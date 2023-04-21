Безлимитная дегустация крафта, винные фестивали и корюшка: ресторанный дайджест

Винный фестиваль «Вне горизонта»

Грандиозный фестиваль проводит виноторговая компания Real Authentic Wine (их проекты Big Wine Freaks, «На Вина!» и пр.) с 24 по 28 апреля. Команда соберет под одной крышей виноделов из хозяйств Macea, Camiliano, Abbazia San Giorgio, Dinamo, Fabio Ferracane, Samuel Cano, Esencia Rural, Remi Poujo. 24.04 пройдёт вечеринка-дегустация на «Винном складе», а 25.04 — одновременно 6 ужинов с виноделами в ресторанах Петербурга. Остальные дни задействуют Москву. Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь.

Инструментальная, 3В