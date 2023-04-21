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Безлимитная дегустация крафта, винные фестивали и корюшка: ресторанный дайджест

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Традиционно посвящаем читателей «Собака.ru» в гастрономические планы Петербурга. На неделе нас накроет сразу тремя алкогольными фестивалями (приедут европейские виноделы!) и корюшкой.

Винный фестиваль «Вне горизонта»

Грандиозный фестиваль проводит виноторговая компания Real Authentic Wine (их проекты Big Wine Freaks, «На Вина!» и пр.) с 24 по 28 апреля. Команда соберет под одной крышей виноделов из хозяйств Macea, Camiliano, Abbazia San Giorgio, Dinamo, Fabio Ferracane, Samuel Cano, Esencia Rural, Remi Poujo. 24.04 пройдёт вечеринка-дегустация на «Винном складе», а 25.04 — одновременно 6 ужинов с виноделами в ресторанах Петербурга. Остальные дни задействуют Москву. Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь.

Инструментальная, 3В

Новый дегустационный сет в Commons

Сезонные истории, рассказанные шефом Александр Галуза через 9 курсов. Например, цукини, фаршированный фермерской страчателлой — о парижском ресторане Septime, в котором любят яркий вкус с минимальным количеством ингредиентов на тарелке. Еще в меню: гребешок с трюфельным винегретом, трубочка с паштетом, картофельный драник с тартаром, пирог с рваной уткой в хойсине — в общем, красота! 

наб. канала Грибоедова, 39

Воскресный испанский бранч

23 апреля в 15:00 стартует добрососедский бранч в «На Вина!» от команды ресторана «Ателье tapas&bar». Формула успешного воскресенья? Хамон, пинчос, битые оливки, чоризо, гуакомоле, коктейли и вино. 

Инструментальная, 3В

Рюмочно-настоечный фестиваль «Ленгранстакан»

Встречаемся 22 апреля в «Севкабель Порту» на фестивале крафтового алкоголя и домашних напитков. Будут абсент, джин, зерновые и фруктовые дистилляты, спайси ром, настойки и наливки, и все в формате безлимитной дегустации. Также в рамках события проведут лотерею, самогонную барахолку и мастер-классы.

Кожевенная линия, 40

Фестиваль корюшки по традициям севера

С 21 по 23 апреля в загородном ресторане Forest Hill устраивают северный фестиваль корюшки. Будет сет блюд из сезонной рыбы по неизменным традициям: жаренная по-ленинградски⁣⁣, печеная, маринованная⁣.

Людмилы Кедриной, 2

Салон севастопольских вин

26 апреля в креативный квартал «Брусницын» слетятся все сомелье, винные любители, ценители и энтузиасты: Петербург принимает делегацию из Севастополя (18 винодельческих хозяйств, включая главных звезд, и одна пивоварня с виноградными элями!). В программе: лекции, мастер-классы, дегустации и музыка. Все подробности можно прочитать здесь

Кожевенная линия, 30

Cruise by Kuznyahouse

Главная плавучая терраса Петербурга открывает сезон. Уже 29 апреля от причала отправиться в первый рейс двухпалубный ресторан-корабль со специальным меню от шеф-повара Руслана Закирова, баром, лежаками и салонными вечерами со старинным немецким роялем. Этим летом на борту лайнера встретятся много гастрогостей: MАD Asian BBQ, Xander, Faro, Self Edge Japanese, Imbibe, Ezo Izakaya, Grebeshki, Solids и др.

Английская набережная, 58

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