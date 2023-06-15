Алкогольно-шоколадные дегустации, английский бранч и окунь с бананами: ресторанный дайджест

Дегустации от конфетной фабрики «Культура»

Конфетная фабрика «Культура» принялась за образование! Теперь по субботам в квартале «Брусницын» проходят дегустации в двух форматах: «Культурная» с хитами фабрики и «Бескультурная» с водкой, пивом и лайн-апом из алкогольных конфет (все стоят 1500 рублей). Расклад такой: начинаем с пива и водки, созданных локальными командами, познаем весь путь от какао-бобов до конфеты, подробно учимся правильно пробовать. Правила посещения резонно строги: не использовать парфюмы, ароматные мыла и крема, антибактериальные спреи и другие ароматизаторы перед, за пару часов лучше воздержаться от пряной еды, чая и кофе.

Кожевенная линия, 30