг. Чем он больше, тем менее яркий и сладкий
  • Плодоножка должна быть длинная. Чем короче, тем меньше срок ее хранения.
  • Кожура должна тать плотная. Нажмите на нее , вмятин не должно оставаться.
  • Оцените однотонность окраса. Не должно быть никаких пятен или почернений. Цвет должен быть идеальным по всей поверхности. Мелкие трещины не означают, что тыква плохая, они появляются за счет ее роста.
  • Сочетается с медом, сливками, мясом, птицей, красной или плотной рыбой, любыми орехами , шоколадом, карамелью. Невероятный продукт с точки зрения пэйринга!
  • Сделайте мусс с белым шоколадом и орехами или просто обжарьте стейком с корицей, бадьяном и анисом на сливочном масле и подавайте к запеченной красной рыбе. Отрыв головы!
Дарья Павлюкевич

Инжир. Основные правила

  • Самое главное — это твердость. По центру инжир должен быть средней плотности, тогда он будет достаточно сладким и  долго храниться. Но если вы все же решили съесть его сразу, то берите мягкий и наслаждайтесь.
  • Никогда не покупайте белый инжир, если он открылся (черный имеет право немного приоткрыться).
  • Самое крутое сочетание — с сыром и вином, в идеале терпким красным. И все это у камина, под хороший фильм и где-нибудь в лесу…
  • Можно использовать как свежий, так и сушеный. Это идеальное дополнение к соусу в блюдах из птицы или диетического мяса (например, кролика). 
Shutterstock: EthelJay
Дарья Павлюкевич

Брюква. Основные правила

  • Нужно брать «малышей», это самые нежные плоды.
  • Обязательно нужен обращать внимание на кол-во корешков, чем меньше тем лучше.
  • Идеально сочетается с мясом, птицей, яркими специями, сливочным маслом и молоком.
  • Что приготовить? Плов из брюквы с ягненком и инжиром, суп, пюре или брюкву фри с чесночным соусом.
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