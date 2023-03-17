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Зеленое пиво в День святого Патрика и армянский поп-ап на барной линии «Севкабель Порта»: ресторанный дайджест

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Как в Петербурге отмечают Saint Patrick's Day, когда и куда приедет московский ресторан Sangre Fresca, где дадут совместный ужин два красавца-итальянца? Отвечаем в традиционной пятничной подборке. 

Глазастый бранч в LuCO

В этот уикенд с 11:00 до 17:00 магазин оптики Radius58 и кофейня Luco устраивают забавный совместный бранч — все блюда с глазами! Предложат горячий бутерброд с сыром и докторской колбасой, плоский боул с рисом, салатом и рыбой, а также сладкие панкейки с малиновым вареньем и сгущенкой.

Басков пер., 1/3

Мешкобойня

Помните первое правило бойцовского клуба? Забудьте о нем! 17 марта в «Севкабель Порту» состоится «великая мешкобойня среди работников питейного цеха». Будут хлеб и зрелища при участии бартендеров The Hat, 1703, «Ипполит», «Пирс28», «Митерия Chuck», The Spaghetti Incident? Начало в 18:30.

Кожевенная линия, 40

Wild bar&flowers

17 и 18 марта в баре и цветочной лавке закатят весеннюю вечеринку с танцами и коктейлями, хаус-диджей-сетом под тако, креветки темпура с соусом васаби и сырный бургер.

Пионерская, 32

Leila

17 марта в кафе Leila на барной линии «Исткабеля» появится поп-ап «Арарат Квартира». Будет сет-меню коктейлей, вдохновленных Арменией, лепешки с араратской солью, гуляш по рецепту бабушки Шушан, эклеры с муссом из копченой скумбрии, картофель пай и спайси чипсы из виноградного листа. Праздник!

Кожевенная линия, 34

«География»

Добрососедскую вечеринку задумали «География» и новый Ola bar 24 марта. С 20:00 начнут готовить множество коктейлей (панчи и сауэры, гимлеты и тини), поставят два дополнительных бара с игристым и домашними настойками из мандарина, вишни и хрена, а в гостиную посадят таролога. 

ул. Рубинштейна, 5

День святого Патрика в пабе Blackchops 

17 и 18 марта отмечаем самый зеленый праздник небесного покровителя Ирландии в Blackchops. Волынка, «зеленое» пиво, пастуший пирог с ягненком, драники с виски-гравлакс и шоколадный кекс на стауте со стилтоном (английский твердый сыр с голубой плесенью) и чашкой Irish coffee.

наб. реки Фонтанки 5/2

Гастроли Sangre Fresca

23 марта в Juan в особняке Мясникова приезжает московский проект Sangre Fresca (от петербургского El Copitas Bar и шефа Глена Баллиса). Шеф-повар и коренной мексиканец, Марко Антонио Феррейра, приготовит всем понятный комфорт-фуд: батат с гуакамоле и крабом, тако с уткой барбекю, стейк с чимичурри и чуррос на десерт. 

ул. Восстания, 45

Итальянский ужин в ресторане Da Manu

23 марта в Da Manu совместный ужин дадут два итальянца из команды Арама Мнацаканова — бренд-шеф Симоне Гобби и бренд-шеф пиццы Мануэль Сурачи. Готовить будут блюда-хиты из своих родных регионов – южной Калабрии и более северной Эмилии-Романии. В программе: чикетти, гьокко фритто с пармской ветчиной, хрустящие шарики боккончини с пармезаном, паста и фаршированный кролик со свежими артишоками.

Большая Морская, 36

Новый шеф в Grebeshki

В бистро Grebeshki новый концепт-шеф — Илья Васильев (московские 15 bar+kitchen и LevelDva). Он принимал участие в открытии заведения и в разработке меню — в списке его хитов раздел sharing и баклажаны с муссом из угря. 23 марта в 19:00 Илья проведет ужин с винным сопровождением: будут каннеллони из водорослей с крабом под соусами биск и перечным, крабовый рис со скертом-гриль, жареные гребешки с цветной капустой гриль в соусе качопепе и др. 

Арсенальная набережная, 1

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