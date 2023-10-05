Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2023: в этом году «Собака.ru» ввела номинацию «Лучший мясной тартар» при поддержке бренда «Мясники»

Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 уже стартовала. В этом году у нас шестнадцать номинаций, среди которых «Лучший мясной тартар». Тройку финалистов выберут наши читатели из десяти ресторанов, а победителя определят фуди. Номинацию решил поддержать бренд «Мясники», который знает о мясе все (и даже больше!).
Бренду «Мясники» всего три года, но уже впечатляющий пул клиентов. Все благодаря внушительному бэкграунду и экспертизе его основателей и команды компании «Меридиан». Она уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны.
Животные, выращенные в экологически чистых регионах России, отбираются специально для бренда по принципу breed selection (отдельная порода — отдельная линейка мяса). Разделка по стандартам NAMP происходит на проверенных площадках в Ижевске и Татарстане. Отличает «Меридиан» философия — компания не просто поставляет продукты, а создает готовые решения: проработки и мастер-классы.
Среди номинантов «Лучшего мясного тартара» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023:
Тосканский тартар из Beefzavod
Тартар с черным трюфелем из Bist
Тартар с хрустящими гренками из Chuck
Тартар с зеленым яблоком из Forest Hill
Тартар из говядины с начос из Juan Cantina Espanola
Тартар со сладким луком из Meat_coin
Тартар в двух стилях из Probka
Тартар в сливочном соусе из Salone pasta&bar
Тартар с картофелем фри и айоли из Saro
Тартар с пармезаном из «Тартарбар»
- Тосканский тартар из Beefzavod
- Тартар с черным трюфелем из Bist
- Тартар с хрустящими гренками из Chuck
- Тартар с зеленым яблоком из Forest Hill
- Тартар из говядины с начос из Juan Cantina Espanola
- Тартар со сладким луком из Meat_coin
- Тартар в двух стилях из Probka
- Тартар из говядины со сливочным соусом из Salone pasta&bar
- Тартар с картофелем фри и айоли из Saro
- Тартар с пармезаном из «Тартарбар»
Напоминаем, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата. Все, что нужно знать о премии, мы рассказывали здесь.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Комментарии (0)