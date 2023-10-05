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Что Где Есть

Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2023: в этом году «Собака.ru» ввела номинацию «Лучший мясной тартар» при поддержке бренда «Мясники»

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Премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 уже стартовала. В этом году у нас шестнадцать номинаций, среди которых «Лучший мясной тартар». Тройку финалистов выберут наши читатели из десяти ресторанов, а победителя определят фуди. Номинацию решил поддержать бренд «Мясники», который знает о мясе все (и даже больше!).

Бренду «Мясники» всего три года, но уже впечатляющий пул клиентов. Все благодаря внушительному бэкграунду и экспертизе его основателей и команды компании «Меридиан». Она уже восемнадцать лет поставляет продукты со всего мира, в том числе мраморную говядину, в лучшие заведения страны. 

Животные, выращенные в экологически чистых регионах России, отбираются специально для бренда по принципу breed selection (отдельная порода — отдельная линейка мяса). Разделка по стандартам NAMP происходит на проверенных площадках в Ижевске и Татарстане. Отличает «Меридиан» философия — компания не просто поставляет продукты, а создает готовые решения: проработки и мастер-классы.

Среди номинантов «Лучшего мясного тартара» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023:

архивы пресс-служб

Тосканский тартар из Beefzavod

архивы пресс-служб

Тартар с черным трюфелем из Bist

архивы пресс-служб

Тартар с хрустящими гренками из Chuck

архивы пресс-служб

Тартар с зеленым яблоком из Forest Hill

архивы пресс-служб

Тартар из говядины с начос из Juan Cantina Espanola

архивы пресс-служб

Тартар со сладким луком из Meat_coin

архивы пресс-служб

Тартар в двух стилях из Probka

архивы пресс-служб

Тартар в сливочном соусе из Salone pasta&bar

архивы пресс-служб

Тартар с картофелем фри и айоли из Saro

архивы пресс-служб

Тартар с пармезаном из «Тартарбар»

Напоминаем, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата. Все, что нужно знать о премии, мы рассказывали здесь.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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