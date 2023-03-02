Монастырский фастфуд: как попасть и что поесть в трапезных при Александро-Невской Лавре

В районе площади Александра Невского не так много мест, где можно быстро перекусить. Неочевидный, но рабочий вариант – зайти на территорию Александро-Невской Лавры. Расскажу про все гастроспоты с лаврским фастфудом и провизией, которую можно прихватить с собой.

Если идти с площади, нужно зайти в центральную арку и пройти по мосту через реку Монастырку. На территории Лавры есть две едальни. Одна из них — столовая «Паломник» — заведение старого образца, рассказывать про которое особо нечего, да и не хочется. Поэтому сразу поведу вас в трапезную «Лаврские вареники».

Сразу после моста вы окажетесь перед воротами с мозаикой. Если стоять к ним лицом, то нужно повернуть налево за шлагбаум, затем повернуть направо и очень скоро дойти до штендера с названием едальни и лестницы на цокольный этаж.