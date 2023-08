Сверхновые гастрономические районы Петербурга: Карповка, Пески, Обводный

Vokzal 1853

В 2022 году щедрый подарок Обводному сделали девелоперы из «Адаманта»: команда под руководством вице-президента компании Анатолия Мариничева в здании Варшавского вокзала запустила самый большой (34 000 кв. м!) фудмолл в Европе — Vokzal 1853. В здании XIX века стиля боз-ар (в котором также построены Central Station в Нью-Йорке и музей Орсе в Париже) сохранилась треть исторических конструкций — огромные арочные окна, стеклянная крыша, чугунные колонны, так что современное устройство обыгрывает атмосферу вокзала эпохи индустриальной революции.

Количество фудрезидентов на Vokzal 1853 подбирается к сотне. Не пропустите креативные роллы с тунцом и манго в корнере Lili New Wave Sushi: команда Ronny и Gills главные спецы по японской кухне новой волны. В Muelle, морском бистро компании «Рыбпродторг», жарят палтуса и камбалу, с креветками делают пасту, пельмени и тартары. Обязательно зацените последних ньюкамеров — индийскую кухню The Indian Club от команды Анри Бера (Nothing Fancy, Solids, Georgiani). Другие национальные кухни тоже представлены: израильская от Easy Hummus, китайская от Hagao, сербская от Йована Рашеты (Serbish, «Гужва») в корнере Bratski. Есть даже петербургская: в «ЧПХ» Игоря Лядова готовят чисто питерские хот-доги с корюшкой: с брендрыбой там всё от форшмака до «Цезаря»

Наб. Обводного кан., 118С