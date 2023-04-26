Блюдо мансаф, десерт кнафе и кофе с кардамоном: где пробовать аутентичную арабскую кухню

Проект «Нарочито просто» с экскурсиями и дегустациями в самых необычных местах показывает все самое интересное в Соборной мечети на Горьковской, а затем ведет на сирийско-ливанский обед в любимое кафе арабской диаспоры. Создательница «Нарочито просто» Елена Куликова рассказывает, что где едят мусульмане в Петербурге.
Когда разговор заходит про мусульманскую еду, хочется рассказывать про какую-нибудь халяльную едальню при мечети, где все по-настоящему. Но в Петербурге такого нет. Сейчас в городе действуют два молитвенных сооружений для мусульман: Соборная на Горьковской и Коломяжская на севере города. Обе не имеют при себе какого-либо общепита.
Поэтому для тематического обеда после экскурсии нам пришлось искать заведение не связанное с религиозной общиной, но с аутентичной кухней. Узбекским пловом и прочими среднеазиатскими блюдами уже никого не удивить, поэтому мы решили свернуть в сторону арабской культуры. От арабистов и востоковедов получили рекомендацию — «Аль-Карам» (Профессора Попова, 26), как место, наиболее котируемое у диаспоры.
Этому заведению 2 года. Открыл его Нафез, палестинец из Иерусалима, который живет в России уже 24 года. На кухне и в зале работают только арабы: сирийцы, палестинцы, суданцы. С коммуникацией проблем нет, все ребята – студенты петербургских ВУЗов и отлично говорят по-русски.
«Аль-Карам» с арабского переводится как «щедрость». Название оправдывает себя огромными порциями и простым, но гостеприимным сервисом. По формату это кафе с аутентичной кухней без претензии на статус хоть сколько-нибудь модного места. Сюда – вкусно, сытно и бюджетно поесть.
Меню достаточно большое, почти без фотографий, с кратким описанием (содержание лучше уточнять у персонала). Первое, что стоит тут попробовать – блюда с мясом и рисом. Это сочетание считается самым праздничным, несмотря на то, что рис в арабских регионах не растет и его привозят из Азии. Например, мансаф (720-820 руб.) и ози (650-820 руб.). Обе позиции можно заказать с телятиной, бараниной или с курицей. Мясо, даже красное, нежнейшее и разваливается на волокна. В мансафе рис шелковистый и сливочный, а в ози рассыпчатый и с яркими специями. Бонусом подают соусы на основе лабне – йогурта, который ребята делают сами. Порции внушительные, можно смело брать одну на двоих.
Есть и другие горячие блюда, например, куфта – тефтельки, запеченные на сковороде, в томатном или кунжутном соусе (440-480 руб.). А если вы готовы к гастрономическим экспериментам и не боитесь разочароваться, то попробуйте млюхию (490-550 руб.). Это кусочки баранины, телятины или куры в соусе из специфической арабской зелени, подается с рассыпчатым рисом. Вкус ни на что не похожий и непривычный.
К мясу хорошо зайдут салаты типа табуле со свежими овощами и булгуром (220 руб) или с арабского тахиной (150-190 руб.).
Среди фритюрных аперитивов знакомый всем фалафель (160 руб. за 6 шт) и редкие в наших краях зразы куббэ – отваренный булгур, начиненный мясным фаршем и орехами (90 руб за шт.).
Если не хочется жареного, то можно зачерпнуть питой хумус (190 руб.) или мутабаль (220 руб.) – близкий родственник бабагануш, обязателен к заказу любителям баклажанов.
Здесь есть возможность попробовать шаверму (290-490 руб.), максимально похожую на оригинальную арабскую. Чем она отличается от той, что обычно подают в Петербурге? Тут всего четыре составляющих: лаваш, яичный чесночный соус по типу майонеза, соленые огурцы и куриное мясо, приготовленное на газовом гриле. Основная загвоздка как раз в последнем: в Петербурге газ запрещен в общепите и все мясо для шавермы готовится на электро-грилях, что меняет его вкус. А еще ребята признались, что русскому человеку непонятен такой минимализм, поэтому к подаче они добавляют лук и овощи, а то и картофель фри.
В этом месте не так то просто оставить место для десерта, но я очень рекомендую это предусмотреть. Потому что выпить арабский кофе с кардамоном (90 руб.) или чай с мятой (100 руб.) вприкуску с восточными сладостями – это отдельное удовольствие.
Пробуйте кнафе (350 руб). Ее готовят в палестинском варианте с манной крупой, которую обжаривают на сковороде, и сверху выкладывают слой домашнего тянущегося сыра. Всю эту конструкцию переворачивают на тарелку манкой вверх и поливают сахарным сиропом. Еще есть десерт мамул мад (90-120 руб.), чем-то похожий на пахлаву. Сверху и снизу слои рассыпчатого теста, а посередине начинка из фисташек, грецкого ореха или фиников.
Напоследок хочется рассказать об аутентичности. Так как владелец палестинец, большинство блюд готовится на палестинский манер. Но есть блюда, которых вообще нет в палестинской кухне. Например, шакрия и куббе – они сирийские. Команда как может старается сохранять оригинальность вкуса, и некоторые продукты специально везут с Ближнего Востока. Из Сирии – молотый кофе, крупу из молодой пшеницы фрике для одноименного супа и ту самую траву млюхию. А из Иордании –жармид – специи для мансафа. Даже позолоченные подносы с джезвами для кофе тоже привезенные. И вот как-то чувствуется, что с душой работают, и хочется туда еще приходить еще и еще.
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