Зеленое пиво в День святого Патрика и армянский поп-ап на барной линии «Севкабель Порта»: ресторанный дайджест

Новый шеф в Grebeshki

В бистро Grebeshki новый концепт-шеф — Илья Васильев (московские 15 bar+kitchen и LevelDva). Он принимал участие в открытии заведения и в разработке меню — в списке его хитов раздел sharing и баклажаны с муссом из угря. 23 марта в 19:00 Илья проведет ужин с винным сопровождением: будут каннеллони из водорослей с крабом под соусами биск и перечным, крабовый рис со скертом-гриль, жареные гребешки с цветной капустой гриль в соусе качопепе и др.

Арсенальная набережная, 1