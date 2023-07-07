Музыкальный бар с винтажной саунд-системой от Kuznyahouse и летние пикники: ресторанный дайджест

Новый бар Joon от Kuznyahouse

На острове Новая Голландия открылся летний изакая-бар JOON ジュン — новый поп-ап проект от Kuznyahouse — музыкальный listening bar с аналоговой винтажной саунд-системой (CD, кассеты и винил). Бар с коктейльной картой в азиатском стиле и японской едой от Руслана Закирова расположен справа от главного входа в «Кузню» у сквозного прохода от Бутылки к Травяному саду. В меню — яйцо с копченой красной икрой и водоросли с яблоком и ореховой заправкой, а на японском гриле жарят молодую морковь со сметаной-васаби, гребешки с нори и цыпленка. В деталях: ретро посуда, костеры и форма из японской винтажной ткани.

Работает каждый день с 14:00.

наб. Адмиралтейского канала, 2М