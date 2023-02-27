Знакомьтесь, Григорий Сасонко! Его семья — главные визионеры в ювелирном бизнесе, а украшения бренда Sasonko потрясли принцессу Японии

Как работы ювелира Михайлова оказались у королевы Испании

Яна: Все привыкли, что «Владимир Михайлов» — это про православие. И тут вдруг команда бренда показывает коллекцию светских ювелирных украшений, за чем немедленно следует солд-аут. Казалось бы, все и так было хорошо!

Григорий: Да, у бренда «Владимир Михайлов» всегда была узкая специализация — уникальные православные ювелирные украшения с высокой художественной ценностью. Владимир — виртуоз, каждое его изделие — это тончайшая гравировка, вырезанные под микроскопом детали, кропотливая работа, которая может длиться не один месяц. Людей, которые обладают таким мастерством, как Михайлов, единицы не только в России, но и в мире. Кроме того, Владимир глубоко погружен в национальную культуру, хорошо знает русский код — вплоть до мельчайших нюансов, в том числе поэтому его украшения — не только узнаваемые, но и «теплые».

Что касается «светского дропа» «Узоры Северной Руси», здесь все совпало — и желание расширить вселенную бренда, и пожелания наших клиентов. После месяцев исследований и проработок мы создали светские украшения, которые соответствуют всем строгим правилам классической ювелирной культуры, при этом в них мгновенно считывается почерк Владимира. Получилось очень красиво и очень «по-михайловски»: всего 20 классических сдержанных форм — кольца, серьги, подвески. В сердце коллекции — изумруды, открытые, красивые камни, традиционные для России.

Яна: Правильно я понимаю, что русская ювелирка — как фильм «Чебурашка» — переживает сейчас спрос сверх ожиданий?

Григорий: В нашем случае сыграл не временной, а человеческий фактор. Поклонники работ «Владимира Михайлова» тут же «прочли» коды новых украшений и приняли их.