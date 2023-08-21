Сверхновые гастрономические районы Петербурга: Карповка, Пески, Обводный

Былая слава улицы Рубинштейна и триумф Большой Зелениной, ставшей главной осью ресторанного Петербурга, не дают спокойно спать целым кварталам. Приглашаем вас на три экскурсии по сверхновым гастрономическим районам!
Карповка
Во дворе «Винного склада» каждый летний уикенд кино или танцы
Новая гастрономическая история севера Петроградской стороны началась по красоте: в год 300-летия Петербурга. В 2003-м на Аптекарском, 16 открылся первый (роскошный для того времени!) ресторан Ginza, успех которого вырос в одноименный холдинг. Ginza Project зашагал по стране и планете, но другого общепита у телебашни следом не проросло, разве что в 2005 году «Рыба» Арама Мнацаканова заступила в свой дозор на 14-м этаже в River House. В 2014 году в промзону за Карповкой тяжелый люкс ворвался снова: адрес шампань-бара Big Wine Freaks на Инструментальной улице, 3 разыскивали на карте бизнесмены и it-girl. Рядом с «Фриками» провидцы из Real Authentic Wine открыли универсам «Винный склад» и дали зеленый свет целой агломерации: сейчас тут есть все от ночного Midnight Bar до ЗОЖ-кафе Greenbox. Следующей районообразующей организацией стала «Футура» со своей инфраструктурой из пекарни, бара, террас и ивентов в технокластере «Ленполиграфмаш». Высокую гастрономию в нем представляет Beefzavod с премиальными стейками из гольштинов. Видимо, недаром именно на Карповке Петр I разбил Аптекарский огород (Ботсад почти ровесник города: основан в 1713 году). Почва и вправду здесь благодатная: к 2023 году заколосился и еще один кластер — во дворе коворкинга Avenue Page на Академика Павлова, 7. Тут если на первом этаже — чайхана «Чабрец» из сети Che Group, то на последнем — эстетская терраса AIKI, то есть представлены самые разные жанры: летом открывают поп-ап контейнеры и кинотеатр.
Кондитерская Анны Красовской
Шеф-кондитер Анна Красовская — выпускница Le Cordon Bleu и резидент рейтингов лучших по профессии в России. В ее флагманской кондитерской неземной красоты обеденное меню продюсирует Роман Киселев (René, Nothing Fancу), а десерты меняются под сезон и настроение кондитера — например, в коллекции, посвященной моде, сумки-пирожные Lady Dior с апельсиновым крем-брюле и Chanel с лавандовым чизкейком, коробочка Tiffany с мятным муссом.
Ул. Академика Павлова, 7
Alphorn
Апре-ски-контейнер со стритфудом на швейцарском сыре раклет во дворе Avenue Page однажды будут изучать в бизнес-школах. Кейс такой: студенты факультета менеджмента СПбГУ так вдохновились на лекции предпринимателей из общепита, что решили сделать свой гастрономический стартап, и это чисто бизнес в стиле фанк. Из поп-ап-корнера на Новой Голландии они выросли в целое комьюнити. Про стройку своих поп-ап-корнеров рисуют мультики в стиле Super Mario, голосовать за себя в соцсетях на премии «Что где есть в Петербурге» призывали мемами и за год сделали больше десятка коллабов, что с яхтсменами из «Силы ветра», что с Paloma Cantina.
Ул. Академика Павлова, 7А
«Мастер и Маргарита»
Неаполитанскую пиццерию напротив Ботанического сада открыли создатели крафтовых бургерных «Бюро» под руководством Петра Лобанова. Они подсчитали: за 2022 год там съели почти 50 000 пицц и теперь идут на новый рекорд. Летом берите с креветками и руколой, с беконом и черри или пеперони — и отправляйтесь на пикник: набережная Карповки хорошо освоена урбанистами, есть гамаки и скамейки, лежаки и качели.
Аптекарский пр., 2
R14
Недавно петербургские рестораторы поспорили: какие проекты живут под 20 лет и выглядят круто и актуально. На R14 — удачном перезапуске «Рыбы» Арама Мнацаканова — согласились все. После ребрендинга тут главенствует неаполитанская пицца из дровяной печи, хотя основные специалитеты в меню оставили: это, во-первых, с фирменным перфекционизмом сделанные чебуреки и шаверма, во-вторых, панорамный вид на город.
