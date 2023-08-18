Фестиваль Казанской улицы и винный салон на заводе Степана Разина: ресторанный дайджест

Отправиться слушать джазовый концерт в «Футуре» и остаться на вечеринку с грилем или пойти на театрализованный ужин «Один летний день» в отеле Wawelberg? Читайте нашу традиционную подборку и решайте, что делать на выходных!
Театрализованный ужин «Один летний день» в Wawelberg
18, 19 и 20 августа (в 16 и 20 часов) отель Wawelberg дает настоящие театральные постановки. Пространство превратят в дачу — по пьесам Чехова, советским фильмам и детским воспоминаниям. К декорациям, аудио и визуальным эффектам полагается ужин из шести эпизодов: тарталетка из семян льна, зелень, тартар из цукини и роса с лимонным привкусом; овощи и садовые ягоды с томатной водой и свежий огурец; печеный в сене картофель с икрой, сметаной и укропом; подкопченная спинка форели; сорбет из диких трав и лимонад из петрушки.
Невский проспект, 7-9
Sunday Hibachi Orchestra от Saro и Utopist
В это воскресенье команда ресторана Saro едет на бранч в Utopist. Ребята привезли из последней поездки в Европу традиционный японский гриль хибачи, на котором Мария Дементьева будет готовить спешл-меню. Обе стороны составят подборку из своих любимых вин: без шампани не обойдется! Озвучит все это летними хаус-ритмами диджей и совладелец винилового магазина washing machine Евгений Jax.
Ковенский пер., 14
Джазовый концерт и вечеринка с грилем в «Футуре»
В пятницу, 18 августа, традиционно собираемся в баре на джазовом лайв-концерте. Будем слушать кубинский джаз в исполнении афро-кубинского оркестра Changito и его бессменного лидера, музыканта и директора сальса-школы Salsa+ Бориса Эча. Старт сразу после диджейских сетов — в 21.00.
В субботу дегустируем вина с Евгением Шамовым, а в воскресенье, 20 августа, идем на латиноамериканскую вечеринку во дворе. Будут лангусты на гриле с дрессингом из соленых лимонов, чизбургер с раклетом и тост с цветными томатами.
наб. Pеки Карповки, 5
Made in China 6 лет
19 августа ресторану Made in China исполнится 6 лет! В программе: меню от возглавивших команду шеф-повара Максима Колпащикова (ex-Fahrenheit, Москва) и шеф-бармена Дмитрия Сараева (ex-Leveldva, Москва) и диджей-сет. Пробуем угорь на слоеном картофеле, тако с уткой, свиные ребра кимчи и осьминога с томатами.
Б. Морская, 35
Фестиваль Казанской улицы
19 и 20 августа пройдет фестиваль, объединяющий кафе, рестораны, бистро и бары от Невского проспекта до Фонарного переулка. Резиденты представят особую программу: концерты, дегустации, лекции и подарки. Всех участников смотрите здесь: https://t.me/thewagonoflife.
Программа:
- Коворкинг KAZANSKAYA PAGE (Казанская, 3)
13:00 — лекция «Дореволюционная кооперация: как петербуржцы обеспечивали профессиональные объединения и взаимопомощь» от Артема Пигарева, историка и сооснователя журнала «Петрополь».
- Бистро-бар MIO (Казанская, 3)
Большой чан традиционного ризотто с грибами от бренд-шеф Франческо Барбато после 18:00.
Угощение прохожих коктейлем Limoncello Spritz.
- Кафе Gills (Казанская, 8-10)
Сет из трех самых популярных блюд и три новых натуральных вина к ним.
Вино в подарок всем гостям.
- Кабак «Вчера и навсегда» (Казанская, 11)
15:00 — экскурсия по всей Казанской улице от Игоря Кузьмичева, историка и автора краеведческого телеграм-канала «ЗДЕСЬ БЫЛ МАЙК», презентация аудиоэскурсии.
Казанская улица
Новое меню в Ultramen
Отправляемся на дегустацию новых блюд в азиатском кафе от #perfectbarsteam. Пробуем сомаек (появился целый раздел с коктейлями из пива и соджу), сэндвич с чеддером, огурцами кимчи и рваной говядиной, поке с гребешком или креветками, «облачная» капуста и жареный ролл с рисом.
набережная реки Фонтанки, 59
Винный салон Vinofeel на заводе Степана Разина
Салон устраивают в индустриальном дворе (где AF Brew на Курляндской) 19 августа с 19:00. Будут блюда на огне от шефа, закуски, много вина, диджеи и маршмеллоу в лаунж-зоне с елями.
ул. Степана Разина, 9
День рождения ресторана Meat_Coin в Комарово
26 августа в 20:00 на берегу Финского залива под приветственный бокал просекко встречаем музыкальную группу Triangle Sun, а затем пляшем по диджейские ритмы. Вечер завершится праздничным тортом и фейерверком. Для детей предусмотрена программа с анимацией.
Приморское шоссе, 466
Годовщина ресторана «Сон»
25 августа «Сон» празднует первый день рождения. С 18:00 будет живая музыка, а с 21:00 за дело возьмутся диджеи. Свечи на праздничном торте будем задувать все вместе. Достанется всем!
Кирпичный переулок, 8
Джин из Нижнего (бар «Медные Трубы»)
Иван Мамутов — бартендер из «Медных Труб» (Нижний Новгород), дистиллер, эрудит и создатель первого джина на нижегородских ботаникалах – 24 августа приезжает в ресторан Futurist Алексея Алексеева. С собой везет три напитка: джин-тоник с клубникой и томатами черри, микс фермерского меда и душистой настойкой прополиса, а на дижестив — красный сладкий вермут, сок калины и вино.
Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)
Дикий ужин пройдёт в Forest Hill
Последний летний ужин серии пройдет 25 августа. Обещают живописную секретную локацию, местные сезонные продукты и 6 курсов (абсолютно новых!) бренд–шефа Филиппа Ваганова. Сбор гостей в 18:30.
Людмилы Кедриной, 2
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