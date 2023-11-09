Карельская рыба, сырная паста и розовый фламинго: рестораны Петербурга и области, куда ходить с детьми

В каком ресторане есть зеленая лужайка с черепахами и где искать лучшую сырную пасту или пиццу? «Cобака.ru» спросила у блогера-миллионика Виктории Портфолио, а также сомелье Ирины Манчук и шеф-поваров Никиты Сечина (Uva) и Александра Пименова (Animals), куда они водят своих чад.
Рекомендации фуди
Виктория Портфолио, блогер (самый профессиональный инфлюенсер Петербурга!):
«Годы идут, а неизменным и самым желанным рестораном для моих детей остается Ginza на Аптекарском, особенно в летнее время. У них невероятная зеленая лужайка на свежем воздухе. Там пруд с рыбками, по траве ползают черепахи и много других разных животных. Возможность взаимодействия с ними очень привлекает. В отдельном восторге малыши, которые обожают их искать и кормить. Еще мы любим выезжать за город на побережье Финского залива в «Наша Dacha», там тоже есть эта история с зоопарком — зверушек можно кормить по специальному сет-меню.
Что касается еды, то Злата и Мирослава отдают предпочтение, конечно, пасте. Жесткий отбор среди многих заведений города прошли все рестораны Italy».
Карельская рыба, сырная паста и розовый фламинго: что и где едят дети шефов
Пицца в Mouse House
Ирина Манчук, совладелица и сомелье Charlie
«Нашему шестилетнему, как мы его называем, Безумному Максу очень нравится Mouse House, и я тоже его однозначно рекомендую. Это семейный клуб с огромным количеством аттракционов, игровых автоматов, своим планетарием и прочими развлечениями с батутами и лабиринтами. А еще у них хорошая кухня и неплохая винная карта с достойными образцами.
Мои дети достаточно специфичный народ, они немного избалованы нашым гастрономическим воспитанием. Старший любит поесть в Chang на Московском, а младший — пиццей Антонио в Marso Polo.»
Александр Пименов, идеолог и шеф-повар Animals
«Всегда очень красиво и приятно проводить время в We Lodge: чистый воздух, вкусная еда, тишина, лес, есть где гулять. Еще мы с семьей часто ездим Ладожские шхеры, всегда там у местных берем карельскую рыбу и едим ее либо на острове, куда забрались, либо уже готовим ее в Петербурге, если купили по пути домой. Моя дочь Фанечка очень люблю форель горячего копчения!»
Никита Сечин, шеф-повар Uva
«Нашей семье нравится ресторан «В чаще». Отличные детские мастер-классы, большое пространство, могут сами организовать прекрасный праздник. На самой территории «Охта-Парка» целый зоопарк: кролики, лебеди и даже розовые фламинго, а также классная детская площадка.
Ещё очень любим ресторан «Юность» на Савушкина. Понятное и вкусное меню, в том числе детское, есть и пельмешки, и котлеты на пару, и пицца. Достаточно функциональная игровая комната с няней, много разных кукол, качели. А еще мы регулярно ходим в «Теремок» — такая простая домашняя еда, дети обожают блинчики со сгущёнкой.
А мой старший сын часто приезжает ко мне в Uva. Говорит, что он его любимый. Ест сырную пасту, пиццу с мортаделлой и банановое мороженое с шоколадом. Регулярно участвует в мастер-классах по воскресеньям, играет в настольные игры, либо просто смотрит мультики на больших креслах».
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