7 европейских виноделов, 6 ужинов и дегустации: в Петербурге пройдет винный фестиваль «Вне горизонта»

С 24 по 28 апреля пройдёт большой винный фестиваль «Вне горизонта» от компании Real Authentic Wine (их проекты Big Wine Freaks, «На Вина!», «Винный Склад»). Команда соберет под одной крышей виноделов из хозяйств Испании, Италии и Франции.
Тема фестиваля — Новые Южные Вина с низким содержанием алкоголя, хорошей кислотностью, автохтоны. По этому поводу в Петербург приедут виноделы Европы, которые будут лить то, что сейчас в тренде во всем мире. 24 апреля (с 18 до 22) на «Винном складе» пройдет вечеринка-дегустация с виноделами из хозяйств Macea, Camiliano, Abbazia San Giorgio, Dinamo, Fabio Ferracane, Samuel Cano, Esencia Rural, Remi Poujol. Будет 14 дегустационных корнеров, спецпредложения, диджей-сеты и лучшие кависты города.
А вот что случится 25 апреля одновременно в 6-ти ресторанах:
- фестиваль Nativa с Cipriano Barsanti (Macea&Camiliano) в Probka на Добролюбова, 6;
- вечер-дегустация с Samuel Cano и Julian Ruiz (Esencia Rural) в Utopist в Ковенском пер., 14;
- дегустация и special set по бокалам с Rachele Nofrini и Roberto Passerini (Dinamo) в бистро «Футура» на наб. реки Карповки, 5;
- ужин с Remi Poujol в ресторане Joli на ул. Восстания, 45;
- ужин с Giovanni Battista (Abazzia San-Giorgio) в Salone Pasta&bar на наб. реки Фонтанки, 30;
- вечер-дегустация с Fabio Ferracane в Bacchus bar&shop на Караванной ул., 7.
Бронирование на мероприятия — по телефонам проектов.
В остальные три дня фестиваль переедет в Москву. Подробную программу можно посмотреть здесь.
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