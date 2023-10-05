Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2023: в этом году «Собака.ru» ввела номинацию «Лучший мясной тартар» при поддержке бренда «Мясники»

Бренду «Мясники» всего три года, но уже впечатляющий пул клиентов. Все благодаря внушительному бэкграунду и экспертизе его основателей и команды компании «Меридиан». Она уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны.

Животные, выращенные в экологически чистых регионах России, отбираются специально для бренда по принципу breed selection (отдельная порода — отдельная линейка мяса). Разделка по стандартам NAMP происходит на проверенных площадках в Ижевске и Татарстане. Отличает «Меридиан» философия — компания не просто поставляет продукты, а создает готовые решения: проработки и мастер-классы.