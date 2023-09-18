С пятью видами капусты, темпе или апельсином: 7 лучших зеленых салатов в Петербурге

Почти ни один ресторан не открывается без signature зеленого салата! Рассказываем о лучших экземплярах в заведениях города в рамках нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 и призываем голосовать за любимых номинантов!
Из меню Just For You в Rotonda Lounge в Astoria
Вынести здесь в название салата строчку из меню не представляется возможным: там перечислено 13 ингредиентов от авокадо и свеклы до апельсина, изюма и сушеной клюквы. Healthy-рацион в отеле «Астория» делают с партнером Just For You, производителями сбалансированного питания: пятизвездочная забота о ЗОЖ-никах.
Большая Морская ул., 39
Со спелыми томатами и авокадо в Joli
Меню ресторана italy & co. создавал почетный амбассадор овощей — бренд-шеф Глен Баллис. Его здешний зеленый салат мы любим за принцип less is more: листья от шпината до щавеля, классическая заправка винегрет, авокадо, а огурец с помидором — просто напополам: хочешь — ешь так или нарезай сам слайсами или кубиками по душе.
ул. Восстания, 45
С авокадо и четырьмя видами зелени в Noto
Сейчас почти ни один ресторан не открывается без signature зеленого салата, и для поваров это настоящий вызов. Шеф свежего Noto Павел Скворцов сделал ставку на заправку: четыре вида зелени и авокадо с гриля здорово аранжирует сладко-пряный дрессинг из кленового сиропа, оливкового масла, лимонного сока, чили и чеснока.
наб. Адмирала Лазарева, 22
С пятью видами капусты в Veter
Кейл, романеско, белая, красная, цветная — у столичной троицы шефа Чистякова, ресторатора Пинского и медиадивы Собчак зеленый салат (в Москве они давно уже маст) бьет внутривидовые рекорды. Ромейн, оливковое и кунжутное масло с кориандром сопровождает семейство крестоцветных, вид на Эрмитаж — вашу ЗОЖ-аскезу.
Мытнинская наб., 6
С авокадо в «Дети на кухне»
В семейных ресторанах в «Севкабель Порту» и на Московском рынке, где, кажется, должны быть только пицца и сладкое, горячо приветствуем даже сам факт наличия большого зеленого салата: без них теперь никуда. Шеф Павел Иванов для пущей добрости заправляет его азиатским дрессингом и кладет хрустящую брокколи.
Кожевенная Линия, 40; ул. Решетникова, 12
С маслинами, сырами и семечками в «Пенатах на Гороховой»
В скромном вегги-кафе, созданном из любви к художнику Репину и его жене-вегетарианке Наталье Нордман-Северовой, зеленый салат мы ценим за многофигурность композиции. Тут авокадо, болгарский перец, маслины, оливки, сладкий лук, творожный сыр, жареные тыквенные семечки — ну просто «Юбилейное заседание госсовета» на тарелке.
ул. Гороховая, 32
С грейпфрутом, авокадо и темпе в «Хороших людях романтики»
Пока в модных ресторанах свой подход к жанру зеленого салата многие еще ищут, в высотном ресторане вегетарианского комьюнити его нашли, и он в функциональности. Подушку из зелени с авокадо ради свежести и красок расцвечивают грейпфрутом, для сытости и плотности добавляют подкопченный суперфуд темпе.
бул. Вилькицкий, 4 стр.1
«Собака.ru»
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Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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