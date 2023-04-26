Блюдо мансаф, десерт кнафе и кофе с кардамоном: где пробовать аутентичную арабскую кухню

Когда разговор заходит про мусульманскую еду, хочется рассказывать про какую-нибудь халяльную едальню при мечети, где все по-настоящему. Но в Петербурге такого нет. Сейчас в городе действуют два молитвенных сооружений для мусульман: Соборная на Горьковской и Коломяжская на севере города. Обе не имеют при себе какого-либо общепита.

Поэтому для тематического обеда после экскурсии нам пришлось искать заведение не связанное с религиозной общиной, но с аутентичной кухней. Узбекским пловом и прочими среднеазиатскими блюдами уже никого не удивить, поэтому мы решили свернуть в сторону арабской культуры. От арабистов и востоковедов получили рекомендацию — «Аль-Карам» (Профессора Попова, 26), как место, наиболее котируемое у диаспоры.

На кухне и в зале работают только арабы: сирийцы, палестинцы, суданцы.

Этому заведению 2 года. Открыл его Нафез, палестинец из Иерусалима, который живет в России уже 24 года. На кухне и в зале работают только арабы: сирийцы, палестинцы, суданцы. С коммуникацией проблем нет, все ребята – студенты петербургских ВУЗов и отлично говорят по-русски.

«Аль-Карам» с арабского переводится как «щедрость». Название оправдывает себя огромными порциями и простым, но гостеприимным сервисом. По формату это кафе с аутентичной кухней без претензии на статус хоть сколько-нибудь модного места. Сюда – вкусно, сытно и бюджетно поесть.