Якутский муксун, карачаевский ягненок, мурманский гребешок и татарская утка: в BoBo новый сет XI Signature

Первая закуска: слегка подсоленный якутский муксун со свекольной ботвой, которую заготовили летом и замариновали с черносмородиновым листом. Полупрозрачный вкус и цветовой минимализм.

Следом: гребешок с облепихой и устричным листом – «звучания» стало больше, а контраст более заметный, море vs ягоды и фрукты. Мурманский гребешок сочетают с южной дыней, облепиховым гелем и заправкой с цитрусом юдзу. Больше слоев вкуса добавляет устричный лист, морской виноград и креветочное масло, а также соль из гребешка, которую готовят в ресторане.

Последняя закуска: вяленая (близко к хамону) татарская утка с карпаччо из инжира и белых грибов, соусом из грибов и ванили и украшением из грибной муки в виде пера. Вам становится теплее и уютнее. Антракт!