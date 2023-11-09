Карельская рыба, сырная паста и розовый фламинго: рестораны Петербурга и области, куда ходить с детьми

Ирина Манчук, совладелица и сомелье Charlie

«Нашему шестилетнему, как мы его называем, Безумному Максу очень нравится Mouse House, и я тоже его однозначно рекомендую. Это семейный клуб с огромным количеством аттракционов, игровых автоматов, своим планетарием и прочими развлечениями с батутами и лабиринтами. А еще у них хорошая кухня и неплохая винная карта с достойными образцами.

Мои дети достаточно специфичный народ, они немного избалованы нашым гастрономическим воспитанием. Старший любит поесть в Chang на Московском, а младший — пиццей Антонио в Marso Polo.»

Александр Пименов, идеолог и шеф-повар Animals

«Всегда очень красиво и приятно проводить время в We Lodge: чистый воздух, вкусная еда, тишина, лес, есть где гулять. Еще мы с семьей часто ездим Ладожские шхеры, всегда там у местных берем карельскую рыбу и едим ее либо на острове, куда забрались, либо уже готовим ее в Петербурге, если купили по пути домой. Моя дочь Фанечка очень люблю форель горячего копчения!»