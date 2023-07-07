Музыкальный бар с винтажной саунд-системой от Kuznyahouse и летние пикники: ресторанный дайджест

Музыкальный изакая-бар от Kuznyahouse, рисование вином, французские завтраки на террасе во дворе особняка — рассказываем, где нас искать!
Новый бар Joon от Kuznyahouse
На острове Новая Голландия открылся летний изакая-бар JOON ジュン — новый поп-ап проект от Kuznyahouse — музыкальный listening bar с аналоговой винтажной саунд-системой (CD, кассеты и винил). Бар с коктейльной картой в азиатском стиле и японской едой от Руслана Закирова расположен справа от главного входа в «Кузню» у сквозного прохода от Бутылки к Травяному саду. В меню — яйцо с копченой красной икрой и водоросли с яблоком и ореховой заправкой, а на японском гриле жарят молодую морковь со сметаной-васаби, гребешки с нори и цыпленка. В деталях: ретро посуда, костеры и форма из японской винтажной ткани.
Работает каждый день с 14:00.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Завтраки в Joli Grand Bistrot
Каждый день с 9 утра в ресторане готовят французский омлет с черным трюфелем и бурратой, оладьи со сметаной и красной икрой, киш лорен. Абсолютные хартбрейкеры — творожная запеканка с ягодами, творог с вишней и миндалем или греческий йогурт с персиком. А какая чудесная терраса!
В будние дни завтраки подают до 12:00, на выходных — до 13:00.
ул. Восстания, 45
Диджей на террасе Forest Hill
Каждую пятницу и субботу с 21:30 до 00:30 на летней террасе Forest Hill теперь играет диджей! Правильного настроения добавляют новые коктейли от нашего бренд–шефа и особенное ночное меню.
Людмилы Кедриной, 2
День рыбака в ресторане «Мурманчане»
7 июля ресторан арктической кухни Мурманчане проводит квартирник в честь Дня рыбака. Шум и веселье, коктейли, посвященные северу, живая музыка и сет-меню от шеф-повара проекта Светлана Козейко.
ул. Большая Зеленина, 2
Гастроли шефа ресторона MOST (Боровичи) в «Блоке»
13 июля в ресторане «Блок» шеф-повар Евгений Зубов и приглашенный шеф Алексей Городничев из проекта MOST, прославивший Боровичи, проведут ужин в 4 руки, а в качестве сопровождения — коктейли на русской водке. В меню вечера включили блюда по старинным рецептам, основанные на сезонных продуктах. Для начала — квас из новгородской клюквы, далее мурманский лосось с маринованным яблоком и тартар из оленины с лисичками и чёрной икрой. Готовьтесь еще к горшочку с фермерской перепелкой и кашей, пельменям из новгородской щуки и медведю с картофелем.
Потемкинская ул., 4
The Beef Steak Club в ресторане Blackchops
В стейк-хаусе запустили меню выдержанных отрубов. Мясной цех и лаборатория Павла Поцелуева и Гранта Зозулинского профессионально занимается сухой выдержкой мяса в течение 30 дней с использованием традиционных культур микроорганизмов. В меню — стриплойн с сезонными грибами, спаржей и молодым картофелем, пиканья с перцем рамиро, томагавк с карпаччо из фермерских помидоров и зеленым салатом.
наб. Фонтанки, 5
Встреча с Константином Плотниковым и коктейли от актеров
7 июля на Cruise by Kuznyahouse пройдет встреча с актером Константином Плотниковым, исполнителем роли Горшка в сериале «Король и Шут». Вместе с Кириллом Сергеевым, музыкантом KitoJempere и арт-директором «Кузни» они поговорят о съемках панк-сказки, знаковых петербургских локациях, которые отражены в сериале, музыке, сформировавшей поколение панков, и культовых клубах того времени. Все это будет сдобрена коктейлями от актеров Виктории Агалаковой, Сергея Горошко и Лизы Шакиры, названных в честь пяти фильмов, которые можно посмотреть на верхней палубе в рамках кинопрограммы. Среди них «Молодость», «Мертвец», «Июльский дождь», «Ускользающая красота» и «Треугольник печали». Полное расписание тут.
Английская набережная, 56А
Цветочный летний пикник в ресторане «В Чаще»
15 июля ресторан и кулинарная студия «В Чаще» устраивает большой семейный пикник на летней террасе среди цветов и с видом на пруд. В программе: фуршет, диджей-сет, мастер-классы по рисованию вином и приготовлению сезонного блюда, open grill от шефа и цветочный торт каждому. Для детей будут шоу мыльных пузырей, фигурная сладкая вата, мастер-классы, рисование шаржей.
ул. Людмилы Кедриной, 1, стр.23
Ивана Купала в «Калинке Моей»
Восточнославянский праздник отмечает настойками. До 9 июля в ресторане на канале Грибоедова (прямо напротив Казанского!) вместо традиционных венков дают сет настоек на сезонных ягодах и травах. Красный базилик и розовый перец, как символ плодородия, ревень и лимон, помогающие приворожить суженого, или шелковица.
наб. канала Грибоедова, 18-20
Безалкогольные коктейли в Mr.Bo
Успевайте до 15 июля заглянуть на зеленую террасу у Спасо-Преображенского собора — там классные безалкогольные коктейли. Например, из алоэ, кунжута и зеленого чая с женьшенем и содовой или из сока юзу, сливок, лимонного фреша. При заказе даюь подарок – косметические миниатюры бренда Erborian
Манежный переулок, 2
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