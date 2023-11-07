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Что Где Есть

Бренд «Мясники» наградил победителя в номинации «Лучший мясной тартар» премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

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В этом году «Собака.ru» ввела новую номинацию премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Новичка — «Лучший мясной тартар» — поддержал бренд «Мясники» компании «Меридиан».

Елизавета Медунецкая

Из четырех финалистов фуди выбрали лучшего из лучших — тартар со сладким луком в Meat_coin. Победителя на церемонии наградила директор по маркетингу и развитию компании «Меридиан» Елена Кузнецова.

Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая

Кроме фирменной тарелки, Елена вручила представителю ресторана — Дмитрию Романскому, сертификат на заказ мяса и других продуктов, а также фирменные шопперы с мерчем. «Меридиан» уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны.

 

Как прошла церемония награждения «Что где есть в Петербурге» — 2023

 

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP

Шведский бренд бытовой техники ASKO

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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