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Что Где Есть

Главные гастрономические события лета, которые нельзя пропустить

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Вечеринки на крышах, фестивали коктейлей, пивоваров и натурального вина, на которых мы встретимся летом 2023!

Наталья Скворцова

Saint Petersburg Cocktail Week

9–16 июля

Экватор лета в Петербурге — коктейльный фестиваль, который собирает большая команда лучшего бара в Восточной Европе El Copitas Bar. Абсолютный маст-визит! В городе такое карнавальное настроение, что лучше обеспечьте себя отгулами заранее. В 2023 году всю неделю будет работать барный город в «Третьем месте» с лекториями, вечеринками и лучшими поп-ап-барами со всей России и не только: московские «Коробок» и Insider Bar, ереванский Phoenīx, казанский More. Мы особенно ждем закрытые иммерсивные ужины от казахстанской команды Auyl Руслана Закирова и, конечно, легендарную вечеринку закрытия на Cruise by Kuznyahouse.

Shutterstock: YRABOTA

Фестиваль натурального вина «Дрожжь»

21 июня

Сенсация! Мы давно твердим, что сегодняшний винный авангард, самые интересные бутылки, сорта и эксперименты, делают петербуржцы. Самое дерзкое объединение молодых натур-виноделов и их заводила, один из лучших сомелье России Евгений Шамов, впервые устраивают салон на родине, в Петербурге, так что это никак нельзя пропустить. На «Винном складе» рекомендуем искать Paradise Garage, «Архитектор», STN и Lucky Winery.

Фонтанка, 69

Каждый день, неделю и месяц

Гастрохаб стянул выдающиеся силы — в бывшем доходном доме Апраксина и винное кафе «Собутыльники» Лизы Савиной, и рюмочная «Нарядная» Рината Умярова. Лайфхак: по паролю «Я от Лурье» сет историка в июне всего за 100 ­рублей. Концертную программу 8 июня открывает пианист Антон Батагов, а по гастрономической линии ждем гастроли шефа Андрея Матюхи («The Печь», Краснодар) 17-го. Подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка-69» и пристально следите за анонсами.

Lobotomy Day

1 июля

Ежегодный фестиваль пивоваров AF Brew и их друзей — крутейший смотр достижений отрасли. Приглашены 40 отборных пивоварен (каждый участник представит по шесть сортов!), а также несколько винокурен и производителей малолитражных и альтернативных вин. Правила на празднике в старейшем пивоваренном заводе Степана Разина (XIX век!): приходите к началу, не теряйте бокал, пейте побольше воды и закусывайте — фудзона всегда исключительная.

Вечеринка Perfect Bars Team на Saint Petersburg Cocktail Week

Perfect Chill Party

июль–август

Свершилось! Каждый год летом барная Perfect Bars Team в рамках фестиваля Saint Petersburg Cocktail Week на крыше здания возле БДТ, где располагается их лапшичная Ultramen!, закатывали крутейшую руфтоп-вечеринку. Этим летом наконец-то их будет целая серия: каждые выходные команды «Полутора комнат» и Oy! готовят фирменные коктейли. Музыка, гриль и закаты — красота!

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2023

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