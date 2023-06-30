Пивной Lobotomy Day, хот-доги от Артема Гребенщикова и фестиваль гребешков: ресторанный дайджест

Шестой всероссийский фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!»

С 1 по 15 июля в 40 городах России пройдет фестиваль дальневосточных гребешков от команды ресторана ZUMA. Главная идея этого года — сочетать гребешок с локальными продуктами края. Рестораны-участники представят гостям специальное меню: три блюда по фиксированной цене, а сопровождением сета станет аперитивный коктейль.

Официально фестиваль стартует 1 июля Всероссийской регатой с парусным сообществом «Сила Ветра». В Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде и Владивостоке пройдут парусные гонки, после которых всех накормят блюдами из дальневосточного гребешка.

Рестораны-участники в Петербурге: «Блок», Le Courage, Memo, Settlers, The Vidovoy, Hunt, RO, UVA, Kuznyahouse, Villa Verde, Cristal, Che-Dor, F11, «Фюнамбюль», CHANG, Kiku Izakaya, Red. Steak&Wine, Mr.Bo