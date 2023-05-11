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Где есть корюшку в Петербурге? Вот 8 самых интересных блюд

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Сезон главрыбы Петербурга в разгаре! Мы уже рассказывали, где искать лотки с корюшкой, а сейчас собрали самые интересные предложения в кафе и ресторанах. 

Pame

Звание самого красивого блюда из корюшки могут забрать повара греческой таверны, которые жареную корюшки сбрызгивают ярко зеленой сальсой из черемши и подают с обожженным лимоном. 

наб. Мойки, 3

Avocado Queen

Главные спецы по авокадо показали свой профессионализм и по части корюшки. В Avocado Queen от рестораторов Антона Пинского и Аркадия Новикова рыбу фаршируют лангустином и творожным кремом. 

Итальянская ул., 21

«Хоровод»

В рюмочной придумали лучшую закуску под ледяную беленькую: корюшку в кляре вместе с мятными огурцами — очень по-летнему. 

ул. Некрасова, 58

«Русская рюмочная № 1»

В середине мая советуем прийти сюда на безлимит: по воскресеньям и понедельникам будут отдавать жареную корюшку в любом количестве за 1290 рублей.

Конногвардейский б-р, 4

MAD

В азиатском ресторане Никиты Рендино и Романа Грачева (эксы московских ресторанов Eva и Lucky Izakaya) готовят главную рыбу Петербурга в качестве горячей закуски. Корюшка в темпуре с острым соусом голландез и красной икрой тобико.

Пионерская ул., 32

ASKANELI

Большой грузинский гостеприимный дом за городом стоит посетить ради этого фиш-н-чипс с жареным домашним картофелем или маринованной по семейному рецепту хозяев.

Приморское ш. 364, Д

«Сыроварня»

Корюшка горячего копчения в составе салата — редкий гость. В «Сыроварне» отдают вместе с листьями салата, томатами, жареным картофелем стоун.

Ковенский пер., 5

Chang

Корюшку на азиатский лад можно найти на Московском проспекте: жарится в масле до хрустящей корочки, сервируется с блюдцем соуса — тайского, рыбного, с красным луком, перцем, чили и кинзой.  

Московский пр., 186

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