Фестиваль Казанской улицы и винный салон на заводе Степана Разина: ресторанный дайджест

Джазовый концерт и вечеринка с грилем в «Футуре»

В пятницу, 18 августа, традиционно собираемся в баре на джазовом лайв-концерте. Будем слушать кубинский джаз в исполнении афро-кубинского оркестра Changito и его бессменного лидера, музыканта и директора сальса-школы Salsa+ Бориса Эча. Старт сразу после диджейских сетов — в 21.00.

В субботу дегустируем вина с Евгением Шамовым, а в воскресенье, 20 августа, идем на латиноамериканскую вечеринку во дворе. Будут лангусты на гриле с дрессингом из соленых лимонов, чизбургер с раклетом и тост с цветными томатами.

наб. Pеки Карповки, 5