Алкогольно-шоколадные дегустации, английский бранч и окунь с бананами: ресторанный дайджест

Где пробовать меню от итальянца, стажировавшегося в мишленовских ресторанах, что взять с собой на пикник и когда есть чебуреки на Петроградской? Отвечаем в традиционной подборке гастрономических событий на эти выходные.
Меню от Алессандро Кариа в Jerome
Весной у ресторана Jerome появился новый шеф — Алессандро Кариа — повар в третьем поколении, родился и вырос в Милане, стажировался в мишленовских Le Pergola в Риме и Le Calandre в Падуе. К сезону команда обновила меню: дорада с припущенным шпинатом, паста с осьминогом, корейка ягненка на гриле с хрустящим картофелем, стейк рибай, приготовленный по мотивам тосканской бистекки, сибас в соли и сочные ригатони с лангустином. Также Jerome — большие винные эксперты! Сомелье Катя Яценко собрала в карте разные образцы от рекольтантов Шампани до ливанских автохтонов.
Большая Морская ул., 25
Фестиваль вина «Сочный Юг» на «Винном складе»
17 июня собираемся в «На Вина», «Винном складе» и их внутреннем дворе на пробу всего самого сочного, легкого, кислотного и свежего новой волны итальянского виноделия. Наследие Древнего Рима изучаем в формате круговых дегустаций в две сессии (с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00). Каждая — это 5 корнеров , 20 образцов. Параллельно будет проходить летний маркет от дружественных локальных проектов, музыка и вечеринка после заката.
Инструментальная 3, литера В
Английский бранч и презентация джина от El Copitas Bar в Blackchops
В субботу, 17 июня в мясном пабе и ресторане Blackchops на Фонтанке пройдет большой английский бранч (с 12:00 до 18:00). Будут смешивать классику в пару к пирогам, стейкам и сэндвичам, а кульминацией станет презентация джина от команды El Copitas Bar) с коктейльной вечеринкой после.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Дегустации от конфетной фабрики «Культура»
Конфетная фабрика «Культура» принялась за образование! Теперь по субботам в квартале «Брусницын» проходят дегустации в двух форматах: «Культурная» с хитами фабрики и «Бескультурная» с водкой, пивом и лайн-апом из алкогольных конфет (все стоят 1500 рублей). Расклад такой: начинаем с пива и водки, созданных локальными командами, познаем весь путь от какао-бобов до конфеты, подробно учимся правильно пробовать. Правила посещения резонно строги: не использовать парфюмы, ароматные мыла и крема, антибактериальные спреи и другие ароматизаторы перед, за пару часов лучше воздержаться от пряной еды, чая и кофе.
Кожевенная линия, 30
Коробки для пикника в «Футуре»
План на жаркий уикэнд: отправиться во двор «Ленполиграфмаша», купить в «Футуре» коробку для пикника, отправиться в парк под дерево или на набережную. В этом боксе (каждый разрисован ребятами из команды!) для двоих предусмотрены тартин, хумус из печеных перцев, кисло-сливочное масло, свежие овощи с соусом тоннато и взбитой брынзой, сыр рокфорти с фермерским медом и салями милано. Самая милая находка — анкеты для друзей, как в нашем школьном детстве.
наб. реки Карповки
Воскресный бранч в «Гранд отеле Европа»
25 июня Роман Палкин, шеф-повар необистро Geraldine («Рестораны Раппопорта», Москва) продолжит серию гастрольных воскресных бранчей в «Гранд отеле Европа» в честь их 30-летия. Современная средиземноморская кухня с французским буфетом традиционно будет доступна в безлимитном формате. На бранче (с 13:00 до 16:30) Роман представит 12 блюд: зеленый салат из города Ницца в воплощении тако на хрустящих листьях романо, пышные пончики бенье с камчатским крабом и «голубцы» с лососем и креветками, завернутые в свекольный лист.
Михайловская ул., 1/7
Гастроли Saviv в Bist в Андреевском дворе
17 июня в мясной Bist в Андреевском дворе пройдет первый летний бранч — совместно с израильским бистро Saviv Антонио Фреза. Приглашенный шеф-повар Эдуард Осадчий представит хиты по традиционным рецептам из Израиля. Будут свежеиспеченная хала и пита с хумусом, фалафель и баранина. Старт в 13:00.
Андреевский двор, 18А
Воскресный бранч рюмочная «У Ларисы» и «Ателье tapas & bar»
Празднуем жизнь на залитой солнцем террасе или охлаждаемся внутри тапас-бара. 18 июня в испанский «Ателье» на Петроградскую приедут чебуреки, плов, лагман и настойки (с 16:00 до 20:00).
Лахтинская. 8
Карибская кухня в St. Martin
В ромовом баре, где интерпретируют карибскую кухню, появились сочные новинки. Например, традиционное для этого региона рыбное блюдо — парго рохо фрито (здесь это окунь с дважды обжаренными ломтиками банана). Еще обратите внимание на десерт. Кесильо готовят из кукурузного суфле, кокосовых сливок и карамели.
Белинского, 1
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