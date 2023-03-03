Веганский стритфуд и колье с бриллиантами за стейк: ресторанный дайджест

В гастрокультурном пространстве, полностью свободном от мяса, взбодрили меню и добавили блюда на компанию, лаконичные антипасти, десерты для веганов и новые коктейли. Берем дипы (растительный фарш, хумус, тапенад из вяленых томатов) с домашним хлебом, салат из запеченного батата, свеклы и паприки, на горячее — гребешок с кремом из корня сельдерея, а заключаем трапезу испанским чуррос с кокосом. В алкогольной карте все еще интереснее! Ее центральной темой стали «первобытность и шаманизм», а внутри то ром на зачатках кукурузы, то на солодке, ферментированном вишневом листе и калине.

Тележная ул., 8-10