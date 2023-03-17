Зеленое пиво в День святого Патрика и армянский поп-ап на барной линии «Севкабель Порта»: ресторанный дайджест

Как в Петербурге отмечают Saint Patrick's Day, когда и куда приедет московский ресторан Sangre Fresca, где дадут совместный ужин два красавца-итальянца? Отвечаем в традиционной пятничной подборке.
Глазастый бранч в LuCO
В этот уикенд с 11:00 до 17:00 магазин оптики Radius58 и кофейня Luco устраивают забавный совместный бранч — все блюда с глазами! Предложат горячий бутерброд с сыром и докторской колбасой, плоский боул с рисом, салатом и рыбой, а также сладкие панкейки с малиновым вареньем и сгущенкой.
Басков пер., 1/3
Мешкобойня
Помните первое правило бойцовского клуба? Забудьте о нем! 17 марта в «Севкабель Порту» состоится «великая мешкобойня среди работников питейного цеха». Будут хлеб и зрелища при участии бартендеров The Hat, 1703, «Ипполит», «Пирс28», «Митерия Chuck», The Spaghetti Incident? Начало в 18:30.
Кожевенная линия, 40
Wild bar&flowers
17 и 18 марта в баре и цветочной лавке закатят весеннюю вечеринку с танцами и коктейлями, хаус-диджей-сетом под тако, креветки темпура с соусом васаби и сырный бургер.
Пионерская, 32
Leila
17 марта в кафе Leila на барной линии «Исткабеля» появится поп-ап «Арарат Квартира». Будет сет-меню коктейлей, вдохновленных Арменией, лепешки с араратской солью, гуляш по рецепту бабушки Шушан, эклеры с муссом из копченой скумбрии, картофель пай и спайси чипсы из виноградного листа. Праздник!
Кожевенная линия, 34
«География»
Добрососедскую вечеринку задумали «География» и новый Ola bar 24 марта. С 20:00 начнут готовить множество коктейлей (панчи и сауэры, гимлеты и тини), поставят два дополнительных бара с игристым и домашними настойками из мандарина, вишни и хрена, а в гостиную посадят таролога.
ул. Рубинштейна, 5
День святого Патрика в пабе Blackchops
17 и 18 марта отмечаем самый зеленый праздник небесного покровителя Ирландии в Blackchops. Волынка, «зеленое» пиво, пастуший пирог с ягненком, драники с виски-гравлакс и шоколадный кекс на стауте со стилтоном (английский твердый сыр с голубой плесенью) и чашкой Irish coffee.
наб. реки Фонтанки 5/2
Гастроли Sangre Fresca
23 марта в Juan в особняке Мясникова приезжает московский проект Sangre Fresca (от петербургского El Copitas Bar и шефа Глена Баллиса). Шеф-повар и коренной мексиканец, Марко Антонио Феррейра, приготовит всем понятный комфорт-фуд: батат с гуакамоле и крабом, тако с уткой барбекю, стейк с чимичурри и чуррос на десерт.
ул. Восстания, 45
Итальянский ужин в ресторане Da Manu
23 марта в Da Manu совместный ужин дадут два итальянца из команды Арама Мнацаканова — бренд-шеф Симоне Гобби и бренд-шеф пиццы Мануэль Сурачи. Готовить будут блюда-хиты из своих родных регионов – южной Калабрии и более северной Эмилии-Романии. В программе: чикетти, гьокко фритто с пармской ветчиной, хрустящие шарики боккончини с пармезаном, паста и фаршированный кролик со свежими артишоками.
Большая Морская, 36
Новый шеф в Grebeshki
В бистро Grebeshki новый концепт-шеф — Илья Васильев (московские 15 bar+kitchen и LevelDva). Он принимал участие в открытии заведения и в разработке меню — в списке его хитов раздел sharing и баклажаны с муссом из угря. 23 марта в 19:00 Илья проведет ужин с винным сопровождением: будут каннеллони из водорослей с крабом под соусами биск и перечным, крабовый рис со скертом-гриль, жареные гребешки с цветной капустой гриль в соусе качопепе и др.
Арсенальная набережная, 1
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