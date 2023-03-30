5 главных ресторанных открытий марта

«Собака.ru» закрывает первый месяц весны подборкой лучших гастрономических проектов, недавно открывшихся: кафе в цветочной лавке, новые рюмочные на Некрасова и итальянский ресторан с витражами и фресками в «Андреевском дворе».
«Зеленогорск»
Лавку-склад в особняке Бутурлиной знают по оптовой базе в центре Петербурга, телеграм-бирже и интернет-магазину. Теперь на оси координат цветочные скауты поставили кафе со спешелти зерном от локальных обжарщиков Sibaristica, вегги-тортами и ЗОЖ-десертами, маркет ремесел, локальный сидр и российское вино (все, что мы любим!). Супрематическую вазу или шкатулку в виде хрущевки рекомендуем запивать оранжем из крымского ркацители.
Ул. Чайковского, 10
«Багетная мастерская» и «Бистро 54»
Сразу два проекта на Васильевском острове запустила кондитер Анна Красовская. В «Багетную мастерскую» приходим за хрустящей французской булкой, тартином и маслом с вином или апельсином, которое упаковывают как конфету. А через застекленный атриум Avenue Apart в «Бистро 54» приезжаем завтракать блюдами по рецептам из старинных французских книг. Готовят, например, яйца Орсини из кулинарной коллекции Клода Моне (белок запекают, подают на вафле из цукини), ром-бабу, яйцо всмятку.
Малый пр. В.О., 54, к. 2
BIst
Команда italy&co. решила полностью реорганизовать бельгийский паб Bruxx в «Андреевском дворе» на Васильевском острове и превратить его в итальянский ресторан Bist с выраженным ударением на мясо. Теперь балом правят фрески, витражи, стейки (фирменный из говядины жаренный на углях), самолепная паста и локальные продукты. Интерьер будут дополнять работами молодых художников Петербурга из собственной коллекции современного искусства.
Большой пр-т В.О. 18 А
«Звонок»
Рюмочных много не бывает! А на самой барной улице в квартале писателей — тем более. В «Звонке» кормят празднично: готовят деруны на горячее, кулебяку со сливочным картофелем и белой рыбой, щечки по-строгановски и уху по-царски, льют мацераты, дистилляты и настойки (пробуйте соленый йогурт с лимоном!). В интерьере использовали обязательные нынче атрибуты вроде ковров, картин, пианино, на котором можно сыграть и после пары стопок.
Некрасова, 34
«Каморка»
Еще одна рюмочная, которая хоть и открылась в конце прошлого года, но наладила все процессы только сейчас. В первую очередь интересна настойками: их делают около 50 видов традиционных (черноплодка, гранат, чеснок-укроп) и не очень — васаби, каролина рипер (!), дынный пломбир, калина-апельсин. Также в меню 6 вариантов дистиллятов, коктейли, классические закуски вроде селедки и сала, бутерброды – с паштетом и лисичками, «цезарем из шпрот», креветкой. 100% барной команды – девушки.
Некрасова, 22
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