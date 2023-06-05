Главные гастрономические события лета, которые нельзя пропустить

Saint Petersburg Cocktail Week

9–16 июля

Экватор лета в Петербурге — коктейльный фестиваль, который собирает большая команда лучшего бара в Восточной Европе El Copitas Bar. Абсолютный маст-визит! В городе такое карнавальное настроение, что лучше обеспечьте себя отгулами заранее. В 2023 году всю неделю будет работать барный город в «Третьем месте» с лекториями, вечеринками и лучшими поп-ап-барами со всей России и не только: московские «Коробок» и Insider Bar, ереванский Phoenīx, казанский More. Мы особенно ждем закрытые иммерсивные ужины от казахстанской команды Auyl Руслана Закирова и, конечно, легендарную вечеринку закрытия на Cruise by Kuznyahouse.