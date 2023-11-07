Бренд «Мясники» наградил победителя в номинации «Лучший мясной тартар» премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

Кроме фирменной тарелки, Елена вручила представителю ресторана — Дмитрию Романскому, сертификат на заказ мяса и других продуктов, а также фирменные шопперы с мерчем. «Меридиан» уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны.