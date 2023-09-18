С пятью видами капусты, темпе или апельсином: 7 лучших зеленых салатов в Петербурге

С авокадо в «Дети на кухне»

В семейных ресторанах в «Севкабель Порту» и на Московском рынке, где, кажется, должны быть только пицца и сладкое, горячо приветствуем даже сам факт наличия большого зеленого салата: без них теперь никуда. Шеф Павел Иванов для пущей добрости заправляет его азиатским дрессингом и кладет хрустящую брокколи.

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