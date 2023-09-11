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Что Где Есть

«Собака.ru» выпустила гид «Что где есть в Петербурге» — 2023

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Редакция «Cобака.ru» выпустила бесплатный гид с лучшими ресторанами, поварами и блюдами Петербурга за 2023 год. Так мы хотим еще ближе познакомить вас со всеми номинантами премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Издание можно найти в ресторанах, которые участвуют в голосовании. Также вы можете скачать путеводитель по ссылке.

Все номинанты премии 2023 уже признаны лучшими в ресторанной индустрии по мнению редакции «Cобака.ru». А вот кто станет абсолютным лидером — решат читатели и едоки со стажем. Сейчас мы проводим онлайн-голосование (которое продлится до 18 октября) — оно поможет определить тройки финалистов в каждой номинации, затем очередь фуди, которые и назовут победителя. Все подробности о премии можно узнать здесь, а отдать голос за своего фаворита на специальной странице премии

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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