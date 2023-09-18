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Что Где Есть

Как «Собака.ru» следит за честностью голосования «Что где есть в Петербурге» — 2023

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Номинантам премии «Что где есть в Петербурге» — 2023, озабоченным резким отрывом одного участника номинации относительно других, не стоит волноваться. «Собака.ru» имеет все инструменты для проведения честного голосования.

Техническая служба сайта Sobaka.ru проверяет результаты и видит всю подозрительную активность на странице. После окончания голосования 19 октября все накрученные — увеличенные автоматически или коммерческими способами — голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от недобросовестной конкуренции!

Напоминаем, что одного победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет премии.

Подробнее о том, как проходит голосование ресторанной премии читайте по ссылке.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Партнер премии АО «Альфа-Банк»

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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