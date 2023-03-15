Великий пост! Стейки, пельмени и бургеры в растительном меню ресторанов Петербурга

René

Сдержанные, но выверенные постные блюда в русско-французском кафе при Доме Книги. В регулярном меню отметки «пост», можно и не заметить, но перцы рамиро с растительным фаршем и зеленый салат с тофу и соусом из кешью заслуживают быть увиденными и съеденными. И не отказывайте себе в десерте. Тут готовят черничный пирог, ореховый тарт и печенье с фисташкой и малиной.

Невский пр., 28