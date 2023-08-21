Сверхновые гастрономические районы Петербурга: Карповка, Пески, Обводный

Историческое название района, разлинованного Советскими улицами, ведет вглубь веков, к Литориновому морю, что было 4–6 тысяч лет назад на месте Петербурга. От моря здесь осталась песчаная гряда, поэтому местность в XVIII веке была самой высокой в городе. Доблестных страниц в истории Песков предостаточно. Скажем, во времена Анны Иоанновны тут развернули слоновые вольеры. Улица, по которой у Крылова слона водили, — это, скорее всего, нынешний Суворовский проспект. Его часть от 2-й до 9-й Советской в XVIII веке как раз и называлась Слоновой улицей. Еще пять-семь лет назад вероятность прилично поесть в этих краях была такой же, как действительно встретить африканского саванного гиганта. Первой ласточкой в 2016 году на перекресток вглубь района заступил Дмитрий Блинов со своим «Тартарбаром» на Виленском, 15. В 2017-м в Дом Бассейного товарищества на Некрасова, 60 (маршаковский рассеянный как раз из этих краев!) заселился локаворский Animals. Но это Пески в сторону центра, а те, что ближе к Неве, так и оставались ресторанной сахáрой, разве что фуди с похмелья забредали на легендарный «Плов №1» в кафе на Моисеенко, 8. Ныне воз уже не там! На той же Моисеенко недавно заработали траттория Mircuccio Мирко Дзанини (Romeo's, Little Italy), морской Gino Максима Дмитриева (Atlas) и кофейня MNTN — и это только в одном доме №27! А весной 2023 года на Песках открылся кластер «Фабрика» с фудхоллом — теперь у песковчан полный гастрономический фулхаус.