Ул. Академика Павлова, 5
«Забегаловка»
Бургер по демократичной цене, но ресторанного качества: эту сказку ежедневно делают былью в фастфуде при маститом мясном ресторане Hitch холдинга Italy & Co. Готовят из мраморной говядины, пекут свежайшие бриоши, можно выбрать прожарку котлет и соусы от апельсинового до васаби. Берите «Блю чиз» с горгонзолой и «Джек» с луком конфи. Кроме бургеров еще крутые харчо, фри с трюфелем и крылья баффало.
Пр. Медиков, 10
«Кинопаркинг»
Автомобильный кинотеатр на парковке у Кантемировского моста окунет вас в голливудский ромком, что бы ни показывали на экране. Фильмы смотрите не выходя из машины, а кофе и IPA тем, кто не за рулем, обеспечит бар Hollingshead.
Ул. Академика Павлова, 5
Музей авторского фарфора
В центре огромной частной коллекции — шахматы, но и предметов сервировки выборка впечатляющая: например, чайный сервиз с ориентальными узорами легенды ЛФЗ (с 1926 года трудился всю жизнь!) Алексея Воробьевского или агитационный фарфор 1930-х.
Аптекарская наб., 6
Design Dealer
Интерьерный концепт-стор Space Four его хозяйка Дарья Любимова объединила со своей же лавкой Design Dealer с селективными предметами сервировки (а также книгами и искусством) со всего мира. Мы мечтаем о стаканах в драже от Ангелины Орловой, блюдах-патиссонах в ч/б бренда 101 Copenhagen и шотах огранкой октагоном в трещинах-кракле от Дениса Привальнева
Ул. Академика Павлова, 6, корп. 1 .
Mouse House
Самая большая игровая комната в Европе! Для детей в парке аттракционов есть досуг от железной дороги с паровозиком до candy-баров и даже планетария, а для родителей — двухуровневый ресторан с панорамными видами и отменной винной картой с модными рислингами и оранжами.
Ул. Академика Павлова, 5
Пески
Особняк Мясникова
Историческое название района, разлинованного Советскими улицами, ведет вглубь веков, к Литориновому морю, что было 4–6 тысяч лет назад на месте Петербурга. От моря здесь осталась песчаная гряда, поэтому местность в XVIII веке была самой высокой в городе. Доблестных страниц в истории Песков предостаточно. Скажем, во времена Анны Иоанновны тут развернули слоновые вольеры. Улица, по которой у Крылова слона водили, — это, скорее всего, нынешний Суворовский проспект. Его часть от 2-й до 9-й Советской в XVIII веке как раз и называлась Слоновой улицей. Еще пять-семь лет назад вероятность прилично поесть в этих краях была такой же, как действительно встретить африканского саванного гиганта. Первой ласточкой в 2016 году на перекресток вглубь района заступил Дмитрий Блинов со своим «Тартарбаром» на Виленском, 15. В 2017-м в Дом Бассейного товарищества на Некрасова, 60 (маршаковский рассеянный как раз из этих краев!) заселился локаворский Animals. Но это Пески в сторону центра, а те, что ближе к Неве, так и оставались ресторанной сахáрой, разве что фуди с похмелья забредали на легендарный «Плов №1» в кафе на Моисеенко, 8. Ныне воз уже не там! На той же Моисеенко недавно заработали траттория Mircuccio Мирко Дзанини (Romeo's, Little Italy), морской Gino Максима Дмитриева (Atlas) и кофейня MNTN — и это только в одном доме №27! А весной 2023 года на Песках открылся кластер «Фабрика» с фудхоллом — теперь у песковчан полный гастрономический фулхаус.
«Фабрика»
Новую страницу альбомной фабрики Самуила Бехли перелистнули Егор Богомолов (бюро Kidz) и Даниил Барышев (ГК «Ареопаг»): теперь на месте бывшего кожевенного квартала районообразующий кластер. Территорию в 5 000 кв. м уже кормят 12 корнеров: американский Hey, Guys — мак-н-чизом, крыльями баффало и канзасским чаудером, Dolce Gusto — сербскими плескавицами, ЗОЖ-стритфуд Green Point — спагетти из огурца и салатом с яблочными фрикадельками. Также в «фабричном меню» лавки, коворкинг, террасы и двор со сценой, кинотеатром и танцплощадкой.
Кирочная ул., 67
Ivory Garden
Cверхталантливого шефа Никиту Голубева в 2022 году «Собака.ru» включила на премии «Что где есть в Петербурге» в номинацию «Прорыв года» за овощной фьюжн в Zelenoe Bistro. Его новый проект, Ivory Garden с выпечкой и завтраками, тоже кандидат в списки лучших. Панкейки карбонара, овсянка с беконом, ленивые вареники с лаймом и рисовая каша с пекорино — а летом все это еще и в облюбованном «Садом» дворе.
