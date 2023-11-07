Брюква, тыква и гранат: как вести себя на рынках и с чем готовить сезонные продукты

Как запечь гранат, что сделать с брюквой и какими специями сдобрить стейк из тыквы? Публикуем гид по сезонным продуктам и рыночные лайфхаки от шеф-повара отеля «Гельвеция» (ресторанов Cafe Claret и Marius) Александра Богданова.
Лучший рынок Петербурга
Для меня самое любимое место для закупок — Калининская база (пр. Непокорённых, 63). Ее история тянется с 1930 года, когда основной деятельностью были хранение, переработка и реализация продуктов. Сейчас это огромное пространство на 15 Га, где можно найти абсолютно все: от дагестанского ягненка и турецких перцев до самых экзотических фруктов и овощей, да и еще за адекватные деньги. У нас там есть лавка, где для нас отбирается все самое свежее, а как только появляется что-то сезонное, нам тут же приходят бесплатные образцы на проработку.
Лайфхаки
- Цена на табличке не конечная, можно и нужно торговаться.
- Скажите, что закупаетесь в свой ресторан, дадут продукты лучшего качества.
- Не берите товар с полок. Обычно сверху лежит все то, что скоро испортится, а самое прекрасное и свежее у них в закромах. Просите оттуда!
- Заходите глубже в торговые ряды. Сравнивайте цены и то, как с вами общаются.
- Когда вам собирают продукты, просите сделать это на ваших глазах, ни в коем случае не за прилавком. Вы всегда должны видеть то , что вам упаковывают.
- Обратите внимание на весы и на то, что с ними не мухлюют.
- Найдите «своего» продавца и лавку. Чем дольше вы к нему ходите, тем лучше будет отношение к вам.
Что брать осенью?
Гранат. Основные правила
- Плод не должен быть идеальным по форме. Немного сплющенные стороны, угловатость — это хорошо.
- Размер имеет значение! Чем больше гранат, тем он скорее всего будет более спелый, чем его маленький сосед.
- Вес: нужно чтобы он был тяжелее, чем выглядит. Это означает, что зерна налиты соком.
- Никаких черных точек и трещин.
- Гранат должен быть не только большим, но и твердым. Мягкий скорее всего будет испорченным.
- Постучав по нему, вы должны услышать звонкий звук — это признак того, что плод спелый и сочный.
- Сочетается со свежим луком, апельсином, мясом, птицей, тыквой. Является лучшим дополнением к холодным салатам с крупами (кускус, булгур)
- Как готовить? Запечь гранат, разрезав его на 4 части, с коричневым сахаром и орехами, корицей и кусочком сливочного масла. Это бомба!
Тыква. Основные правила
- Плод не должен быть больше 5-6 кг. Чем он больше, тем менее яркий и сладкий
- Плодоножка должна быть длинная. Чем короче, тем меньше срок ее хранения.
- Кожура должна тать плотная. Нажмите на нее , вмятин не должно оставаться.
- Оцените однотонность окраса. Не должно быть никаких пятен или почернений. Цвет должен быть идеальным по всей поверхности. Мелкие трещины не означают, что тыква плохая, они появляются за счет ее роста.
- Сочетается с медом, сливками, мясом, птицей, красной или плотной рыбой, любыми орехами , шоколадом, карамелью. Невероятный продукт с точки зрения пэйринга!
- Сделайте мусс с белым шоколадом и орехами или просто обжарьте стейком с корицей, бадьяном и анисом на сливочном масле и подавайте к запеченной красной рыбе. Отрыв головы!
Инжир. Основные правила
- Самое главное — это твердость. По центру инжир должен быть средней плотности, тогда он будет достаточно сладким и долго храниться. Но если вы все же решили съесть его сразу, то берите мягкий и наслаждайтесь.
- Никогда не покупайте белый инжир, если он открылся (черный имеет право немного приоткрыться).
- Самое крутое сочетание — с сыром и вином, в идеале терпким красным. И все это у камина, под хороший фильм и где-нибудь в лесу…
- Можно использовать как свежий, так и сушеный. Это идеальное дополнение к соусу в блюдах из птицы или диетического мяса (например, кролика).
Брюква. Основные правила
- Нужно брать «малышей», это самые нежные плоды.
- Обязательно нужен обращать внимание на кол-во корешков, чем меньше тем лучше.
- Идеально сочетается с мясом, птицей, яркими специями, сливочным маслом и молоком.
- Что приготовить? Плов из брюквы с ягненком и инжиром, суп, пюре или брюкву фри с чесночным соусом.
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