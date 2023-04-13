Сезон корюшки наступает: Смольный назвал дату старта и места, где будут продавать рыбу официально

Как рассказали в пресс-службе Смольного, продавать корюшку будут предприниматели, которые заключили договор под сезонную торговлю с комитетом имущественных отношений Петербурга. Торговать путинной рыбой разрешено также и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.



Адреса точек по продаже сезонной рыбы:



Василеостровский район

улица Кораблестроителей, участок 159 (у д. 21, корп.1, литера А)

Выборгский район

Выборгское шоссе, участок 52 (северо-восточнее дома 1, литера А)

Выборгское шоссе, участок 53 (северо-западнее дома 1, литера А)

2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)

проспект Тореза, д.

проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского)

Калининский район

проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)

улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)

Замшина улица (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)

Кировский район

улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)

улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)

Автовская улица, участок 129 (у д. 3)

Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)

Краснопутиловская улица, участок 117 (у д. 29)

проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна)

перекресток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле д. 53

Красногвардейский район