8-я Советская ул., 9–13
Кулинария «Шаляпин»
Поход на форшмак и щи в культовые русские рестораны «Шаляпин» — это серьезное выступление: цены там, можно сказать, колоратурные. Тем ниже наш поклон (и громче овации!) за большой и нарядный магазин-кулинарию, где продают всё от оливье до котлеты де-воляй, включая паназию и бургеры: любое кулинарное произведение в шаляпинской подаче и резонном ценовом регистре — это точно браво и бис.
Новгородская ул., 12
Alma
Ресторан Ante Seafood & Bar перезапустили в формате итальянской остерии: за рестарт отвечают боссы Italy & Co Тимур Дмитриев и Михаил Соколов с главой Duoband Дмитрием Блиновым. Новые три кита, на которых держится Alma: ретроэстетика, демократичные цены (что немаловажно в «Невской ратуше», где трудится правительство города) и авторские твисты на классику: ризотто с костным мозгом, спагетти с уткой, кролик с качо-э-пепе.
Дегтярный пер., 11А
Ferma
Ресторан неподалеку от моста Александра Невского от холдинга White Group — побратим Ferma у Финляндского вокзала: вы точно знаете их по шедевральным булочкам шу. В меню есть всё от устрицы до стейка, но советуем смотреть еще шире: тут целая гастрономическая инфраструктура — торты на заказ, обеденные спецпредложения, скидки для компаний с детьми на уикенд, банкеты, и чего только еще нет.
Синопская наб., 22
Мытнинские бани
Одни из старейших бань в Петербурге котируются у ценителей веника и пара, даже несмотря на близость популярных Дегтярных — особенно после реновации. После жара березовых поленьев прописан травяной чай или лидское пиво с варениками с капустой.
Мытнинская ул., 17–19
Клуб Stage StandUp
На границе с Песками, в кластере «Флигель», квартирует творческое объединение петербургских комиков во главе с Алексеем «Смирнягой» Смирновым. Стендап, как мы знаем, — новый рэп, а это место хорошо еще и тем, что звезды ремесла уровня Евгения Чебаткова приезжают сюда проверять материал.
Ул. Восстания, 24/27
«Грустный бар»
Еще одно место на границе района и не чуждое стендапу — спорт-бар, названный в честь интернет-шоу «Грустная передача о футболе». Трансляции идут под живой (и часто смешной) конферанс, плюс кино и караоке, коктейли «Штрафной» и «Договорной».
Пер. Ульяны Громовой, 4
Обводный
Vokzal 1853
От Невы до протока ее дельты, Екатерингофки, Обводный канал рыли последовательно с 1769 года, пока к середине XIX века он не стал главной артерией для перевозки сырья промышленной революции, стартовавшей в Петербурге как раз с местных производств. Со временем канал обмелел, но к нашим дням транспортной мощи не утратил — теперь в роли автомагистрали. Раньше на его набережных мы и вели себя как на хайвеях, то есть мчали, но не высаживались. Так было, пока в 2010-х джентрификация не добралась до центрового отрезка Обводного — от Лиговского до «Балтийской»: в 2012-м там открылся кластер «Ткачи», в 2015-м газгольдер заняли москвичи с выставочным «Люмьер-Холлом». По гастрономической части первый принимал «Кубок малого шлема», смотр домашних дистиллерий, а второй — всероссийские барные конгрессы Moscow Bar Show. В 2018 году за местную гастроурбанистику (ноу-хау Петербурга!) взялись пивовары и рестораторы AF Brew — и сразу за самый «хвост» Обводного, у Адмиралтейских верфей. На первом в стране пивоваренном заводе им. Степана Разина они развернули производство, рядом на Курляндской заработал их же отличный ресторан All Grain, открывший эту локацию для многих фуди. На Обводном, 74 прописалась крутая фабрика шоколада Amazing Cacao, на Обводном, 199–201 — мощности кофейных обжарщиков Sibaristica. История сделала круг: наш локальный Детройт снова поднимают фабриканты, в этот раз гастрономические.
Vokzal 1853
В 2022 году щедрый подарок Обводному сделали девелоперы из «Адаманта»: команда под руководством вице-президента компании Анатолия Мариничева в здании Варшавского вокзала запустила самый большой (34 000 кв. м!) фудмолл в Европе — Vokzal 1853. В здании XIX века стиля боз-ар (в котором также построены Central Station в Нью-Йорке и музей Орсе в Париже) сохранилась треть исторических конструкций — огромные арочные окна, стеклянная крыша, чугунные колонны, так что современное устройство обыгрывает атмосферу вокзала эпохи индустриальной революции.
