Монастырский фастфуд: как попасть и что поесть в трапезных при Александро-Невской Лавре

Какие сыры варят в самом крупном монастыре Петербурга и почему туда нужно ехать за варениками? Рассказывает наш проводник по самым сакральным гастрономическим спотам Елена Куликова — основательница проекта «Нарочито просто».
В районе площади Александра Невского не так много мест, где можно быстро перекусить. Неочевидный, но рабочий вариант – зайти на территорию Александро-Невской Лавры. Расскажу про все гастроспоты с лаврским фастфудом и провизией, которую можно прихватить с собой.
Если идти с площади, нужно зайти в центральную арку и пройти по мосту через реку Монастырку. На территории Лавры есть две едальни. Одна из них — столовая «Паломник» — заведение старого образца, рассказывать про которое особо нечего, да и не хочется. Поэтому сразу поведу вас в трапезную «Лаврские вареники».
Сразу после моста вы окажетесь перед воротами с мозаикой. Если стоять к ним лицом, то нужно повернуть налево за шлагбаум, затем повернуть направо и очень скоро дойти до штендера с названием едальни и лестницы на цокольный этаж.
Сначала логично будет рассказать про сыроварню, с которой все началось еще в 2018 году. По словам Константина, основателя и управляющего, рецепты сыров разрабатывались своими силами. Он лично ездил в Углич в «НИИ маслоделия и сыроделия» проходил обучение по технологии и производству. Друзья Наместника Александро-Невской Лавры, владеющие эко-фермой в Калужской области, выписывали себе сицилийца Кармело, которого привозили и в лаврскую сыроварню. Он обучал как делать вытяжные сыры: рикотту, проволоне, крещенца. Позже с технологом из Беларуси была разработана линейка именно для монастыря. Сейчас сыроварня производит творог, рикотту и с дюжину мягких и полутвердых сыров.
Обычно в нашу экскурсию включена дегустация 11 сыров: рикотта, крещенца, асьяго, монастырский, качотта и качотта пиканто, проволоне, проволоне копченый и три вида белпер кнолле: пиканто, микс и черный перец. И, как правило, нам дают попробовать один экспериментальный, так как сыроварня постоянно прорабатывает новые рецепты. Сейчас, например, ожидается «Пасхальный», который созреет как раз к одноименному празднику, он сделан по технологии чеддера.
Команда не боится все делать по-своему. Например, белпер по классике должен выдерживаться несколько месяцев, а здесь — всего 2 недели, но остается нежным и мягким внутри. Такой вариант даже больше полюбился постоянным покупателям, чем твердый выдержанный.
Лаврские сыры не претендуют на звание высокогастрономичных, но отлично подходят для повседневного небанального потребления. Отдельного внимания достойна рикотта — на мой субъективный взгляд, одна из лучших в городе.
Здесь на сыроварне шесть дней в неделю перерабатывается по 500 л молока. Часть ингредиентов уходит на творог, но большая – на сыр. Получается около 40–50 кг сыра в день: хватает и на продажу, и для заготовок трапезной, и для монахов Лавры.
Вернемся к вареничной. Идея ее открытия родилась после посещения Новоиерусалимского монастыря в Истре, где уже работало подобное заведение. В 2021 году в соседнем от сыроварни помещении открылась небольшая светлая трапезная с монокухней. Интерьер — простой, с деревянной мебелью, сделанной в плотницкой мастерской при монастыре, а стены расписаны учениками Репинской Академии художеств.
К разработке меню привлекли шефа Михаила Дмитриева. Ресторанный флер чувствуется, начинки нескучные, вкус и текстура превосходят ожидания от привычных домашних или магазинных вареников. Тут готовят 15 видов заглавного блюда. Все мясные и овощные готовятся из постного теста, а сладкие – из заварного на яйце. Каждое получается и правда особенным: не теряется на фоне начинки, но и не затмевает ее.
В порциях по шесть добротных вареников, к которым можно дополнительно взять сметану. Начинки от классических вроде картошкой и тыквы или квашеной капусты до авторских: с индейкой и сыром крещенца или рикоттой и шпинатом. Есть и рыбные варианты — с горбушей слабой соли или скумбрией горячего копчения. Для наших мероприятиях мы выбрали универсальный постный вариант — с картофелем и черными солеными груздями.
А теперь небольшой гид по десертным вариантам. Их всего 4 вида, и я перечислю начинки по степени сладости, начиная с самой сладкой: с творогом и фундуком (похоже на сырники), с рикоттой и абрикосом, с черникой и кинзой, с брусникой и базиликом. Стоимость порции в 250 гр. варьируется от 170 до 280 рублей.
Вареничное изобилие разбавляют несколько супов (195-260 руб.), свекольный салат (80 руб.), шоколадный трюфель (35 руб.) и чизкейк (140 руб.). Про последний хочется рассказать отдельно. По сути, это домашний торт, который гораздо легче и воздушнее классического собрата: на тонком бисквитном тесте щедрая начинка из рикотты, покрытая тонким слоем абрикосового джема.
Оплату картами принимают, но лучше подстраховаться и взять с собой наличные. Бывают перебои со связью и терминал может не работать. И да, мобильный интернет тут практически не ловит, а wi-fi нет. Тем лучше, чтобы не отвлекаться от еды.
Вареничная работает каждый день с 10.00 до 20.00. Для комфортного посещения лучше учитывать сезонность — с мая по сентябрь поток посетителей большой, так как приезжают туристы и паломники.
Сыры с собой здесь тоже можно купить, но будьте внимательны – в трапезной они не продаются. Их можно найти только в сырном ларьке, в который мы сейчас и отправимся. Мысленно возвращаемся к воротам с мозаикой. Если пройти через них, то слева увидите две палатка. В одной из них — то, что нам нужно! Отдают не только всю продукцию монастырской сыроварни, но и сыры от дружественных производителей, например, валдайский камамбер. Во второй палатке есть хлеб, пряники, печенье и булочки от местной пекарни. Весь хлеб выпекается без дрожжей на закваске, и есть интересный вариант из пророщенного зерна. К Пасхе всегда делают куличи, которые нужно вылавливать накануне.
Оба ларька работают так: вс-чт с 8.00 до 19.00, а в пт и сб с 8.00 до 20.00.
Не забывайте, что всегда можно совместить приятное с полезным и после трапезы погулять по территории Лавры. Особенно здесь хорошо весной, когда цветет сирень и палисадники по пути к Собору.
Комментарии (0)