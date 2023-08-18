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Что Где Есть

Фестиваль Казанской улицы и винный салон на заводе Степана Разина: ресторанный дайджест

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Отправиться слушать джазовый концерт в «Футуре» и остаться на вечеринку с грилем или пойти на театрализованный ужин «Один летний день» в отеле Wawelberg? Читайте нашу традиционную подборку и решайте, что делать на выходных!

Предоставлено пресс-службой заведения

Театрализованный ужин «Один летний день» в Wawelberg

18, 19 и 20 августа (в 16 и 20 часов) отель Wawelberg дает настоящие театральные постановки. Пространство превратят в дачу — по пьесам Чехова, советским фильмам и детским воспоминаниям. К декорациям, аудио и визуальным эффектам полагается ужин из шести эпизодов: тарталетка из семян льна, зелень, тартар из цукини и роса с лимонным привкусом; овощи и садовые ягоды с томатной водой и свежий огурец; печеный в сене картофель с икрой, сметаной и укропом; подкопченная спинка форели; сорбет из диких трав и лимонад из петрушки.

Невский проспект, 7-9

Предоставлено пресс-службой заведения

Sunday Hibachi Orchestra от Saro и Utopist

В это воскресенье команда ресторана Saro едет на бранч в Utopist. Ребята привезли из последней поездки в Европу традиционный японский гриль хибачи, на котором Мария Дементьева будет готовить спешл-меню. Обе стороны составят подборку из своих любимых вин: без шампани не обойдется! Озвучит все это летними хаус-ритмами диджей и совладелец винилового магазина washing machine Евгений Jax.

Ковенский пер., 14

Предоставлено пресс-службой заведения

Джазовый концерт и вечеринка с грилем в «Футуре»

В пятницу, 18 августа, традиционно собираемся в баре на джазовом лайв-концерте. Будем слушать кубинский джаз в исполнении афро-кубинского оркестра Changito и его бессменного лидера, музыканта и директора сальса-школы Salsa+ Бориса Эча. Старт сразу после диджейских сетов — в 21.00.

В субботу дегустируем вина с Евгением Шамовым, а в воскресенье, 20 августа, идем на латиноамериканскую вечеринку во дворе. Будут лангусты на гриле с дрессингом из соленых лимонов, чизбургер с раклетом и тост с цветными томатами.

наб. Pеки Карповки, 5

Предоставлено пресс-службой заведения

Made in China 6 лет

19 августа ресторану Made in China исполнится 6 лет! В программе: меню от возглавивших команду шеф-повара Максима Колпащикова (ex-Fahrenheit, Москва) и шеф-бармена Дмитрия Сараева (ex-Leveldva, Москва) и диджей-сет. Пробуем угорь на слоеном картофеле, тако с уткой, свиные ребра кимчи и осьминога с томатами.

Б. Морская, 35

Предоставлено пресс-службой заведения

Фестиваль Казанской улицы

19 и 20 августа пройдет фестиваль, объединяющий кафе, рестораны, бистро и бары от Невского проспекта до Фонарного переулка. Резиденты представят особую программу: концерты, дегустации, лекции и подарки. Всех участников смотрите здесь: https://t.me/thewagonoflife

Программа:

  • Коворкинг KAZANSKAYA PAGE (Казанская, 3)

13:00 — лекция «Дореволюционная кооперация: как петербуржцы обеспечивали профессиональные объединения и взаимопомощь» от Артема Пигарева, историка и сооснователя журнала «Петрополь».

  • Бистро-бар MIO (Казанская, 3)

Большой чан традиционного ризотто с грибами от бренд-шеф Франческо Барбато после 18:00.

Угощение прохожих коктейлем Limoncello Spritz.

  • Кафе Gills (Казанская, 8-10)

Сет из трех самых популярных блюд и три новых натуральных вина к ним.

Вино в подарок всем гостям.

  • Кабак «Вчера и навсегда» (Казанская, 11)

15:00 — экскурсия по всей Казанской улице от Игоря Кузьмичева, историка и автора краеведческого телеграм-канала «ЗДЕСЬ БЫЛ МАЙК», презентация аудиоэскурсии.

Казанская улица

Предоставлено пресс-службой заведения

Новое меню в Ultramen

Отправляемся на дегустацию новых блюд в азиатском кафе от #perfectbarsteam. Пробуем сомаек (появился целый раздел с коктейлями из пива и соджу), сэндвич с чеддером, огурцами кимчи и рваной говядиной, поке с гребешком или креветками, «облачная» капуста и жареный ролл с рисом. 

набережная реки Фонтанки, 59

Предоставлено пресс-службой заведения

Винный салон Vinofeel на заводе Степана Разина

Салон устраивают в индустриальном дворе (где AF Brew на Курляндской) 19 августа с 19:00. Будут блюда на огне от шефа, закуски, много вина, диджеи и маршмеллоу в лаунж-зоне с елями. 

ул. Степана Разина, 9

Предоставлено пресс-службой заведения

День рождения ресторана Meat_Coin в Комарово

26 августа в 20:00 на берегу Финского залива под приветственный бокал просекко встречаем музыкальную группу Triangle Sun, а затем пляшем по диджейские ритмы. Вечер завершится праздничным тортом и фейерверком. Для детей предусмотрена программа с анимацией.

Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой заведения

Годовщина ресторана «Сон»

25 августа «Сон» празднует первый день рождения. С 18:00 будет живая музыка, а с 21:00 за дело возьмутся диджеи. Свечи на праздничном торте будем задувать все вместе. Достанется всем!

Кирпичный переулок, 8

Предоставлено пресс-службой заведения

Джин из Нижнего (бар «Медные Трубы»)

Иван Мамутов — бартендер из «Медных Труб» (Нижний Новгород), дистиллер, эрудит и создатель первого джина на нижегородских ботаникалах – 24 августа приезжает в ресторан Futurist Алексея Алексеева. С собой везет три напитка: джин-тоник с клубникой и томатами черри, микс фермерского меда и душистой настойкой прополиса, а на дижестив — красный сладкий вермут, сок калины и вино.

Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)

Предоставлено пресс-службой заведения

Дикий ужин пройдёт в Forest Hill

⁣Последний летний ужин серии пройдет 25 августа. Обещают живописную секретную локацию, местные сезонные продукты и 6 курсов (абсолютно новых!) бренд–шефа Филиппа Ваганова. Сбор гостей в 18:30.

⁣⁣Людмилы Кедриной, 2

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