Количество фудрезидентов на Vokzal 1853 подбирается к сотне. Не пропустите креативные роллы с тунцом и манго в корнере Lili New Wave Sushi: команда Ronny и Gills главные спецы по японской кухне новой волны. В Muelle, морском бистро компании «Рыбпродторг», жарят палтуса и камбалу, с креветками делают пасту, пельмени и тартары. Обязательно зацените последних ньюкамеров — индийскую кухню The Indian Club от команды Анри Бера (Nothing Fancy, Solids, Georgiani). Другие национальные кухни тоже представлены: израильская от Easy Hummus, китайская от Hagao, сербская от Йована Рашеты (Serbish, «Гужва») в корнере Bratski. Есть даже петербургская: в «ЧПХ» Игоря Лядова готовят чисто питерские хот-доги с корюшкой: с брендрыбой там всё от форшмака до «Цезаря»
Наб. Обводного кан., 118С
Команда AF Brew. В верхнем ряду: Александра Сафарова, Денис Петров, Константин Стариков, Константин Лялин. В нижнем ряду: Дмитрий Булдаков, Василий WTF, Никита Филиппов, Михаил Гиршов, Артем Кольчуков
AF Brew Taproom
Тапрум (так называют бар при пивном производстве) — слишком скромное имя для целой экосистемы, которую развернула на заводе им. Степана Разина компания AF Brew. Кроме 20 кранов со свежайшими сортами и идеальной индийской еды Chori First Class Eats тут водят экскурсии в зал баррел-эйджинга под 200-летними сводами с фресками под Босха. Проходят концерты, рейвы, спортивные трансляции и собственный пивной фестиваль Lobotomy Day.
Курляндская ул., 48
Sibaristica
Эффектная кофейня-лофт с пятиметровыми окнами — штаб-квартира одноименной компании, занятой обжаркой кофе и поставкой его по всей России. Передовыми цехами бренд по праву гордится: производство открытое, за ним можно наблюдать из кофейни за завтраком, обедом или дегустацией-каптестингом. Рядом — мастерская по ремонту оборудования, склад интернет-магазина и школа бариста.
Наб. Обводного кан., 199–201
Solaris Lab
На крыше бывшего солодовенного завода (высокий кирпичный стиль архитектора Эммануила Юргенса) культовое кафе команды Stay True Co для тех, кто взаправду просветлился. В сферах-геосотах здесь медитативно изучают небесную линию Петербурга, попивая красный лун тао хун из заповедников на утесах Уи (выбор эксперта!), пуэр девятилетней выдержки, тирольские травы, эхинацею и белый чай.
Курляндская ул., 49
Nok и Sculptors Bar
Бутик-отель Gamma встречает гостей с 2017 года — и как! Нижняя сторона козырька над входом занята экраном, на котором транслируют шедевры Эрмитажа: смелые интерьерные решения отмечали в Elle Decorations и на Russian Hospitality Awards. За гастрономию гостиница активно взялась в 2022 году, и сразу всерьез. В ресторане Nok готовила единственная в России женщина — обладательница «Мишлена» Екатерина Алехина из Biologie, в Sculptors Bar Артем Балаев (кабаре «Шум») привозил московских звезд бартенинга. К лету во дворе отеля построили ресторанную террасу и здорово ее озеленили.
Наб. Обводного кан., 130
«Ретро Cкладъ»
Если хотите обставить кухню (а также любую другую комнату) с винтажным шиком, то на «Складе» можно отыскать как шведский серебряный кофейник в духе югендстиля, так и монументальный буфет с модерновой расстекловкой: продают, покупают, сдают в аренду.
Курляндская ул., 49
«В квартире»
Встречи любителей катамаранов, поэтические чтения, настолки, бильярд, даже английский разговорный клуб с дискуссиями о важности социальных контактов: ламповая кофейня служит для локалов сошиал-клабом верой, правдой и советскими сладостями.
Наб. Обводного кан., 121
B'alam
Кинопоказы с обсуждением, мастер-классы хоть по самооценке, хоть по вязанию, игра в мафию, выставки (скажем, фоторепортажей из «Театра поколений», он по соседству): стильная кофейня отвечает на районе не только за идеальный медовик, но и за досуг.
Курляндская ул., 49
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