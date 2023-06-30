Пивной Lobotomy Day, хот-доги от Артема Гребенщикова и фестиваль гребешков: ресторанный дайджест

Choose your fighter! Хот-доги от Артема Гребенщикова из ресторана Bourgeois Bohemians или соседский бранч на террасе? Планируем уик-энд с нашей гастрономической подборкой.
Simach в ресторане Sintoho
30 июня в ресторан Sintoho с гастролями приедет Simach в Недальнем. Бессменный шеф-бармен «Симача» Дмитрий Нестеров привезет свою коктейльную коллекцию, а за закуски отвечает принимающий шеф-повар Бадма Адучеев.
Вознесенский пр., 1
День рождения Lou Lou
30 июня французский ресторан Lou Lou на Крестовском острове отмечает первый день рождения. Будут выступления акробатов, мимов, ходулистов, диджей-сет и живая музыка, подарки от ресторана, а также спешл-меню от шефа. На велком предложат коктейль с черной смородиной и лавандой.
ул. Вязовая, д.8
Deep Fried Friends в Петербурге
1 июля в Solids всем составом приезжает культовая московская команда Restaurant by Deep Fried Friends. Начнут с бранча и хитов: молодая морковь конфи с муссом из феты и эстрагоном, рубленый кейл с грецкими орехами, лабне и черешней, хрустящий цыплёнок с картофельным пюре и соленым огурцом. Затем будет препати на летней террасе, и с 21:00 — вечеринка в баре (только в эту ночь Solids будет работать до 4 утра!).
Гатчинская ул., 16
Lobotomy Day
Ежегодный фестиваль пивоваров AF Brew и их друзей — крутейший смотр достижений отрасли. Приглашены 40 отборных пивоварен (каждый участник представит по шесть сортов!), а также несколько винокурен и производителей малолитражных и альтернативных вин. Правила на празднике в старейшем пивоваренном заводе Степана Разина (XIX век!): приходите к началу, не теряйте бокал, пейте побольше воды и закусывайте — фудзона всегда исключительная.
Степана Разина, 8А
Артем Гребенщиков «На раздаче»
2 июля в новом гастрохабе «Фонтанка - 69», а именно в окошке «На раздаче», будет ждать Артем Гребенщиков (с 15:00 до 21:00), соавтор ресторана Bourgeois Bohemians. Раздавать Артем будет корюшку с малосольным огурцом и хот-дог с теленком и квашеной капустой.
наб. Фонтанки, 69
Mio Bistrot в «Мираже на Большом»
До конца лета Mio Bistrot и кинотеатр «Мираж на Большом» зовут на киносеансы с итальянским духом. Показывать будут «Укрощение строптивого», «Жизнь прекрасна», «Идеальные незнакомцы» и др. Показы по средам в 19:30 будут проходить в сопровождении пасты, пиццы, попкорна с тертым пармезаном и черным трюфелем и двух фирменных коктейлей.
Большой проспект, 35А
«Федя, дичь!»
В самой модной шашлычной Петербурга снова появился самый летний суп — окрошка. Здесь ее готовят с рваным шашлыком и подают с квасом или айраном.
Садовая ул., 7-9
Соседский бранч Italy и Bist
1 и 2 июля с 13:00 до 17:00 на летней террасе пройдет бранч от шеф-повара ресторана Bist Артема Попова на только что открывшейся террасе в самом центре Петроградки. Пробуем котолетту алла миланезе — вырезку из телятины в панировке с сыром моцарелла, печеные перцы с риетом из палтуса, аранчини с крабом.
Большой Проспект П.С., 58
Новый ресторан Sapori d'Italia
Недалеко от «Летучего голландца» открылся итальянский ресторан Sapori d'Italia — это второй проект Анатолия Хацкевича (первый уже два года работает на Итальянской). Шеф-повар Денис Герасимов (экс бренд-шеф группы Zanini Restaurants: рестораны Arancino, Romeo's и Little Italy) поставил в меню всю итальянскую классику, а также raw bar с устрицами и морскими ежами.
Мытнинская наб., 7/5
Шестой всероссийский фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!»
С 1 по 15 июля в 40 городах России пройдет фестиваль дальневосточных гребешков от команды ресторана ZUMA. Главная идея этого года — сочетать гребешок с локальными продуктами края. Рестораны-участники представят гостям специальное меню: три блюда по фиксированной цене, а сопровождением сета станет аперитивный коктейль.
Официально фестиваль стартует 1 июля Всероссийской регатой с парусным сообществом «Сила Ветра». В Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде и Владивостоке пройдут парусные гонки, после которых всех накормят блюдами из дальневосточного гребешка.
Рестораны-участники в Петербурге: «Блок», Le Courage, Memo, Settlers, The Vidovoy, Hunt, RO, UVA, Kuznyahouse, Villa Verde, Cristal, Che-Dor, F11, «Фюнамбюль», CHANG, Kiku Izakaya, Red. Steak&Wine, Mr.Bo
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