Великий пост! Стейки, пельмени и бургеры в растительном меню ресторанов Петербурга

Вторая часть подборки блюд без продуктов животного происхождения в кафе и ресторанах города. Первую с постным меню смотрите здесь.
René
Сдержанные, но выверенные постные блюда в русско-французском кафе при Доме Книги. В регулярном меню отметки «пост», можно и не заметить, но перцы рамиро с растительным фаршем и зеленый салат с тофу и соусом из кешью заслуживают быть увиденными и съеденными. И не отказывайте себе в десерте. Тут готовят черничный пирог, ореховый тарт и печенье с фисташкой и малиной.
Невский пр., 28
Зеленый маш со шпинатом и томатами
«Блок»
Подборка горячих постных блюд радует направлением интерпретации. Здесь гречневые фрикадельки с овощной пастой, запеченный корень сельдерея с кокосовой сметаной, а на аперитив — паштет из желтой чечевицы со злаковым чипсом.
Потемкинская ул., 4
Vakh
Сюда нельзя не приехать за грузинским специалитетом в постном прочтении — хинкали с белыми грибами и картофелем. Разбудить аппетит советуем томатным холодцом с пирогом из печёного баклажана.
Большая Зеленина ул., 34
«Мечтатели»
За этими тако из зеленого листа с тыквой, цукини фри с тофу и трюфелем, банановым кексом с авокадо и шоколадно-трюфельным соусом стоит прийти даже тем, кто не постится.
Адрес: наб. реки Фонтанки, 11
«Калинка Моя»
Простое и душевное меню в ресторане русской кухни напротив Казанского собора. До 15 апреля готовят голубцы с грибным кремом, салат с вяленой свеклой, стейк из капусты с ореховым кремом и много икры — грибной или баклажанной.
наб., Грибоедова, 18-20
F11
Их вид на Петербург с 18 этажа точно входит в тройку лучших панорам, но и их вег-меню не отстает! Дают хумус из фасоли лима с авокадо, жареную картошку с вешенками и солеными груздями, присыпанные свежим хреном, и птитим на кокосовых сливках с авокадо и тофу.
Лермонтовский пр., 43/1
Marius
Если вы не готовы отказываться от стейков, пельменей и бургеров, отправляйтесь в отель «Гельвеция» за их растительными копиями. Дозаказать овощного можно из постоянного меню соседнего Cafe Claret, например, щи из пяти видов грибов с трюфелем..
ул. Марата, 11
Kuznyahouse и Paradiso Cafe
Самая сексуальная постная лепешка прописалась в «Новой Голландии». В Kuznyahouse и его сайд-проекте Paradiso Cafe ее готовят с запеченным баклажаном и тахини, а в ризотто на кокосовом молоке добавляют батат. Уже знакомые нам фаршированные перцы с растительным мясом по-прежнему хороши.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Lou Lou
Меню на французский манер всем, кто соблюдает пост! Рататуй по классике, цветная капуста с миндальным качо э пепе и зеленое ризотто с артишоком.
ул. Вязовая, д.8
AIKI TERRASA
В панорамной AIKI TERRASA с видом на Большую Невку готовят четыре постных блюда: стейк из цветной капусты с тахини, запеченный баклажан с гранатом и песто из трав, гречотто с грибами и теплый морковный кекс, пропитанный лимонным соком, который подают с заварным кремом на миндально-кокосовом молоке.
Аптекарская набережная, 18 с1
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