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Сезон корюшки наступает: Смольный назвал дату старта и места, где будут продавать рыбу официально

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Точки по продаже корюшки будут работать с 15 апреля до 31 мая в 12 районах города. Приводим полный список адресов.

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Как рассказали в пресс-службе Смольного, продавать корюшку будут предприниматели, которые заключили договор под сезонную торговлю с комитетом имущественных отношений Петербурга. Торговать путинной рыбой разрешено также и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.

Адреса точек по продаже сезонной рыбы:

Василеостровский район

  • улица Кораблестроителей, участок 159 (у д. 21, корп.1, литера А)

Выборгский район

  • Выборгское шоссе, участок 52 (северо-восточнее дома 1, литера А)
  • Выборгское шоссе, участок 53 (северо-западнее дома 1, литера А)
  • 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
  • проспект Тореза, д. 
  • проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского)

Калининский район

  • проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
  • улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
  • Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)
  • Замшина улица (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)

Кировский район

  • улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)
  • улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)
  • Автовская улица, участок 129 (у д. 3)
  • Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)
  • Краснопутиловская улица, участок 117 (у д. 29)
  • проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна)
  • перекресток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле д. 53

Красногвардейский район

  • проспект Наставников, д. 21, литера А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))
  • Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискарёвскому проспекту)
  • Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту)
  • проспект Наставников (пр. Наставников, д. 38)
  • Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)
  • Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А по Заневскому проспекту)
Shutterstock.com

Красносельский район

  • улица Партизана Германа, участок 72, (напротив дома 22, литера А
  • улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)
  • улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)
  • муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26, («кольцо» автобуса 442)
  • город Красное Село, проспект Ленина, у д. 85 по пр. Ленина (ул. Свободы, участок 8)
  • город Красное Село, Театральная улица, участок 5, (севернее дома 6, литера А)

Московский район

  • Звездная улица, участок 125, (у д. 16, литера А)

Невский район

  • улица Дыбенко, участок 115 (севернее д. 27, корп. 4, литера А)
  • улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее д. 27, корп. 4, литера А)
  • проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, литера А)

Приморский район

  • улица Уточкина, д. 3, корп. 1
  • Серебристый бульвар, у д. 20
  • Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.)
  • Вербная улица, д. 19

Пушкинский район

  • поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у д. 17/4 на перекрёстке с Туровской ул.)

Фрунзенский район

  • Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)
  • Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, корпус 1, литера А по улице Ярослава Гашека)
  • улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича)

Центральный район

  • Воскресенская набережная (севернее д. 6-8, лит. А по Воскресенской наб.)
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