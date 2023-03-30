5 главных ресторанных открытий марта

Еще одна рюмочная, которая хоть и открылась в конце прошлого года, но наладила все процессы только сейчас. В первую очередь интересна настойками: их делают около 50 видов традиционных (черноплодка, гранат, чеснок-укроп) и не очень — васаби, каролина рипер (!), дынный пломбир, калина-апельсин. Также в меню 6 вариантов дистиллятов, коктейли, классические закуски вроде селедки и сала, бутерброды – с паштетом и лисичками, «цезарем из шпрот», креветкой. 100% барной команды – девушки.

Некрасова, 22