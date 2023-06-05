Главные гастрономические события лета, которые нельзя пропустить

Вечеринки на крышах, фестивали коктейлей, пивоваров и натурального вина, на которых мы встретимся летом 2023!
Saint Petersburg Cocktail Week
9–16 июля
Экватор лета в Петербурге — коктейльный фестиваль, который собирает большая команда лучшего бара в Восточной Европе El Copitas Bar. Абсолютный маст-визит! В городе такое карнавальное настроение, что лучше обеспечьте себя отгулами заранее. В 2023 году всю неделю будет работать барный город в «Третьем месте» с лекториями, вечеринками и лучшими поп-ап-барами со всей России и не только: московские «Коробок» и Insider Bar, ереванский Phoenīx, казанский More. Мы особенно ждем закрытые иммерсивные ужины от казахстанской команды Auyl Руслана Закирова и, конечно, легендарную вечеринку закрытия на Cruise by Kuznyahouse.
Фестиваль натурального вина «Дрожжь»
21 июня
Сенсация! Мы давно твердим, что сегодняшний винный авангард, самые интересные бутылки, сорта и эксперименты, делают петербуржцы. Самое дерзкое объединение молодых натур-виноделов и их заводила, один из лучших сомелье России Евгений Шамов, впервые устраивают салон на родине, в Петербурге, так что это никак нельзя пропустить. На «Винном складе» рекомендуем искать Paradise Garage, «Архитектор», STN и Lucky Winery.
Фонтанка, 69
Каждый день, неделю и месяц
Гастрохаб стянул выдающиеся силы — в бывшем доходном доме Апраксина и винное кафе «Собутыльники» Лизы Савиной, и рюмочная «Нарядная» Рината Умярова. Лайфхак: по паролю «Я от Лурье» сет историка в июне всего за 100 рублей. Концертную программу 8 июня открывает пианист Антон Батагов, а по гастрономической линии ждем гастроли шефа Андрея Матюхи («The Печь», Краснодар) 17-го. Подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка-69» и пристально следите за анонсами.
Lobotomy Day
1 июля
Ежегодный фестиваль пивоваров AF Brew и их друзей — крутейший смотр достижений отрасли. Приглашены 40 отборных пивоварен (каждый участник представит по шесть сортов!), а также несколько винокурен и производителей малолитражных и альтернативных вин. Правила на празднике в старейшем пивоваренном заводе Степана Разина (XIX век!): приходите к началу, не теряйте бокал, пейте побольше воды и закусывайте — фудзона всегда исключительная.
Вечеринка Perfect Bars Team на Saint Petersburg Cocktail Week
Perfect Chill Party
июль–август
Свершилось! Каждый год летом барная Perfect Bars Team в рамках фестиваля Saint Petersburg Cocktail Week на крыше здания возле БДТ, где располагается их лапшичная Ultramen!, закатывали крутейшую руфтоп-вечеринку. Этим летом наконец-то их будет целая серия: каждые выходные команды «Полутора комнат» и Oy! готовят фирменные коктейли. Музыка, гриль и закаты — красота!
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