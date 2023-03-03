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Веганский стритфуд и колье с бриллиантами за стейк: ресторанный дайджест

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Что происходит в кафе и барах Петербурга в первые выходные календарной весны? Новое меню в ресторане Дмитрия Блинова, коллаборации с ювелирными брендами и лучшая выставка керамики — рассказываем обо всем в традиционной пятничной рубрике.

Tartarbar

Во втором ресторане Дмитрия Блинова и Рената Маликова масштабное обновление меню — такое случается нечасто. Среди 11 новинок вроде утки с кремом из баклажана и тартара из говядины с острым огурцом есть актуальные сейчас четыре полностью веганских блюда. Например, севиче из белых грибов и артишоков или мороженое из банана с шоколадным твилем.

Виленский пер., 15

Lou Lou x «Манеж»

Коллаб месяца! Французский ресторан Lou Lou совместно с Центральным выставочным залом «Манеж» в рамках новой выставки «Первая позиция. Русский балет» запустили коктейльное спешл-меню (до 7 марта), вдохновленное великими произведениями: «Лебединое озеро», «Кармен» и «Дон Кихот». А 4 и 5 марта команды проведут два званых ужина. Покупая билет на один из них, гости автоматически получают право посетить выставку, а позже вечером вместе с директором выставочного зала Анной Яловой и куратором Елизаветой Палычевой обсудить экспозицию и закрепить увиденное.

ул. Вязовая, 8

Стритфуд-бар kiki

В гастрокультурном пространстве, полностью свободном от мяса, взбодрили меню и добавили блюда на компанию, лаконичные антипасти, десерты для веганов и новые коктейли. Берем дипы (растительный фарш, хумус, тапенад из вяленых томатов) с домашним хлебом, салат из запеченного батата, свеклы и паприки, на горячее — гребешок с кремом из корня сельдерея, а заключаем трапезу испанским чуррос с кокосом. В алкогольной карте все еще интереснее! Ее центральной темой стали «первобытность и шаманизм», а внутри то ром на зачатках кукурузы, то на солодке, ферментированном вишневом листе и калине.

Тележная ул., 8-10

Naia

7 марта греческий ресторан Naia Ильи Бурнасова решил отметить официальное открытие большим ужином с традиционным битьем тарелок. На щедром столе встретятся дзадзики, фава с креветками, крем из феты с печеными томатами, греческие лепешки, мусака с ягненком, а в программе — юмористические импровизации, этнические мотивы от диджея.

Малая Морская ул, 18

«На вина!» и «Винный склад»

В пятницу, 3 марта, встречаемся на виниловом квартирнике, где будут играть вернувшийся Hamlet (Гамлет Мовсисян), Soul Sista, Shinder, Misha Kolesnikov, Sasha Beyonce. А уже 4 марта команда будет хостить главного визионера ювелирного бизнеса Григория Сасонко. Паблик-ток начнется в 19:00, а в 20:00 – вечеринка.

Инструментальная ул., 3В

Meat_Coin и «Русские Самоцветы»

Дружба мясных ресторанов Meat_Coin и Императорского ювелирного дома «Русские Самоцветы» принесет кому-то колье с бриллиантом. Его, как и экскурсию на производство и участие в мастер-классе по созданию подвески, с 1 по 31 марта гости заведений за городом или на Рубинштейна смогут выиграть при заказе мяса или бургера, обернутого в благородный металл 999 пробы. 

Приморское шоссе, 466; Рубинштейна, 4

Cermania

В первые выходные пройдет любимый фестиваль-маркет редакции Ceramania, где со своими работами встанут более 100 мастеров. Керамическая посуда для ваших фотогеничных завтраков, украшения, предметы искусства, зона свободной лепки, мастер-классы по свечам, живая музыка и детская развлекательная программа для маленьких.

Кожевенная линия, 40Б

«Ателье tapas&bar» х «Мираж на Большом»

В красивейший (и функциональный!) «Мираж» каждую среду в марте отправляемся смотреть фильмы испано-латинских режиссеров, которые будут показывать совместно с «Ателье» (от них спешл-меню с коктейлями и закусками). 8 марта — «Эффект бабочки» Фернандо Коломо, 15 марта  — «Другие» Алехандро Аменабара, 22 марта  — «Сука-любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а 29-го — «Рома» Альфонсо Куарона. Лайфхак: билеты после просмотра можно  обменять на бокал кавы ресторане на Лахтинской, 8.

Большой проспект П.С., 35

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