Бренд «Мясники» наградил победителя в номинации «Лучший мясной тартар» премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

В этом году «Собака.ru» ввела новую номинацию премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Новичка — «Лучший мясной тартар» — поддержал бренд «Мясники» компании «Меридиан».
Из четырех финалистов фуди выбрали лучшего из лучших — тартар со сладким луком в Meat_coin. Победителя на церемонии наградила директор по маркетингу и развитию компании «Меридиан» Елена Кузнецова.
Кроме фирменной тарелки, Елена вручила представителю ресторана — Дмитрию Романскому, сертификат на заказ мяса и других продуктов, а также фирменные шопперы с мерчем. «Меридиан» уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Шведский бренд бытовой техники ASKO
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