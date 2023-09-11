«Собака.ru» выпустила гид «Что где есть в Петербурге» — 2023

Все номинанты премии 2023 уже признаны лучшими в ресторанной индустрии по мнению редакции «Cобака.ru». А вот кто станет абсолютным лидером — решат читатели и едоки со стажем. Сейчас мы проводим онлайн-голосование (которое продлится до 18 октября) — оно поможет определить тройки финалистов в каждой номинации, затем очередь фуди, которые и назовут победителя. Все подробности о премии можно узнать здесь, а отдать голос за своего фаворита на специальной странице премии.