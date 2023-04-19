7 европейских виноделов, 6 ужинов и дегустации: в Петербурге пройдет винный фестиваль «Вне горизонта»

Тема фестиваля — Новые Южные Вина с низким содержанием алкоголя, хорошей кислотностью, автохтоны. По этому поводу в Петербург приедут виноделы Европы, которые будут лить то, что сейчас в тренде во всем мире. 24 апреля (с 18 до 22) на «Винном складе» пройдет вечеринка-дегустация с виноделами из хозяйств Macea, Camiliano, Abbazia San Giorgio, Dinamo, Fabio Ferracane, Samuel Cano, Esencia Rural, Remi Poujol. Будет 14 дегустационных корнеров, спецпредложения, диджей-сеты и лучшие кависты города.

А вот что случится 25 апреля одновременно в 6-ти ресторанах:

фестиваль Nativa с Cipriano Barsanti (Macea&Camiliano) в Probka на Добролюбова, 6;

вечер-дегустация с Samuel Cano и Julian Ruiz (Esencia Rural) в Utopist в Ковенском пер., 14;

дегустация и special set по бокалам с Rachele Nofrini и Roberto Passerini (Dinamo) в бистро «Футура» на наб. реки Карповки, 5;

ужин с Remi Poujol в ресторане Joli на ул. Восстания, 45;

ужин с Giovanni Battista (Abazzia San-Giorgio) в Salone Pasta&bar на наб. реки Фонтанки, 30;

вечер-дегустация с Fabio Ferracane в Bacchus bar&shop на Караванной ул., 7.

Бронирование на мероприятия — по телефонам проектов.

В остальные три дня фестиваль переедет в Москву. Подробную программу можно посмотреть здесь.